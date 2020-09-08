https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938877.html

Омский врач рассказал о лечении Навального в России

Омские медики за 44 часа вывели блогера Алексея Навального из глубокой комы, заявил журналистам во вторник главный токсиколог Омской области и Сибирского... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:52

2020-09-08T14:52

2020-09-08T15:23

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дмитрий песков

москва

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омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

омская область

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<strong>ОМСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Омские медики за 44 часа вывели блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из глубокой комы, заявил журналистам во вторник главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."В нашей клинике уже была положительная динамика. За 44 часа (пребывания пациента) в нашей клинике нам удалось сделать многое. Нам удалось купировать метаболический ацидоз, купировать лактатоцидоз. Удалось стабилизировать углеводный обмен, в частности уровень сахара, довести до нормального диапазона, третье - уменьшить глубину комы с пяти баллов по шкале комы <a href="http://ria.ru/location_Glasgow_2/" target="_blank" data-auto="true">Глазго</a> до девяти", - рассказал Сабаев на брифинге."И последний момент – мы начали нутритивную поддержку (питание) пациента уже в вечернее время 21 августа. Это тоже положительный момент, и питание пациент начал усваивать", - продолжил токсиколог.Все параметры метаболического синдрома указывали на положительную динамику состояния Навального, отметил медик.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576939776.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576935472.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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