https://ria.ru/20200908/nato-1576905982.html

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T02:42

2020-09-08T02:42

2020-09-08T02:52

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Военно-морские силы ряда стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_VMS_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Великобритании</a>.Как утверждается, в морской операции под британским командованием примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также будут задействованы эсминец <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> USS Ross типа "Арли Берк" и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.Операция станет продолжением майской операции <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в ходе которой в акватории <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева моря</a> был развернут британский фрегат Kent.Глава Минобороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> заявил на прошлой неделе, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.В июле в МИД России отмечали, что страны-члены <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank">Арктики</a>, продолжили наращивать там военный потенциал. Ранее генсек НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank">Йенс Столтенберг</a> в интервью изданию Welt заявил, что Москва активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО. В российском МИД эти заявления назвали противоречащими логике и здравому смыслу, потому что не МИД "приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ".

https://ria.ru/20200906/udar-1576843511.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вмс великобритании, нато, великобритания, сша, в мире