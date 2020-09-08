https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html

МИД вызвал посла Германии из-за "блефа" в ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявила, что всем очевидно, что Берлин блефует, обслуживая... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:33

2020-09-08T13:33

2020-09-08T15:02

госпитализация алексея навального

алексей навальный

марк захаров

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. </strong>Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, комментируя ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявила, что всем очевидно, что Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню, российская сторона ждёт германского посла на Смоленке."Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ " - сказала Захарова журналистам."Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - отметила она.По ее словам, "на днях в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах блогера". Она привела выдержку из заявления института, где сказано, что по соображениям секретности он не может предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей. По ее словам, в организации также отказали в проведении съемок, а также в записи интервью с кем-либо из сотрудников."О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой Charite, лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. И все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Белингкэт", - заявила представитель российского ведомства."Одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого", - указала она.По ее словам, "это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить всё в себе".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576928134.html

serj1679 Не верю ни тем ни другим 58

Александр И Да Берлин, вольно-невольно, член 'крестового похода' на Россию. И вся карта у него, как и положено, краплёная. И прекрасно зная это, наши власти его "выпускают". Зачем? Вот где проблема, Мария. 41

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берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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