Госдеп призвал Германию пересмотреть отношение к "Северному потоку — 2"
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Германии пора пересмотреть свое отношение к российскому проекту "Северный поток 2", заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Как уже многие европейские лидеры говорили в последние дни: сейчас пришло время, чтобы Германия пересмотрела свое сотрудничество с Россией по "Северному потоку 2", - написала Ортагус в Twitter.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит идею остановки реализации проекта.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"