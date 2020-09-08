https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576961640.html

Главы МИД стран G7 назвали "отравление" Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T22:55

2020-09-08T22:55

2020-09-09T00:01

госпитализация алексея навального

g7

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Страны <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank" data-auto="true">G7</a> призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом."Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности", - говорится в заявлении.Главы МИД семи стран выразили осуждение "в максимально жестких терминах" "подтвержденному отравлению" Навального."Германия проинформировала партнеров по G7 о том факте, что клинические и токсикологические выводы медицинских экспертов <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии говорят о том, что господин Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", субстанции, разработанной Россией", - сказано в документе.Подписавшиеся под ним назвали ситуацию "серьезным ударом по демократии и политическому разнообразию в России". В этой связи министры G7 призвали <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> соблюдать свои обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах."Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия отреагирует на международные призывы дать объяснение чудовищному отравлению господина Навального", - сказано в заявлении.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.Как во вторник заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон, власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", о чем ранее сообщали немецкие СМИ. Он рассказал, что на его депутатский запрос на эту тему в правительстве ранее не ответили, сославшись на секретность.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html

https://ria.ru/20200908/merkel-1576940675.html

Андрей Дашков Заберите его уже себе и хольте и лелейте сколько хотите 172

Make Yellowstone Great Again Да уже давно прояснили. Навального отравил Госдеп. 168

185

москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, g7, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире