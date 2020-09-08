https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576961442.html

Слуцкий рассказал о закрытом заседании ПАСЕ по ситуации с Навальным

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала ассамблею работать с доказанными фактами по ситуации с российским блогером Алексеем РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T22:42

2020-09-08T22:42

2020-09-08T22:46

госпитализация алексея навального

леонид слуцкий

северный поток — 2

дональд трамп

алексей навальный

госдума рф

генеральная прокуратура рф

германия

парламентская ассамблея совета европы

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> (<a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>) призвала ассамблею работать с доказанными фактами по ситуации с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> на фоне русофобских заявлений представителей стран <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в ходе заседания, сообщил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по междугородным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.В своем <a href="https://t.me/slutsky_l/391" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> он рассказал, что во вторник вечером на площадке ПАСЕ в режиме видеосвязи завершилось заседание, где обсуждалась ситуация вокруг Навального. По словам Слуцкого, участникам не удалось полностью избежать политизации этого вопроса."Дискуссия на заседании комиссии свелась к общему обмену мнениями, далеко не все из которых были высказаны в конструктивном ключе. Представители преимущественно стран Балтии и Украины традиционно заняли радикально русофобскую позицию, повторяя тезисы о якобы намеренном отравлении Навального и возможной ответственности российских властей", - рассказал парламентарий."Мы призываем Ассамблею работать с доказанными фактами. Надеемся, что сотрудничество с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> по вопросу Навального еще может сложиться конструктивным образом, в первую очередь во благо самого пациента клиники Шарите. И ПАСЕ, на мой взгляд, стоило бы оказать посильное содействие в организации такого сотрудничества, а не скатываться к общей истерии", - написал Слуцкий.По его словам, участникам заседания пришлось объяснять "на пальцах" прописные истины: всё, что сейчас происходит вокруг Навального – чистой воды провокация. Свидетельством этому являются делающиеся как под копирку антироссийские заявления, начавшиеся на их фоне "метания" в руководстве ФРГ относительно судьбы "Северного потока – 2" и прямые требования президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> о полном прекращении работ по проекту, пояснил депутат."По сути, мы видим тот же почерк, что и в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a>. Вдруг снова всплыл "старичок-новичок", и снова Россию пытаются голословно обвинить в нарушении Конвенции о запрете химоружия, не предъявляя при этом никаких подтверждений. Мол, все данные засекречены. Highly likely 2.0. Реальность же абсолютно иная", - отметил Слуцкий.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.Как во вторник заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон, власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", о чем ранее сообщали немецкие СМИ. Он рассказал, что на его депутатский запрос на эту тему в правительстве ранее не ответили, сославшись на секретность.

https://ria.ru/20200908/merkel-1576940675.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576928134.html

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германия

сша

берлин (город)

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