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https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576935472.html
Омский врач исключил возможность отравления Навального "Новичком"
Вещество "Новичок" однозначно не могло стать причиной ухудшения состояния Алексея Навального, заявил завотделением острых отравлений омской Городской больницы... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:12
2020-09-08T16:04
госпитализация алексея навального
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Вещество "Новичок" однозначно не могло стать причиной ухудшения состояния <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил завотделением острых отравлений омской Городской больницы скорой медпомощи № 1, главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.Диагноз, который поставили россиянину в Германии, он назвал "фантастическим предположением", не подтвержденным "ни документально, ни клинически"."При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления. &lt;...&gt; Он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18, к 22 часам он бы уже погиб. Это тяжелое отравление. Фосфорорганическое соединение — это очень тяжелое отравление", — пояснил Сабаев.Он подчеркнул, что у Навального было не отравление, а заболевание — метаболический синдром, метаболическая кома, которая случилась из-за глубокого нарушения обмена веществ. "Я думаю, что серьезных последствий, по опыту лечения таких состояний в нашей клинике &lt;...&gt; как правило, прогноз благоприятный", — добавил он.Доктор отметил, что все лабораторные исследования биологических материалов, взятых у пациента, проводили в экспертных лабораториях Омска и федеральных учреждениях. Сабаев отметил, что это были не простые исследования — искали как сами возможные вещества, так и продукты распада.Он добавил, что чувствительность оборудования очень высокая.Токсиколог подчеркнул также, что омские медики не получали никаких данных о состоянии Навального от коллег из Германии."Была инициатива с нашей стороны 23-го числа о предоставлении данных как с нашей стороны, так и со стороны немецких медиков. Но на этом наше общение закончилось 23 августа", — добавил врач.Он уточнил, что больше немецкие медики на связь не выходили.Госпитализация Алексея НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html
https://ria.ru/20200908/germaniya-1576934922.html
Ты не очень умный, да? Если бы это был новичок то там весь самолет бы лежал в коме, как и врачи которые его госпитализировали.
66
Самогон и куриный помёт. Немцы такой формулы не знают. Значит Новичок))))
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Не было отравления" – главный токсиколог Омской области о причине состояния Навального
Завотделением острых отравлений омской Городской больницы скорой медпомощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, считает, что причиной ухудшения состояния российского блогера Алексея Навального точно не является вещество "Новичок".
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия

Омский врач исключил возможность отравления Навального "Новичком"

14:12 08.09.2020 (обновлено: 16:04 08.09.2020)
11482
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вещество "Новичок" однозначно не могло стать причиной ухудшения состояния Алексея Навального, заявил завотделением острых отравлений омской Городской больницы скорой медпомощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Диагноз, который поставили россиянину в Германии, он назвал "фантастическим предположением", не подтвержденным "ни документально, ни клинически".
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"При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления. <...> Он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18, к 22 часам он бы уже погиб. Это тяжелое отравление. Фосфорорганическое соединение — это очень тяжелое отравление", — пояснил Сабаев.
Он подчеркнул, что у Навального было не отравление, а заболевание — метаболический синдром, метаболическая кома, которая случилась из-за глубокого нарушения обмена веществ.
"Я думаю, что серьезных последствий, по опыту лечения таких состояний в нашей клинике <...> как правило, прогноз благоприятный", — добавил он.
Доктор отметил, что все лабораторные исследования биологических материалов, взятых у пациента, проводили в экспертных лабораториях Омска и федеральных учреждениях. Сабаев отметил, что это были не простые исследования — искали как сами возможные вещества, так и продукты распада.
"Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно. Это аппаратура производства Соединенных Штатов", — рассказал Сабаев журналистам.
Он добавил, что чувствительность оборудования очень высокая.
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Токсиколог подчеркнул также, что омские медики не получали никаких данных о состоянии Навального от коллег из Германии.
"Была инициатива с нашей стороны 23-го числа о предоставлении данных как с нашей стороны, так и со стороны немецких медиков. Но на этом наше общение закончилось 23 августа", — добавил врач.
Он уточнил, что больше немецкие медики на связь не выходили.

Госпитализация Алексея Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.
Позднее пациента перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.
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2861441436
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
Ты не очень умный, да? Если бы это был новичок то там весь самолет бы лежал в коме, как и врачи которые его госпитализировали.
8 сентября, 14:30
Антон РАнтон Р
49300014
Самогон и куриный помёт. Немцы такой формулы не знают. Значит Новичок))))
8 сентября, 14:21
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
22220006
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