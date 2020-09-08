Немецкие врачи не высылали омским коллегам данные о состоянии Навального
14:36 08.09.2020 (обновлено: 15:00 08.09.2020)
838
Омская БСМП №1. Архивное фото
ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Омские медики до сих пор не получали от немецких коллег никаких данных о состоянии Алексея Навального, несмотря на свои инициативы, заявил журналистам главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.
"Омские медики не получали никаких данных. Была инициатива с нашей стороны 23 числа о предоставлении данных как с нашей стороны, так и со стороны немецких медиков. Но на этом наше общение закончилось 23 августа", - рассказал Сабаев.
Он добавил, что больше немецкие медики на связь не выходили.
Сабаев также сообщил, что омские медики узнали о выводе Навального из комы только из сообщений СМИ. По его словам, он и его коллеги не будут запрашивать информацию по текущему состоянию пациента. "Не, мы не планируем запрашивать такую информацию", - сказал он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.