https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576944074.html

Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко

Досрочные выборы в Белоруссии могут состояться после выполнения властями ряда условий Координационного совета (КС) оппозиции и если в них не будет участвовать... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:12

2020-09-08T16:12

2020-09-08T16:12

протесты в белоруссии

павел латушко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Досрочные выборы в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> могут состояться после выполнения властями ряда условий Координационного совета (КС) оппозиции и если в них не будет участвовать действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, заявил РИА Новости во вторник член президиума совета Павел Латушко.Ранее во вторник Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="https://ria.ru/person_roman-babayan" target="_blank">Роман Бабаян</a> опубликовал выдержки из этого интервью. В частности, как отметил Бабаян, Лукашенко заявил, что готов провести реформу Конституции, а после этого не исключает досрочных президентских выборов.По его словам, если такие условия Лукашенко не принимает, значит "народ будет дальше продолжать выходить на улицы, протестовать и требовать ухода действующей власти".Как отметил член президиума КС, можно и нужно говорить об изменениях конституции в Белоруссии, но "если это будет растягиваться по времени на годы, это не будет устраивать людей", поскольку республика "находится в состоянии стагнации".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html

https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html

ralf4002 А почему же, собственно, "без участия"? Боимся единственного реального претендента? Нет уж, пусть все будет как положено: все желающие выдвигают кандидатуры - а народ разберется, кому быть президентом. 67

Ярослав Погодин Может им ещё ключ от квартиры где деньги лежат? )) 61

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, в мире