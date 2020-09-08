https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576948564.html

Данные по Навальному недоступны даже немецкому следствию, заявил эксперт

Подробные медицинские данные врачей берлинской клиники Charite о ситуации с блогером Алексеем Навальным в настоящее время остаются предметом врачебной тайны,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:19

2020-09-08T17:19

2020-09-08T20:43

госпитализация алексея навального

россия

хайко маас

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

дмитрий песков

германия

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Подробные медицинские данные врачей берлинской клиники Charite о ситуации с блогером <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> в настоящее время остаются предметом врачебной тайны, просто так передать их следственным органам нельзя, заявил РИА Новости профессор уголовного права Берлинского университета имени Гумбольдта Мартин Хегер.Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В пятницу, 4 сентября, минюст ФРГ сообщил, что запрос согласован и передан в управление юстиции Берлина, которое, в свою очередь, заявило, что изучает его и объявит о решении по одобрению по итогам консультаций с федеральными органами. Глава МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a> в воскресенье пояснял, что механизм правовой помощи является длительным процессом, в частности, он указал на то, что результаты медицинских исследований являются персональной информацией, и вопрос их передачи третьим лицам может решить только их обладатель, не указав, является ли им Навальный как пациент или клиника как автор исследования. Маас добавил, что этот вопрос должен быть прояснен с врачами Charite и теми, кто проводил исследования.Комментируя заявления Мааса, Хегер отметил, что "не сильно уверен, что в данном случае речь идет просто о том, чтобы спросить господина Навального". Он пояснил, что следствием этого было бы то, что "пока его нельзя спросить (Навальный только выведен из комы и лишь "реагирует на словесные раздражители" - ред.), доказательства в части состояния его здоровья не могут быть переданы".Хегер отметил, что, как и сказал Маас, вопрос действительно "требует дальнейшего прояснения".Ранее Хегер пояснял РИА Новости, что взаимодействие российских и немецких органов в расследовании того, что случилось с Навальным, может быть осложнено рядом факторов. В частности, он указал, что оснований для уголовного дела в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> нет, но при этом нет уголовного расследования и в России, в продвижении которого могли бы помочь немецкие коллеги в рамках механизма правовой помощи. При этом эксперт подчеркивал, что правовую помощь германские власти тем не менее могут оказать и без уголовных производств как в ФРГ, так и в РФ.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/merkel-1576941933.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html

Владислав Леончук Данных никто не видел, но уже прозвучали громкие обвинения... Во, как! 38

Von Stirliz Думаю, ВВП сильно теперь разочаровался в Ангеле, которой отправлял какие-то вкусняшки. Совершенно очевидно, что Навального тщательно проверили на яды в Омске и Москве (туда отправляли анализы!), но никто не рассчитывал на такую подлянку со стороны канцлерин. Ну, наука будет. 35

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия