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Госдеп призвал Германию пересмотреть отношение к "Северному потоку — 2"
Германии пора пересмотреть свое отношение к российскому проекту "Северный поток 2", заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:41
2020-09-08T15:41
госпитализация алексея навального
морган ортагус
северный поток — 2
дональд трамп
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
государственный департамент сша
ангела меркель
москва
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> пора пересмотреть свое отношение к российскому проекту "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", заявила во вторник официальный представитель госдепартамента <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a>."Как уже многие европейские лидеры говорили в последние дни: сейчас пришло время, чтобы Германия пересмотрела свое сотрудничество с Россией по "Северному потоку 2", - написала Ортагус в <a href="https://twitter.com/statedeptspox/status/1303295336224559104" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Накануне президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что поддержит идею остановки реализации проекта.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
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Вот откуда и торчат уши отвального. Амеры засветились......
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Как это все было предсказуемо!
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госпитализация алексея навального, морган ортагус, северный поток — 2, дональд трамп, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, государственный департамент сша, ангела меркель, москва, сша, берлин (город), в мире

Госдеп призвал Германию пересмотреть отношение к "Северному потоку — 2"

15:41 08.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Германии пора пересмотреть свое отношение к российскому проекту "Северный поток 2", заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Как уже многие европейские лидеры говорили в последние дни: сейчас пришло время, чтобы Германия пересмотрела свое сотрудничество с Россией по "Северному потоку 2", - написала Ортагус в Twitter.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит идею остановки реализации проекта.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
327001049
Обсудить 5
Госпитализация Алексея НавальногоМорган ОртагусСеверный поток — 2Дональд ТрампАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФГосударственный департамент СШААнгела МеркельМоскваСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Вот откуда и торчат уши отвального. Амеры засветились......
8 сентября, 15:45
Алекс БорАлекс Бор
1810001
Как это все было предсказуемо!
8 сентября, 15:44
Вадим БорисовВадим Борисов
720101
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