Главы МИД стран G7 назвали "отравление" Навального подтвержденным
22:55 08.09.2020 (обновлено: 00:01 09.09.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
"Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности", - говорится в заявлении.
Главы МИД семи стран выразили осуждение "в максимально жестких терминах" "подтвержденному отравлению" Навального.
"Германия проинформировала партнеров по G7 о том факте, что клинические и токсикологические выводы медицинских экспертов Германии и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии говорят о том, что господин Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", субстанции, разработанной Россией", - сказано в документе.
Подписавшиеся под ним назвали ситуацию "серьезным ударом по демократии и политическому разнообразию в России". В этой связи министры G7 призвали Москву соблюдать свои обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.
"Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия отреагирует на международные призывы дать объяснение чудовищному отравлению господина Навального", - сказано в заявлении.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Как во вторник заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон, власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", о чем ранее сообщали немецкие СМИ. Он рассказал, что на его депутатский запрос на эту тему в правительстве ранее не ответили, сославшись на секретность.
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