https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576935472.html

Омский врач исключил возможность отравления Навального "Новичком"

Вещество "Новичок" однозначно не могло стать причиной ухудшения состояния Алексея Навального, заявил завотделением острых отравлений омской Городской больницы... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:12

2020-09-08T14:12

2020-09-08T16:04

госпитализация алексея навального

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Вещество "Новичок" однозначно не могло стать причиной ухудшения состояния <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил завотделением острых отравлений омской Городской больницы скорой медпомощи № 1, главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.Диагноз, который поставили россиянину в Германии, он назвал "фантастическим предположением", не подтвержденным "ни документально, ни клинически"."При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления. <...> Он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18, к 22 часам он бы уже погиб. Это тяжелое отравление. Фосфорорганическое соединение — это очень тяжелое отравление", — пояснил Сабаев.Он подчеркнул, что у Навального было не отравление, а заболевание — метаболический синдром, метаболическая кома, которая случилась из-за глубокого нарушения обмена веществ. "Я думаю, что серьезных последствий, по опыту лечения таких состояний в нашей клинике <...> как правило, прогноз благоприятный", — добавил он.Доктор отметил, что все лабораторные исследования биологических материалов, взятых у пациента, проводили в экспертных лабораториях Омска и федеральных учреждениях. Сабаев отметил, что это были не простые исследования — искали как сами возможные вещества, так и продукты распада.Он добавил, что чувствительность оборудования очень высокая.Токсиколог подчеркнул также, что омские медики не получали никаких данных о состоянии Навального от коллег из Германии."Была инициатива с нашей стороны 23-го числа о предоставлении данных как с нашей стороны, так и со стороны немецких медиков. Но на этом наше общение закончилось 23 августа", — добавил врач.Он уточнил, что больше немецкие медики на связь не выходили.Госпитализация Алексея НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html

https://ria.ru/20200908/germaniya-1576934922.html

Антон Р Ты не очень умный, да? Если бы это был новичок то там весь самолет бы лежал в коме, как и врачи которые его госпитализировали. 66

Егор Панкратов Самогон и куриный помёт. Немцы такой формулы не знают. Значит Новичок)))) 50

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Не было отравления" – главный токсиколог Омской области о причине состояния Навального Завотделением острых отравлений омской Городской больницы скорой медпомощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, считает, что причиной ухудшения состояния российского блогера Алексея Навального точно не является вещество "Новичок". 2020-09-08T14:12 true PT0M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия