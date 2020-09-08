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https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576948564.html
Данные по Навальному недоступны даже немецкому следствию, заявил эксперт
Подробные медицинские данные врачей берлинской клиники Charite о ситуации с блогером Алексеем Навальным в настоящее время остаются предметом врачебной тайны,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:19
2020-09-08T20:43
госпитализация алексея навального
россия
хайко маас
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
германия
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Подробные медицинские данные врачей берлинской клиники Charite о ситуации с блогером <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> в настоящее время остаются предметом врачебной тайны, просто так передать их следственным органам нельзя, заявил РИА Новости профессор уголовного права Берлинского университета имени Гумбольдта Мартин Хегер.Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В пятницу, 4 сентября, минюст ФРГ сообщил, что запрос согласован и передан в управление юстиции Берлина, которое, в свою очередь, заявило, что изучает его и объявит о решении по одобрению по итогам консультаций с федеральными органами. Глава МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a> в воскресенье пояснял, что механизм правовой помощи является длительным процессом, в частности, он указал на то, что результаты медицинских исследований являются персональной информацией, и вопрос их передачи третьим лицам может решить только их обладатель, не указав, является ли им Навальный как пациент или клиника как автор исследования. Маас добавил, что этот вопрос должен быть прояснен с врачами Charite и теми, кто проводил исследования.Комментируя заявления Мааса, Хегер отметил, что "не сильно уверен, что в данном случае речь идет просто о том, чтобы спросить господина Навального". Он пояснил, что следствием этого было бы то, что "пока его нельзя спросить (Навальный только выведен из комы и лишь "реагирует на словесные раздражители" - ред.), доказательства в части состояния его здоровья не могут быть переданы".Хегер отметил, что, как и сказал Маас, вопрос действительно "требует дальнейшего прояснения".Ранее Хегер пояснял РИА Новости, что взаимодействие российских и немецких органов в расследовании того, что случилось с Навальным, может быть осложнено рядом факторов. В частности, он указал, что оснований для уголовного дела в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> нет, но при этом нет уголовного расследования и в России, в продвижении которого могли бы помочь немецкие коллеги в рамках механизма правовой помощи. При этом эксперт подчеркивал, что правовую помощь германские власти тем не менее могут оказать и без уголовных производств как в ФРГ, так и в РФ.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/merkel-1576941933.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html
Данных никто не видел, но уже прозвучали громкие обвинения... Во, как!
38
Думаю, ВВП сильно теперь разочаровался в Ангеле, которой отправлял какие-то вкусняшки. Совершенно очевидно, что Навального тщательно проверили на яды в Омске и Москве (туда отправляли анализы!), но никто не рассчитывал на такую подлянку со стороны канцлерин. Ну, наука будет.
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россия
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия

Данные по Навальному недоступны даже немецкому следствию, заявил эксперт

17:19 08.09.2020 (обновлено: 20:43 08.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Подробные медицинские данные врачей берлинской клиники Charite о ситуации с блогером Алексеем Навальным в настоящее время остаются предметом врачебной тайны, просто так передать их следственным органам нельзя, заявил РИА Новости профессор уголовного права Берлинского университета имени Гумбольдта Мартин Хегер.
Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В пятницу, 4 сентября, минюст ФРГ сообщил, что запрос согласован и передан в управление юстиции Берлина, которое, в свою очередь, заявило, что изучает его и объявит о решении по одобрению по итогам консультаций с федеральными органами. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в воскресенье пояснял, что механизм правовой помощи является длительным процессом, в частности, он указал на то, что результаты медицинских исследований являются персональной информацией, и вопрос их передачи третьим лицам может решить только их обладатель, не указав, является ли им Навальный как пациент или клиника как автор исследования. Маас добавил, что этот вопрос должен быть прояснен с врачами Charite и теми, кто проводил исследования.
Комментируя заявления Мааса, Хегер отметил, что "не сильно уверен, что в данном случае речь идет просто о том, чтобы спросить господина Навального". Он пояснил, что следствием этого было бы то, что "пока его нельзя спросить (Навальный только выведен из комы и лишь "реагирует на словесные раздражители" - ред.), доказательства в части состояния его здоровья не могут быть переданы".

"Эти данные, конечно же, персональные, но они пока даже недоступны немецкому уголовному преследованию, а доступны клинике - и в этом смысле здесь действует врачебная тайна. Даже данные Charite не могут быть просто так изъяты и переданы далее", - добавил он.

Хегер отметил, что, как и сказал Маас, вопрос действительно "требует дальнейшего прояснения".
Ранее Хегер пояснял РИА Новости, что взаимодействие российских и немецких органов в расследовании того, что случилось с Навальным, может быть осложнено рядом факторов. В частности, он указал, что оснований для уголовного дела в ФРГ нет, но при этом нет уголовного расследования и в России, в продвижении которого могли бы помочь немецкие коллеги в рамках механизма правовой помощи. При этом эксперт подчеркивал, что правовую помощь германские власти тем не менее могут оказать и без уголовных производств как в ФРГ, так и в РФ.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:40
СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:48
Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз
77212737
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияХайко МаасМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Данных никто не видел, но уже прозвучали громкие обвинения... Во, как!
8 сентября, 17:23
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
3610001
Думаю, ВВП сильно теперь разочаровался в Ангеле, которой отправлял какие-то вкусняшки. Совершенно очевидно, что Навального тщательно проверили на яды в Омске и Москве (туда отправляли анализы!), но никто не рассчитывал на такую подлянку со стороны канцлерин. Ну, наука будет.
8 сентября, 17:38
Von StirlizVon Stirliz
3210020
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