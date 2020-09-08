Омский врач рассказал о лечении Навального в России
14:52 08.09.2020 (обновлено: 15:23 08.09.2020)
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Омская БСМП №1. Архивное фото
ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Омские медики за 44 часа вывели блогера Алексея Навального из глубокой комы, заявил журналистам во вторник главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
"В нашей клинике уже была положительная динамика. За 44 часа (пребывания пациента) в нашей клинике нам удалось сделать многое. Нам удалось купировать метаболический ацидоз, купировать лактатоцидоз. Удалось стабилизировать углеводный обмен, в частности уровень сахара, довести до нормального диапазона, третье - уменьшить глубину комы с пяти баллов по шкале комы Глазго до девяти", - рассказал Сабаев на брифинге.
"И последний момент – мы начали нутритивную поддержку (питание) пациента уже в вечернее время 21 августа. Это тоже положительный момент, и питание пациент начал усваивать", - продолжил токсиколог.
Все параметры метаболического синдрома указывали на положительную динамику состояния Навального, отметил медик.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.
В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.