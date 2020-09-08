Слуцкий рассказал о закрытом заседании ПАСЕ по ситуации с Навальным
22:42 08.09.2020 (обновлено: 22:46 08.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала ассамблею работать с доказанными фактами по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным на фоне русофобских заявлений представителей стран Балтии и Украины в ходе заседания, сообщил глава комитета Госдумы по междугородным делам Леонид Слуцкий.
В своем Telegram-канале он рассказал, что во вторник вечером на площадке ПАСЕ в режиме видеосвязи завершилось заседание, где обсуждалась ситуация вокруг Навального. По словам Слуцкого, участникам не удалось полностью избежать политизации этого вопроса.
"Дискуссия на заседании комиссии свелась к общему обмену мнениями, далеко не все из которых были высказаны в конструктивном ключе. Представители преимущественно стран Балтии и Украины традиционно заняли радикально русофобскую позицию, повторяя тезисы о якобы намеренном отравлении Навального и возможной ответственности российских властей", - рассказал парламентарий.
"Мы призываем Ассамблею работать с доказанными фактами. Надеемся, что сотрудничество с Германией по вопросу Навального еще может сложиться конструктивным образом, в первую очередь во благо самого пациента клиники Шарите. И ПАСЕ, на мой взгляд, стоило бы оказать посильное содействие в организации такого сотрудничества, а не скатываться к общей истерии", - написал Слуцкий.
По его словам, участникам заседания пришлось объяснять "на пальцах" прописные истины: всё, что сейчас происходит вокруг Навального – чистой воды провокация. Свидетельством этому являются делающиеся как под копирку антироссийские заявления, начавшиеся на их фоне "метания" в руководстве ФРГ относительно судьбы "Северного потока – 2" и прямые требования президента США Дональда Трампа о полном прекращении работ по проекту, пояснил депутат.
"По сути, мы видим тот же почерк, что и в Солсбери. Вдруг снова всплыл "старичок-новичок", и снова Россию пытаются голословно обвинить в нарушении Конвенции о запрете химоружия, не предъявляя при этом никаких подтверждений. Мол, все данные засекречены. Highly likely 2.0. Реальность же абсолютно иная", - отметил Слуцкий.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.
В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Как во вторник заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон, власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", о чем ранее сообщали немецкие СМИ. Он рассказал, что на его депутатский запрос на эту тему в правительстве ранее не ответили, сославшись на секретность.