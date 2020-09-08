Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576939776.html
Омский врач объяснил лечение Навального с помощью атропина
Атропин Алексею Навальному вводился ситуационно, по клинической картине, рассказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:06
2020-09-08T15:12
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
германия
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576039340_162:408:3078:2048_1400x0_80_0_0_82777c1681ac3191bb060f227e5d6695.jpg
<strong>ОМСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Атропин <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> вводился ситуационно, по клинической картине, рассказал главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр СабаевРанее сообщалось, что за время пребывания блогера Алексея Навального в омской клинике удалось уменьшить глубину его комы и привести углеводный обмен практически в норму."Атропин (Навальному) вводился ситуационно по клинической картине, мы знали, что фосфорорганического соединения нет, но атропин это не только антидотное фосфорорганических соединений, это ещё и синдромальный реанимационный препарат, который вводится в ситуациях, необходимых для этого", - рассказал Сабаев журналистам.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576937489.html
2
россия
германия
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576039340_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_91f9aa779a8c1ccb55fbee2b23294143.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, омск, происшествия

Омский врач объяснил лечение Навального с помощью атропина

15:06 08.09.2020 (обновлено: 15:12 08.09.2020)
1464
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМашина "Скорой помощи" на территории омской БСМП № 1
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Машина "Скорой помощи" на территории омской БСМП № 1. Архивное фото
ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Атропин Алексею Навальному вводился ситуационно, по клинической картине, рассказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев
Ранее сообщалось, что за время пребывания блогера Алексея Навального в омской клинике удалось уменьшить глубину его комы и привести углеводный обмен практически в норму.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:48
Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз
"Атропин (Навальному) вводился ситуационно по клинической картине, мы знали, что фосфорорганического соединения нет, но атропин это не только антидотное фосфорорганических соединений, это ещё и синдромальный реанимационный препарат, который вводится в ситуациях, необходимых для этого", - рассказал Сабаев журналистам.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Омская БСМП №1 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:36
Немецкие врачи не высылали омским коллегам данные о состоянии Навального
3520012
Обсудить 2
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковГерманияОмскПроисшествия
Рекомендуем
Следующая будет Россия – Лукашенко предположил, что произойдет, если рухнет Белоруссия
Лукашенко указал, кто стоит за оппозиционными Telegram-каналами
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Латушко подтвердил, что Колесникова порвала паспорт на границе
Здание МИД России
Посол Германии обсудит в МИД России ситуацию с Навальным
Алексей Навальный
Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Жириновский считает, что приговор Ефремову могут смягчить
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Немецкий депутат рассказал о реакции властей на его запрос по "Новичку"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возможности повторения белорусского сценария в России
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель анонсировала совместную с ЕС реакцию по делу Навального
Сотрудники скорой помощи возле отделения острых отравлений Омской БСМП No1, где находится Алексей Навальный
Омский врач заявил, что у Навального благоприятный прогноз после лечения
Ангела Меркель
Меркель: ситуация с Навальным не является внутригерманским делом
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым
Актриса из "Ворониных" объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Алексей Навальный
Данные по Навальному недоступны даже немецкому следствию, заявил эксперт
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Источник не исключил уголовного дела против свидетелей защиты Ефремова
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко
Латушко призвал как можно скорее провести новые выборы главы Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния