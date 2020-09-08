https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576918436.html

В правительстве Германии рады новостям о выводе Навального из комы

Правительство Германии приветствует новости клиники "Шарите" о том, что блогер Алексей Навальный выведен из комы, рассчитывает на его дальнейшее выздоровление,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:27

2020-09-08T11:27

2020-09-08T11:27

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

германия

омск

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> приветствует новости клиники "Шарите" о том, что блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> выведен из комы, рассчитывает на его дальнейшее выздоровление, заявил РИА Новости представитель кабмина.В понедельник берлинская клиника "Шарите" сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы."Федеральное правительство обрадовано сообщением "Шарите" по состоянию здоровья господина Навального. Главным сейчас является его дальнейшее выздоровление", - заявил представитель кабмина на просьбу прокомментировать новости клиники.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576904565.html

https://ria.ru/20200907/rospotrebnadzor-1576876797.html

Ольга Занкова праздник общегерманский пусть объявят. Немецкая нация должна достойно эту радость разделить с правительством своей страны. Народ Германии ведь неделю не спал не ел - все переживал 28

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москва

германия

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, омск, берлин (город), в мире