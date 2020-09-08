Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:42 08.09.2020 (обновлено: 02:52 08.09.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO(Phot) Sean Clee / Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в сообщении ВМС Великобритании.
Как утверждается, в морской операции под британским командованием примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа "Арли Берк" и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.
"Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании", - говорится в заявлении британского флота.
Операция станет продолжением майской операции Великобритании и США, в ходе которой в акватории Баренцева моря был развернут британский фрегат Kent.
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