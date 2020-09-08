https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576937489.html

Немецкие врачи не высылали омским коллегам данные о состоянии Навального

Омские медики до сих пор не получали от немецких коллег никаких данных о состоянии Алексея Навального, несмотря на свои инициативы, заявил журналистам главный... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:36

2020-09-08T14:36

2020-09-08T15:00

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>ОМСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Омские медики до сих пор не получали от немецких коллег никаких данных о состоянии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, несмотря на свои инициативы, заявил журналистам главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и СФО Александр Сабаев."Омские медики не получали никаких данных. Была инициатива с нашей стороны 23 числа о предоставлении данных как с нашей стороны, так и со стороны немецких медиков. Но на этом наше общение закончилось 23 августа", - рассказал Сабаев.Он добавил, что больше немецкие медики на связь не выходили.Сабаев также сообщил, что омские медики узнали о выводе Навального из комы только из сообщений СМИ. По его словам, он и его коллеги не будут запрашивать информацию по текущему состоянию пациента. "Не, мы не планируем запрашивать такую информацию", - сказал он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576935472.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576925968.html

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия