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Лаврову вручили высшую награду Кипра
Президент Кипра Никос Анастасиадис наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова Большим крестом ордена Макариоса III. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:28
2020-09-08T12:05
никос анастасиадис
сергей лавров
кипр
никосия (город)
в мире
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<strong>АФИНЫ/НИКОСИЯ, 8 сен - РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank" data-auto="true">Никос Анастасиадис</a> наградил министра иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> Большим крестом ордена Макариоса III.Ранее сообщалось, что Лавров встречается с Анастасиадисом в <a href="http://ria.ru/location_Nikosija/" target="_blank" data-auto="true">Никосии</a>.Церемония прошла в президентском дворце, ее показало в прямом эфире кипрское телевидение RIK.Орден Макариоса III - высшая награда Кипра. Орден основан в 1991 году, назван в честь первого президента Республики Кипр, архиепископа Макариоса III."Мы считаем неоценимым ваш вклад в развитие исторических связей между <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> и Республикой Кипр на основе принципов международного права и на основе общих ценностей. В рамках этих ценностей и в связи с 60-летием установления дипломатических отношений между нашими странами мы приняли решение вручить вам от имени Республики Кипр Большой крест ордена архиепископа Макариоса III", - сказал глава кипрского государства, вручая орден.Глава российского МИД поблагодарил президента за оказанную честь. По его словам, российско-кипрские отношения "развиваются поступательно, отражая взаимную тягу наших народов к общению друг с другом, опираясь на наш общий исторический и духовный кодекс"."Неизменность нашей линии на укрепление дружбы с Кипром и кипрским народом была вновь подтверждена в вашем недавнем разговоре с президентом (РФ <a href="http://ria.ru/location_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром</a>) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a>", - сказал Лавров, обращаясь к Анастасиадису."И я могу вас заверить, что все те договоренности, которые были достигнуты между президентами наших стран, будут претворяться в жизнь, и МИД РФ будет и далее самым активным образом развивать наше сотрудничество", - добавил российский министр.Орден Макариоса III предназначен для вручения главам государств, выдающимся деятелям современности и тем, кто проявил наибольшее усердие в службе на пользу Республике Кипр.
https://ria.ru/20200323/1569001604.html
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никос анастасиадис, сергей лавров, кипр, никосия (город), в мире

Лаврову вручили высшую награду Кипра

10:28 08.09.2020 (обновлено: 12:05 08.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис на церемонии награждения главы МИД РФ Большим крестом ордена Макариоса III
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис на церемонии награждения главы МИД РФ Большим крестом ордена Макариоса III - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
АФИНЫ/НИКОСИЯ, 8 сен - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова Большим крестом ордена Макариоса III.
Ранее сообщалось, что Лавров встречается с Анастасиадисом в Никосии.
Церемония прошла в президентском дворце, ее показало в прямом эфире кипрское телевидение RIK.
Орден Макариоса III - высшая награда Кипра. Орден основан в 1991 году, назван в честь первого президента Республики Кипр, архиепископа Макариоса III.
"Мы считаем неоценимым ваш вклад в развитие исторических связей между Российской Федерацией и Республикой Кипр на основе принципов международного права и на основе общих ценностей. В рамках этих ценностей и в связи с 60-летием установления дипломатических отношений между нашими странами мы приняли решение вручить вам от имени Республики Кипр Большой крест ордена архиепископа Макариоса III", - сказал глава кипрского государства, вручая орден.
Глава российского МИД поблагодарил президента за оказанную честь. По его словам, российско-кипрские отношения "развиваются поступательно, отражая взаимную тягу наших народов к общению друг с другом, опираясь на наш общий исторический и духовный кодекс".
"Неизменность нашей линии на укрепление дружбы с Кипром и кипрским народом была вновь подтверждена в вашем недавнем разговоре с президентом (РФ Владимиром) Путиным", - сказал Лавров, обращаясь к Анастасиадису.
"И я могу вас заверить, что все те договоренности, которые были достигнуты между президентами наших стран, будут претворяться в жизнь, и МИД РФ будет и далее самым активным образом развивать наше сотрудничество", - добавил российский министр.
Орден Макариоса III предназначен для вручения главам государств, выдающимся деятелям современности и тем, кто проявил наибольшее усердие в службе на пользу Республике Кипр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.03.2020
23 марта, 11:07
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