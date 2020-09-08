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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576944074.html
Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко
Досрочные выборы в Белоруссии могут состояться после выполнения властями ряда условий Координационного совета (КС) оппозиции и если в них не будет участвовать... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:12
2020-09-08T16:12
протесты в белоруссии
павел латушко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Досрочные выборы в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> могут состояться после выполнения властями ряда условий Координационного совета (КС) оппозиции и если в них не будет участвовать действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, заявил РИА Новости во вторник член президиума совета Павел Латушко.Ранее во вторник Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="https://ria.ru/person_roman-babayan" target="_blank">Роман Бабаян</a> опубликовал выдержки из этого интервью. В частности, как отметил Бабаян, Лукашенко заявил, что готов провести реформу Конституции, а после этого не исключает досрочных президентских выборов.По его словам, если такие условия Лукашенко не принимает, значит "народ будет дальше продолжать выходить на улицы, протестовать и требовать ухода действующей власти".Как отметил член президиума КС, можно и нужно говорить об изменениях конституции в Белоруссии, но "если это будет растягиваться по времени на годы, это не будет устраивать людей", поскольку республика "находится в состоянии стагнации".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html
А почему же, собственно, "без участия"? Боимся единственного реального претендента? Нет уж, пусть все будет как положено: все желающие выдвигают кандидатуры - а народ разберется, кому быть президентом.
67
Может им ещё ключ от квартиры где деньги лежат? ))
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белоруссия
РИА Новости
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60
павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко

16:12 08.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко Участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске.
 Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске. - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Досрочные выборы в Белоруссии могут состояться после выполнения властями ряда условий Координационного совета (КС) оппозиции и если в них не будет участвовать действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, заявил РИА Новости во вторник член президиума совета Павел Латушко.
Ранее во вторник Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян опубликовал выдержки из этого интервью. В частности, как отметил Бабаян, Лукашенко заявил, что готов провести реформу Конституции, а после этого не исключает досрочных президентских выборов.

"В качестве базового условия, которое ретранслирует большинство белорусского общества в последние месяцы для действующей власти, является требование новых, повторных выборов... Поэтому здесь должна идти речь не о словах "не исключает", а о том, что именно это является условием и ожиданием всего белорусского общества. В качестве следующего условия, которое ставит большинство общества, - что выборы должны пройти без политических заключенных, без уголовного преследования в отношении инакомыслящих, без допущения ситуации, когда люди выдворяются из страны или не допускаются на ее территорию - речь о гражданах Беларуси. Если на этих условиях и при понимании, что действующий глава государства не принимает участия в следующих выборах, тогда они могут состояться", - заявил Латушко.

По его словам, если такие условия Лукашенко не принимает, значит "народ будет дальше продолжать выходить на улицы, протестовать и требовать ухода действующей власти".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Лукашенко заявил, что, "возможно, немного пересидел" на своем посту
Как отметил член президиума КС, можно и нужно говорить об изменениях конституции в Белоруссии, но "если это будет растягиваться по времени на годы, это не будет устраивать людей", поскольку республика "находится в состоянии стагнации".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
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3076101382
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А почему же, собственно, "без участия"? Боимся единственного реального претендента? Нет уж, пусть все будет как положено: все желающие выдвигают кандидатуры - а народ разберется, кому быть президентом.
8 сентября, 16:18
rralf4002
5570104
Может им ещё ключ от квартиры где деньги лежат? ))
8 сентября, 16:16
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
4790104
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