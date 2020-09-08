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Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T02:42
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Военно-морские силы ряда стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_VMS_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Великобритании</a>.Как утверждается, в морской операции под британским командованием примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также будут задействованы эсминец <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> USS Ross типа "Арли Берк" и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.Операция станет продолжением майской операции <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в ходе которой в акватории <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева моря</a> был развернут британский фрегат Kent.Глава Минобороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> заявил на прошлой неделе, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.В июле в МИД России отмечали, что страны-члены <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank">Арктики</a>, продолжили наращивать там военный потенциал. Ранее генсек НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank">Йенс Столтенберг</a> в интервью изданию Welt заявил, что Москва активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО. В российском МИД эти заявления назвали противоречащими логике и здравому смыслу, потому что не МИД "приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ".
https://ria.ru/20200906/udar-1576843511.html
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вмс великобритании, нато, великобритания, сша, в мире

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

02:42 08.09.2020 (обновлено: 02:52 08.09.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO(Phot) Sean Clee / Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO(Phot) Sean Clee /
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в сообщении ВМС Великобритании.
Как утверждается, в морской операции под британским командованием примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа "Арли Берк" и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.
"Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании", - говорится в заявлении британского флота.
Операция станет продолжением майской операции Великобритании и США, в ходе которой в акватории Баренцева моря был развернут британский фрегат Kent.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на прошлой неделе, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.
В июле в МИД России отмечали, что страны-члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Москва активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО. В российском МИД эти заявления назвали противоречащими логике и здравому смыслу, потому что не МИД "приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ".
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ВМС ВеликобританииНАТОВеликобританияСШАВ мире
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