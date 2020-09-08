https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576934502.html

В Евросоюзе рассказали, кому предпочитают верить в ситуации с Навальным

Евросоюз предпочитает верить медикам, бравшим пробы, в деле блогера Алексея Навального, нежели заявлениям о телефонном разговоре Варшавы и Берлина, сказал РИА... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:00

2020-09-08T14:00

2020-09-08T20:49

александр лукашенко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

евросоюз

дмитрий песков

политика

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> предпочитает верить медикам, бравшим пробы, в деле блогера Алексея Навального, нежели заявлениям о телефонном разговоре Варшавы и Берлина, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии и Внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Стано также добавил, что ЕС продолжает просить у правительства РФ разъяснений по ситуации с Навальным. "ЕС продолжает требовать от правительства России ответов по поводу отравления господина Навального военным нервно-паралитическим веществом, поскольку российское правительство должно больше объяснить по этому поводу", - заявил он.Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

Вадим Антонов то есть даже для них это вопрос веры? они на основе веры политику чтоль делают? из церкви небось не вылазят 26

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле "... и скорее поверим на слово специалистам-медикам, проводившим тесты" - т.е. омским врачам? Больше никому верить нельзя. 20

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, политика