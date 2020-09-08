https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576939776.html

Омский врач объяснил лечение Навального с помощью атропина

Атропин Алексею Навальному вводился ситуационно, по клинической картине, рассказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:06

2020-09-08T15:06

2020-09-08T15:12

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

германия

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Атропин <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> вводился ситуационно, по клинической картине, рассказал главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр СабаевРанее сообщалось, что за время пребывания блогера Алексея Навального в омской клинике удалось уменьшить глубину его комы и привести углеводный обмен практически в норму."Атропин (Навальному) вводился ситуационно по клинической картине, мы знали, что фосфорорганического соединения нет, но атропин это не только антидотное фосфорорганических соединений, это ещё и синдромальный реанимационный препарат, который вводится в ситуациях, необходимых для этого", - рассказал Сабаев журналистам.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576937489.html

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россия

германия

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, омск, происшествия