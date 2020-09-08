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https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html
МИД вызвал посла Германии из-за "блефа" в ситуации с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявила, что всем очевидно, что Берлин блефует, обслуживая... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:33
2020-09-08T15:02
госпитализация алексея навального
алексей навальный
марк захаров
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. </strong>Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, комментируя ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявила, что всем очевидно, что Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню, российская сторона ждёт германского посла на Смоленке."Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ " - сказала Захарова журналистам."Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - отметила она.По ее словам, "на днях в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах блогера". Она привела выдержку из заявления института, где сказано, что по соображениям секретности он не может предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей. По ее словам, в организации также отказали в проведении съемок, а также в записи интервью с кем-либо из сотрудников."О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой Charite, лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. И все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Белингкэт", - заявила представитель российского ведомства."Одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого", - указала она.По ее словам, "это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить всё в себе".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576928134.html
Не верю ни тем ни другим
58
Да Берлин, вольно-невольно, член 'крестового похода' на Россию. И вся карта у него, как и положено, краплёная. И прекрасно зная это, наши власти его "выпускают". Зачем? Вот где проблема, Мария.
41
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берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, марк захаров, берлин (город), в мире

МИД вызвал посла Германии из-за "блефа" в ситуации с Навальным

13:33 08.09.2020 (обновлено: 15:02 08.09.2020)
11711
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявила, что всем очевидно, что Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню, российская сторона ждёт германского посла на Смоленке.
"Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ " - сказала Захарова журналистам.
"Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - отметила она.
По ее словам, "на днях в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах блогера". Она привела выдержку из заявления института, где сказано, что по соображениям секретности он не может предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей. По ее словам, в организации также отказали в проведении съемок, а также в записи интервью с кем-либо из сотрудников.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:53
Глава МИД Украины считает, что Навальный попросит политубежище в Германии
"О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой Charite, лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. И все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Белингкэт", - заявила представитель российского ведомства.
"Одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого", - указала она.
По ее словам, "это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить всё в себе".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Обсудить 20
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМарк ЗахаровБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Не верю ни тем ни другим
8 сентября, 13:41
sserj1679
9601042
Да Берлин, вольно-невольно, член 'крестового похода' на Россию. И вся карта у него, как и положено, краплёная. И прекрасно зная это, наши власти его "выпускают". Зачем? Вот где проблема, Мария.
8 сентября, 14:09
Александр ИАлександр И
3430004
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