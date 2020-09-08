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https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576941988.html
Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований
Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:39
2020-09-08T16:41
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
происшествия
госпитализация алексея навального
алексей навальный
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<strong>ОМСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Медики в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> провели <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев."Работала большая бригада врачей, восемь консилиумов было проведено, (Алексею Навальному – ред.) провели 60 биохимических исследований только, из них 11 - кислотно-основное состояние, 25 – на уровень сахара крови, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики – две компьютерных томографии, одна – магнитно-резонансная томография, томография брюшной полости с контрастированием", - рассказал Сабаев.Медик добавил, что он принимал Алексея Навального в момент его поступления в омскую БСМП-1, поэтому знает все о его лечении, также он готовил блогера к выписке для его транспортировки в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576941291.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576939776.html
Невозможно получить то, чего нет. Это мы еще со времен Скрипалей знаем.
42
Цитирую другого комментатора: врач скорой помощи, который отвёз навального в больницу определил диагноз отравление за 3 мин. И принял экстренные меры лечения. Врачи больницы провели 60 лабораторных исследований и яд не нашли. Склоняюсь к тому, что не стала бы осторожная, ответственная и благоразумная Меркель выступать с резкими обвинениями, если бы не располагала достоверной информацией.
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москва
омск
берлин (город)
омская область
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия, госпитализация алексея навального, алексей навальный, омская область

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

15:39 08.09.2020 (обновлено: 16:41 08.09.2020)
18848
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
"Работала большая бригада врачей, восемь консилиумов было проведено, (Алексею Навальному – ред.) провели 60 биохимических исследований только, из них 11 - кислотно-основное состояние, 25 – на уровень сахара крови, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики – две компьютерных томографии, одна – магнитно-резонансная томография, томография брюшной полости с контрастированием", - рассказал Сабаев.
Сотрудники скорой помощи возле отделения острых отравлений Омской БСМП No1, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:30
Омский врач заявил, что у Навального благоприятный прогноз после лечения
Медик добавил, что он принимал Алексея Навального в момент его поступления в омскую БСМП-1, поэтому знает все о его лечении, также он готовил блогера к выписке для его транспортировки в Германию.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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57970119
Обсудить 17
Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)ПроисшествияГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйОмская область
Популярные комментарии
Невозможно получить то, чего нет. Это мы еще со времен Скрипалей знаем.
8 сентября, 15:53
rralf4002
3201009
Цитирую другого комментатора: врач скорой помощи, который отвёз навального в больницу определил диагноз отравление за 3 мин. И принял экстренные меры лечения. Врачи больницы провели 60 лабораторных исследований и яд не нашли. Склоняюсь к тому, что не стала бы осторожная, ответственная и благоразумная Меркель выступать с резкими обвинениями, если бы не располагала достоверной информацией.
8 сентября, 17:00
Илья ЛовыгинИлья Ловыгин
16000121
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