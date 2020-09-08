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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/minsk-1576956416.html
В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой
Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:37
2020-09-08T21:55
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марии Колесниковой</a>, сообщил корреспондент РИА Новости.В шествии приняли участие несколько сотен человек. От Комаровского рынка они направились в сторону проспекта Независимости, но, заметив автобусы без номеров и автозаки, пошли в противоположную сторону. Затем манифестация свернула на улицу Куйбышева и, перейдя проспект Машерова, пошла по нему в сторону Сторожевской улицы.Шествие было прервано в районе дома № 9 по проспекту Машерова. Несколько десятков человек прижались к стене здания в сцепке. Девушки пытались не дать силовикам задерживать мужчин. Спустя полчаса из сцепки вывели всех молодых людей, а девушек отвели за шеренгу ОМОНа.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания нескольких девушек. Бойцы ОМОНа пересадили как минимум пятерых из них из микроавтобуса без номеров в милицейскую "Газель".Проспект Машерова частично перекрыли. Силовики продолжили точечно задерживать участников. От журналистов потребовали отойти на безопасное расстояние.Днем в Госпогранкомитете Белоруссии РИА Новости сообщили, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов минувшей ночью прошли пограничный и таможенный контроль и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что мужчины покинули территорию республики, а Колесникову задержали.По данным комитета, на пути, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко набрала скорость, создав угрозу жизни военнослужащему.Колесникову при этом "выпихнули" из автомобиля.В свою очередь, член президиума Координационного совета <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что оппозиционерку пытались насильно вывезти на Украину, но она на границе порвала свой паспорт.В штабе бывшего претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank">Виктора Бабарико</a> уточнили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь накануне утром. Их соратники сообщали, что, по некоторым данным, женщину в центре Минска задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576943484.html
Нормальные девушки где попало не трутся.
89
Вспоминается видео, как во времена майдана такие же «хрупкие» девушки сидели и коктейли молотова мутили и раздавали всем желающим, надеюсь в Беларуси такого не будет.
82
125
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ОМОН скрутил и посадил девушек в машину во время акции в поддержку Колесниковой в Минске
На акции в поддержку Колесниковой в Минске начались задержания.
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мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

19:37 08.09.2020 (обновлено: 21:55 08.09.2020)
12256
МИНСК, 8 сен — РИА Новости. Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости.
В шествии приняли участие несколько сотен человек. От Комаровского рынка они направились в сторону проспекта Независимости, но, заметив автобусы без номеров и автозаки, пошли в противоположную сторону. Затем манифестация свернула на улицу Куйбышева и, перейдя проспект Машерова, пошла по нему в сторону Сторожевской улицы.
Шествие было прервано в районе дома № 9 по проспекту Машерова. Несколько десятков человек прижались к стене здания в сцепке. Девушки пытались не дать силовикам задерживать мужчин. Спустя полчаса из сцепки вывели всех молодых людей, а девушек отвели за шеренгу ОМОНа.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания нескольких девушек. Бойцы ОМОНа пересадили как минимум пятерых из них из микроавтобуса без номеров в милицейскую "Газель".
Проспект Машерова частично перекрыли. Силовики продолжили точечно задерживать участников. От журналистов потребовали отойти на безопасное расстояние.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 17:22Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал о выбросивших Колесникову из машины соратниках
Днем в Госпогранкомитете Белоруссии РИА Новости сообщили, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов минувшей ночью прошли пограничный и таможенный контроль и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что мужчины покинули территорию республики, а Колесникову задержали.
По данным комитета, на пути, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко набрала скорость, создав угрозу жизни военнослужащему.
Колесникову при этом "выпихнули" из автомобиля.
В свою очередь, член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что оппозиционерку пытались насильно вывезти на Украину, но она на границе порвала свой паспорт.
В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико уточнили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.
Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь накануне утром. Их соратники сообщали, что, по некоторым данным, женщину в центре Минска задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:59Протесты в Белоруссии
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Нормальные девушки где попало не трутся.
8 сентября, 20:03
Ёж ТуманоффЁж Туманофф
66501017
Вспоминается видео, как во времена майдана такие же «хрупкие» девушки сидели и коктейли молотова мутили и раздавали всем желающим, надеюсь в Беларуси такого не будет.
8 сентября, 20:08
t1m t1mt1m t1m
68201011
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