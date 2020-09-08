Омский врач объяснил лечение Навального с помощью атропина
15:06 08.09.2020 (обновлено: 15:12 08.09.2020)
1464
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМашина "Скорой помощи" на территории омской БСМП № 1
Машина "Скорой помощи" на территории омской БСМП № 1. Архивное фото
ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Атропин Алексею Навальному вводился ситуационно, по клинической картине, рассказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев
Ранее сообщалось, что за время пребывания блогера Алексея Навального в омской клинике удалось уменьшить глубину его комы и привести углеводный обмен практически в норму.
"Атропин (Навальному) вводился ситуационно по клинической картине, мы знали, что фосфорорганического соединения нет, но атропин это не только антидотное фосфорорганических соединений, это ещё и синдромальный реанимационный препарат, который вводится в ситуациях, необходимых для этого", - рассказал Сабаев журналистам.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.