https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576927473.html

Мишель Бачелет призвала Россию расследовать инцидент с Навальным

Глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет призвала РФ провести расследование по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении Бачелет,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:48

2020-09-08T12:48

2020-09-08T12:48

госпитализация алексея навального

мишель бачелет

алексей навальный

мид германии

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

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омск

оон

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Глава УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a> призвала РФ провести расследование по инциденту с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара во вторник. При этом РФ сама выступает за расследование и начала проверку еще в день госпитализации, но <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> отказывается предоставлять российской стороне данные по анализам Навального, несмотря на многочисленные обращения."Не очень хорошо просто отрицать, что он был отравлен, и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования этой попытки убийства. Российские власти должны полностью расследовать, кто был ответственен за это преступление - очень серьезное преступление, совершенное на территории России", - приводятся в сообщении слова Бачелет.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в минувшую пятницу, отвечая на вопросы журналистов.Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отметила, что по ситуации с Навальным со стороны Германии нет единого источника получения информации, и ФРГ не предоставляла ни данные по запросу ГП РФ, ни экспертные заключения по обращениям медиков. Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявлял, что Германия может передать России запрашиваемую информацию по делу Навального, но это многоступенчатый процесс, в котором появляются новые детали и необходимо решить ряд вопросов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576925968.html

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576904565.html

Ольга Занкова Ключевые слова там - "на территории РФ", а потому ее дело - десятое, чиновник ООН не может вмешиваться в дела независимых стран. Она не Совбез 10

ivanignat5515 Конечно. Только зачем? Уже назвали виновную Россию! Не ООН, а цирк межбународного маштаба! Если бы Вам нужна была бы правда, то тогда бы и с сбитом самолетом давно бы разобрались, до и с переворотом в украине и многое многое другое! Лицимеры!!! 10

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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