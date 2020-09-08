Мишель Бачелет призвала Россию расследовать инцидент с Навальным
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© REUTERS / Alexey MalgavkoМедицинский персонал в больнице Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Медицинский персонал в больнице Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет призвала РФ провести расследование по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара во вторник. При этом РФ сама выступает за расследование и начала проверку еще в день госпитализации, но Германия отказывается предоставлять российской стороне данные по анализам Навального, несмотря на многочисленные обращения.
"Не очень хорошо просто отрицать, что он был отравлен, и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования этой попытки убийства. Российские власти должны полностью расследовать, кто был ответственен за это преступление - очень серьезное преступление, совершенное на территории России", - приводятся в сообщении слова Бачелет.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в минувшую пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что по ситуации с Навальным со стороны Германии нет единого источника получения информации, и ФРГ не предоставляла ни данные по запросу ГП РФ, ни экспертные заключения по обращениям медиков. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что Германия может передать России запрашиваемую информацию по делу Навального, но это многоступенчатый процесс, в котором появляются новые детали и необходимо решить ряд вопросов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.