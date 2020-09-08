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https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html
Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз
Диагноз "отравление", поставленный Алексею Навальному в германской клинике, является неподтвержденным "фантастическим предположением", заявил главный токсиколог РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:48
2020-09-08T16:42
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
германия
омская область
омск
берлин (город)
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<strong>ОМСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Диагноз "отравление", поставленный <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> в германской клинике, является неподтвержденным "фантастическим предположением", заявил главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."Очень удивительно. Но это даже не диагноз. Это какая-то даже не версия, а какая-то фантастика. Просто какое-то фантастическое предположение или заключение, не подтвержденное ни документально, ни клинически, никаким образом", - сказал врач журналистам.Сабаев также отметил, что его смущает и то, что в медицинской общественности принято негласное правило делиться информацией, мнениями, впечатлениями о течении заболевания и даже о динамике, но эту динамику в лечении Навального немецкие врачи не знают, так как не контактировали с больницей в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576928134.html
А кто его ставил,его просто прочитали по указке)
53
Главное что теперь, секта Навального возвысится до небес. Их «божество» даже химическое оружие не смогло остановить =)) Слава великому... кхм... =))
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москва
германия
омская область
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, омская область, омск, берлин (город), происшествия

Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз

14:48 08.09.2020 (обновлено: 16:42 08.09.2020)
12463
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ОМСК, 8 сен – РИА Новости. Диагноз "отравление", поставленный Алексею Навальному в германской клинике, является неподтвержденным "фантастическим предположением", заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
"Очень удивительно. Но это даже не диагноз. Это какая-то даже не версия, а какая-то фантастика. Просто какое-то фантастическое предположение или заключение, не подтвержденное ни документально, ни клинически, никаким образом", - сказал врач журналистам.
Сабаев также отметил, что его смущает и то, что в медицинской общественности принято негласное правило делиться информацией, мнениями, впечатлениями о течении заболевания и даже о динамике, но эту динамику в лечении Навального немецкие врачи не знают, так как не контактировали с больницей в Омске.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:33
МИД вызвал посла Германии из-за "блефа" в ситуации с Навальным
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:53
Глава МИД Украины считает, что Навальный попросит политубежище в Германии
129920221
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваГерманияОмская областьОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
А кто его ставил,его просто прочитали по указке)
8 сентября, 14:49
Илья JlordИлья Jlord
4511114
Главное что теперь, секта Навального возвысится до небес. Их «божество» даже химическое оружие не смогло остановить =)) Слава великому... кхм... =))
8 сентября, 15:02
Russian TraceRussian Trace
112200011
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