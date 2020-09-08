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https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576934502.html
В Евросоюзе рассказали, кому предпочитают верить в ситуации с Навальным
Евросоюз предпочитает верить медикам, бравшим пробы, в деле блогера Алексея Навального, нежели заявлениям о телефонном разговоре Варшавы и Берлина, сказал РИА... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:00
2020-09-08T20:49
александр лукашенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
евросоюз
дмитрий песков
политика
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> предпочитает верить медикам, бравшим пробы, в деле блогера Алексея Навального, нежели заявлениям о телефонном разговоре Варшавы и Берлина, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии и Внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Стано также добавил, что ЕС продолжает просить у правительства РФ разъяснений по ситуации с Навальным. "ЕС продолжает требовать от правительства России ответов по поводу отравления господина Навального военным нервно-паралитическим веществом, поскольку российское правительство должно больше объяснить по этому поводу", - заявил он.Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
то есть даже для них это вопрос веры? они на основе веры политику чтоль делают? из церкви небось не вылазят
26
"... и скорее поверим на слово специалистам-медикам, проводившим тесты" - т.е. омским врачам? Больше никому верить нельзя.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, политика

В Евросоюзе рассказали, кому предпочитают верить в ситуации с Навальным

14:00 08.09.2020 (обновлено: 20:49 08.09.2020)
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Евросоюз предпочитает верить медикам, бравшим пробы, в деле блогера Алексея Навального, нежели заявлениям о телефонном разговоре Варшавы и Берлина, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии и Внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы видели спекуляции (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко, и скорее поверим на слово специалистам-медикам, проводившим тесты", - сказал он.

Стано также добавил, что ЕС продолжает просить у правительства РФ разъяснений по ситуации с Навальным. "ЕС продолжает требовать от правительства России ответов по поводу отравления господина Навального военным нервно-паралитическим веществом, поскольку российское правительство должно больше объяснить по этому поводу", - заявил он.
Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:33
МИД вызвал посла Германии из-за "блефа" в ситуации с Навальным
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
823311079
Обсудить 8
Александр ЛукашенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйЕвросоюзДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
то есть даже для них это вопрос веры? они на основе веры политику чтоль делают? из церкви небось не вылазят
8 сентября, 14:02
Вадим АнтоновВадим Антонов
11120003
"... и скорее поверим на слово специалистам-медикам, проводившим тесты" - т.е. омским врачам? Больше никому верить нельзя.
8 сентября, 14:05
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это полеАлександр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
1800002
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