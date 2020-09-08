Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938877.html
Омский врач рассказал о лечении Навального в России
Омские медики за 44 часа вывели блогера Алексея Навального из глубокой комы, заявил журналистам во вторник главный токсиколог Омской области и Сибирского... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:52
2020-09-08T15:23
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
германия
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576093237_0:198:3197:1996_1400x0_80_0_0_eea6a23063e0a5038e35c937072a228b.jpg
<strong>ОМСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Омские медики за 44 часа вывели блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из глубокой комы, заявил журналистам во вторник главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."В нашей клинике уже была положительная динамика. За 44 часа (пребывания пациента) в нашей клинике нам удалось сделать многое. Нам удалось купировать метаболический ацидоз, купировать лактатоцидоз. Удалось стабилизировать углеводный обмен, в частности уровень сахара, довести до нормального диапазона, третье - уменьшить глубину комы с пяти баллов по шкале комы <a href="http://ria.ru/location_Glasgow_2/" target="_blank" data-auto="true">Глазго</a> до девяти", - рассказал Сабаев на брифинге."И последний момент – мы начали нутритивную поддержку (питание) пациента уже в вечернее время 21 августа. Это тоже положительный момент, и питание пациент начал усваивать", - продолжил токсиколог.Все параметры метаболического синдрома указывали на положительную динамику состояния Навального, отметил медик.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576939776.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576935472.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html
москва
германия
омск
берлин (город)
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576093237_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_bb59bb640c213c11153ce777cc49522f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, омская область, общество

Омский врач рассказал о лечении Навального в России

14:52 08.09.2020 (обновлено: 15:23 08.09.2020)
757
© РИА Новости / Александр КряжевОмская БСМП №1
Омская БСМП №1 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Омская БСМП №1. Архивное фото
ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Омские медики за 44 часа вывели блогера Алексея Навального из глубокой комы, заявил журналистам во вторник главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
"В нашей клинике уже была положительная динамика. За 44 часа (пребывания пациента) в нашей клинике нам удалось сделать многое. Нам удалось купировать метаболический ацидоз, купировать лактатоцидоз. Удалось стабилизировать углеводный обмен, в частности уровень сахара, довести до нормального диапазона, третье - уменьшить глубину комы с пяти баллов по шкале комы Глазго до девяти", - рассказал Сабаев на брифинге.
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:06
Омский врач объяснил лечение Навального с помощью атропина
"И последний момент – мы начали нутритивную поддержку (питание) пациента уже в вечернее время 21 августа. Это тоже положительный момент, и питание пациент начал усваивать", - продолжил токсиколог.
Все параметры метаболического синдрома указывали на положительную динамику состояния Навального, отметил медик.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Не было отравления – главный токсиколог Омской области о причине состояния Навального - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:12
Омский врач исключил возможность отравления Навального "Новичком"
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.
В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:48
Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз
3501013
Обсудить 0
Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваГерманияОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйОмская областьОбщество
Рекомендуем
Алексей Навальный
Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса Лидеры России
Путин рассказал о влиянии женщин на будущее страны
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Источник не исключил уголовного дела против свидетелей защиты Ефремова
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1
Омский врач объяснил лечение Навального с помощью атропина
Здание МИД России
Посол Германии обсудит в МИД России ситуацию с Навальным
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев: российские парламентарии готовы наблюдать за выборами в США
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Немецкая клиника не запрашивала информацию об анализах Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией
Президент РФ Владимир Путин
Путин поинтересовался о пациентах, отрицавших существование COVID-19
Строительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне Березовая роща в городе Тулун Иркутской области
Владелица столовой из Тулуна попросила Путина помочь кадрами
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Латушко подтвердил, что Колесникова порвала паспорт на границе
Актер Михаил Ефремов
Защита старшего сына Захарова недовольна размером компенсации с Ефремова
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Немецкий депутат рассказал о реакции властей на его запрос по "Новичку"
Не было отравления – главный токсиколог Омской области о причине состояния Навального
Омский врач исключил возможность отравления Навального "Новичком"
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Пригожин оценил приговор Ефремову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния