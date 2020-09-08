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https://ria.ru/20200908/novichok-1576935415.html
Немецкий депутат рассказал о реакции властей на его запрос по "Новичку"
Власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", а на депутатский запрос на эту тему... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:11
2020-09-08T14:11
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
сша
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность, заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон (Petr Bystron).В 2018 году парламентарий обратился с запросом в правительство ФРГ в связи с итогами совместного расследования еженедельника Die ZEIT, газеты Sueddeutsche Zeitung, телерадиокомпаний NDR и WDR. Речь в расследовании шла о том, что германская разведка BND получила формулу боевого отравляющего вещества "Новичок" в 1990-х годах, ее передал властям ФРГ завербованный российский перебежчик. По данным СМИ, формула "Новичка" была установлена в одной из лабораторий на территории Швеции. Затем эти данные поступили в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, которая, в свою очередь, предоставила эту информацию ближайшим партнерам в НАТО, в том числе США, Великобритании, а также еще пяти государствам-членам альянса, в том числе Канаде и Нидерландам. Правительство ФРГ официально никогда не признавало факт такой спецоперации."В 2018 году федеральное правительство отказалось ответить на мой запрос о том, располагает ли федеральная разведывательная службу BND "Новичком", как об этом сообщалось в ZEIT и Sueddeutsche Zeitung 15 мая 2018 года, ссылаясь на уровень конфиденциальности. Это, по крайней мере, позволяет сделать вывод о том, что федеральное правительство не хотело или не могло этого отрицать", - заявил Быстрон.На прошлой неделе власти ФРГ заявили, что веществом из группы "Новичок" был отравлен <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, который находится на лечении в берлинской клинике Charite и был в понедельник выведен из медицинской комы в связи с улучшением самочувствия. Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу."В нашей стране по-прежнему действует презумпция невиновности. Мы принципиально отвергаем любые предварительные обвинения против других государств и лиц до того, как точные обстоятельства не будут должным образом выяснены", - прокомментировал данную ситуацию депутат Быстрон.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html
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германия
сша
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, сша, в мире

Немецкий депутат рассказал о реакции властей на его запрос по "Новичку"

14:11 08.09.2020
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
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Историческое здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность, заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон (Petr Bystron).
В 2018 году парламентарий обратился с запросом в правительство ФРГ в связи с итогами совместного расследования еженедельника Die ZEIT, газеты Sueddeutsche Zeitung, телерадиокомпаний NDR и WDR. Речь в расследовании шла о том, что германская разведка BND получила формулу боевого отравляющего вещества "Новичок" в 1990-х годах, ее передал властям ФРГ завербованный российский перебежчик. По данным СМИ, формула "Новичка" была установлена в одной из лабораторий на территории Швеции. Затем эти данные поступили в Германию, которая, в свою очередь, предоставила эту информацию ближайшим партнерам в НАТО, в том числе США, Великобритании, а также еще пяти государствам-членам альянса, в том числе Канаде и Нидерландам. Правительство ФРГ официально никогда не признавало факт такой спецоперации.
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7 сентября, 20:36Сказано в эфире
"Это не "Новичок"". Специалисты о выходе Навального из комыВрачи берлинской клиники Charité вывели Алексея Навального из медицинской комы. Что думают о состоянии пациента врач-реаниматолог и ученый, принимавший участие в разработке боевых отравляющих веществ ‒ в материале радио Sputnik.
"В 2018 году федеральное правительство отказалось ответить на мой запрос о том, располагает ли федеральная разведывательная службу BND "Новичком", как об этом сообщалось в ZEIT и Sueddeutsche Zeitung 15 мая 2018 года, ссылаясь на уровень конфиденциальности. Это, по крайней мере, позволяет сделать вывод о том, что федеральное правительство не хотело или не могло этого отрицать", - заявил Быстрон.
На прошлой неделе власти ФРГ заявили, что веществом из группы "Новичок" был отравлен Алексей Навальный, который находится на лечении в берлинской клинике Charite и был в понедельник выведен из медицинской комы в связи с улучшением самочувствия. Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.
Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу.
"В нашей стране по-прежнему действует презумпция невиновности. Мы принципиально отвергаем любые предварительные обвинения против других государств и лиц до того, как точные обстоятельства не будут должным образом выяснены", - прокомментировал данную ситуацию депутат Быстрон.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияСШАВ мире
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