https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576939743.html

Посол Германии обсудит в МИД России ситуацию с Навальным

Посол Германии Гез Андреас фон Гайр приедет на беседу в МИД России, сообщили РИА Новости в посольстве Германии в Москве. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:05

2020-09-08T15:05

2020-09-08T18:34

геза андреас фон гайр

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Посол <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_geza-andreas-fon-gayr/" target="_blank" data-auto="true">Гез Андреас фон Гайр</a> приедет на беседу в МИД России, сообщили РИА Новости в посольстве Германии в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.В дипмиссии уточнили, что встреча была давно запланирована и пройдет в среду.Ранее о том, что посла ждут на Смоленской площади в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.Она подчеркнула, что Москва ожидает от Берлина все имеющиеся данные: результаты лабораторных исследований бундесвера, а также "некие свидетельства", которые есть у МИД ФРГ. Поведение германской стороны Захарова назвала "блефом", нацеленным на обслуживание "грязной политической возни".Как напомнила представитель внешнеполитического ведомства, "на днях в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах" пациента, при этом дополнительные сведения там не предоставят из-за секретности.Ситуацию вокруг Навального также прокомментировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что Европа озвучит свою общую реакцию по этому поводу после того, как получит "объяснения от России".Госпитализация Алексея НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На минувшей неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.Накануне состояние пациента улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576935472.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938877.html

Егор Панкратов Молодцы! Надо их заставлять дёргаться. 241

Александр Ф А чего в МИД? Надо было его к Сергею Кужугетовичу пригласить на беседу, для разъяснения текущего момента, так сказать! 228

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москва

омск

берлин (город)

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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