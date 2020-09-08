Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576937489.html
Немецкие врачи не высылали омским коллегам данные о состоянии Навального
Омские медики до сих пор не получали от немецких коллег никаких данных о состоянии Алексея Навального, несмотря на свои инициативы, заявил журналистам главный... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:36
2020-09-08T15:00
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576078452_0:197:3072:1925_1400x0_80_0_0_f28c04636d93043eb2966633f6880164.jpg
<strong>ОМСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Омские медики до сих пор не получали от немецких коллег никаких данных о состоянии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, несмотря на свои инициативы, заявил журналистам главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и СФО Александр Сабаев."Омские медики не получали никаких данных. Была инициатива с нашей стороны 23 числа о предоставлении данных как с нашей стороны, так и со стороны немецких медиков. Но на этом наше общение закончилось 23 августа", - рассказал Сабаев.Он добавил, что больше немецкие медики на связь не выходили.Сабаев также сообщил, что омские медики узнали о выводе Навального из комы только из сообщений СМИ. По его словам, он и его коллеги не будут запрашивать информацию по текущему состоянию пациента. "Не, мы не планируем запрашивать такую информацию", - сказал он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576935472.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576925968.html
3
москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576078452_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_9aceb5e4d88bd1bec20430f80b656238.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия

Немецкие врачи не высылали омским коллегам данные о состоянии Навального

14:36 08.09.2020 (обновлено: 15:00 08.09.2020)
838
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОмская БСМП №1
Омская БСМП №1 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Омская БСМП №1. Архивное фото
ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Омские медики до сих пор не получали от немецких коллег никаких данных о состоянии Алексея Навального, несмотря на свои инициативы, заявил журналистам главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.
"Омские медики не получали никаких данных. Была инициатива с нашей стороны 23 числа о предоставлении данных как с нашей стороны, так и со стороны немецких медиков. Но на этом наше общение закончилось 23 августа", - рассказал Сабаев.
Не было отравления – главный токсиколог Омской области о причине состояния Навального - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:12
Омский врач исключил возможность отравления Навального "Новичком"
Он добавил, что больше немецкие медики на связь не выходили.
Сабаев также сообщил, что омские медики узнали о выводе Навального из комы только из сообщений СМИ. По его словам, он и его коллеги не будут запрашивать информацию по текущему состоянию пациента. "Не, мы не планируем запрашивать такую информацию", - сказал он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:29
В Бундесвере отказались разъяснять выводы об отравлении Навального
5400192
Обсудить 3
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Происшествия
Рекомендуем
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Крыму призвали ООН начать преследование организаторов водной блокады
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Интервью Лукашенко российским журналистам длится два часа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Немецкая клиника не запрашивала информацию об анализах Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко не будет разговаривать с координационным советом оппозиции
Алексей Навальный
Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Немецкий депутат рассказал о реакции властей на его запрос по "Новичку"
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Эксперты рассказали, как туристы реагируют на падение курса рубля
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1
Омский врач объяснил лечение Навального с помощью атропина
Президент РФ Владимир Путин
Путин поинтересовался о пациентах, отрицавших существование COVID-19
Не было отравления – главный токсиколог Омской области о причине состояния Навального
Омский врач исключил возможность отравления Навального "Новичком"
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Пригожин оценил приговор Ефремову
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт спрогнозировал уход Лукашенко с поста президента Белоруссии
Участницы протестной акции женщин в Минске
Пресс-секретарь Тихановской: при Лукашенко не может быть реформ
Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы
Джигурда прокомментировал приговор Ефремову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния