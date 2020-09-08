https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576941988.html

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:39

2020-09-08T15:39

2020-09-08T16:41

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

происшествия

госпитализация алексея навального

алексей навальный

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<strong>ОМСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Медики в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> провели <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев."Работала большая бригада врачей, восемь консилиумов было проведено, (Алексею Навальному – ред.) провели 60 биохимических исследований только, из них 11 - кислотно-основное состояние, 25 – на уровень сахара крови, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики – две компьютерных томографии, одна – магнитно-резонансная томография, томография брюшной полости с контрастированием", - рассказал Сабаев.Медик добавил, что он принимал Алексея Навального в момент его поступления в омскую БСМП-1, поэтому знает все о его лечении, также он готовил блогера к выписке для его транспортировки в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576941291.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576939776.html

ralf4002 Невозможно получить то, чего нет. Это мы еще со времен Скрипалей знаем. 42

Илья Ловыгин Цитирую другого комментатора: врач скорой помощи, который отвёз навального в больницу определил диагноз отравление за 3 мин. И принял экстренные меры лечения. Врачи больницы провели 60 лабораторных исследований и яд не нашли. Склоняюсь к тому, что не стала бы осторожная, ответственная и благоразумная Меркель выступать с резкими обвинениями, если бы не располагала достоверной информацией. 38

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москва

омск

берлин (город)

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия, госпитализация алексея навального, алексей навальный, омская область