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https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576961640.html
Главы МИД стран G7 назвали "отравление" Навального подтвержденным
Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T22:55
2020-09-09T00:01
госпитализация алексея навального
g7
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Страны <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank" data-auto="true">G7</a> призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом."Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности", - говорится в заявлении.Главы МИД семи стран выразили осуждение "в максимально жестких терминах" "подтвержденному отравлению" Навального."Германия проинформировала партнеров по G7 о том факте, что клинические и токсикологические выводы медицинских экспертов <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии говорят о том, что господин Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", субстанции, разработанной Россией", - сказано в документе.Подписавшиеся под ним назвали ситуацию "серьезным ударом по демократии и политическому разнообразию в России". В этой связи министры G7 призвали <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> соблюдать свои обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах."Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия отреагирует на международные призывы дать объяснение чудовищному отравлению господина Навального", - сказано в заявлении.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.Как во вторник заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон, власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", о чем ранее сообщали немецкие СМИ. Он рассказал, что на его депутатский запрос на эту тему в правительстве ранее не ответили, сославшись на секретность.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html
https://ria.ru/20200908/merkel-1576940675.html
Заберите его уже себе и хольте и лелейте сколько хотите
172
Да уже давно прояснили. Навального отравил Госдеп.
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москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, g7, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире

Главы МИД стран G7 назвали "отравление" Навального подтвержденным

22:55 08.09.2020 (обновлено: 00:01 09.09.2020)
37763
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
"Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности", - говорится в заявлении.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:48
Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз
Главы МИД семи стран выразили осуждение "в максимально жестких терминах" "подтвержденному отравлению" Навального.
"Германия проинформировала партнеров по G7 о том факте, что клинические и токсикологические выводы медицинских экспертов Германии и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии говорят о том, что господин Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", субстанции, разработанной Россией", - сказано в документе.
Подписавшиеся под ним назвали ситуацию "серьезным ударом по демократии и политическому разнообразию в России". В этой связи министры G7 призвали Москву соблюдать свои обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.
"Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия отреагирует на международные призывы дать объяснение чудовищному отравлению господина Навального", - сказано в заявлении.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 17:45
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Как во вторник заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон, власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", о чем ранее сообщали немецкие СМИ. Он рассказал, что на его депутатский запрос на эту тему в правительстве ранее не ответили, сославшись на секретность.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:19
Меркель анонсировала совместную с ЕС реакцию по делу Навального
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Обсудить 185
Госпитализация Алексея НавальногоG7Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Заберите его уже себе и хольте и лелейте сколько хотите
8 сентября, 22:57
Андрей ДашковАндрей Дашков
144300025
Да уже давно прояснили. Навального отравил Госдеп.
8 сентября, 23:00
MYMake Yellowstone Great Again
134820024
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