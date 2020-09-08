https://ria.ru/20200908/minsk-1576956416.html

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:37

2020-09-08T19:37

2020-09-08T21:55

протесты в белоруссии

мария колесникова

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марии Колесниковой</a>, сообщил корреспондент РИА Новости.В шествии приняли участие несколько сотен человек. От Комаровского рынка они направились в сторону проспекта Независимости, но, заметив автобусы без номеров и автозаки, пошли в противоположную сторону. Затем манифестация свернула на улицу Куйбышева и, перейдя проспект Машерова, пошла по нему в сторону Сторожевской улицы.Шествие было прервано в районе дома № 9 по проспекту Машерова. Несколько десятков человек прижались к стене здания в сцепке. Девушки пытались не дать силовикам задерживать мужчин. Спустя полчаса из сцепки вывели всех молодых людей, а девушек отвели за шеренгу ОМОНа.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания нескольких девушек. Бойцы ОМОНа пересадили как минимум пятерых из них из микроавтобуса без номеров в милицейскую "Газель".Проспект Машерова частично перекрыли. Силовики продолжили точечно задерживать участников. От журналистов потребовали отойти на безопасное расстояние.Днем в Госпогранкомитете Белоруссии РИА Новости сообщили, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов минувшей ночью прошли пограничный и таможенный контроль и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что мужчины покинули территорию республики, а Колесникову задержали.По данным комитета, на пути, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко набрала скорость, создав угрозу жизни военнослужащему.Колесникову при этом "выпихнули" из автомобиля.В свою очередь, член президиума Координационного совета <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что оппозиционерку пытались насильно вывезти на Украину, но она на границе порвала свой паспорт.В штабе бывшего претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank">Виктора Бабарико</a> уточнили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь накануне утром. Их соратники сообщали, что, по некоторым данным, женщину в центре Минска задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576943484.html

Ёж Туманофф Нормальные девушки где попало не трутся. 89

t1m t1m Вспоминается видео, как во времена майдана такие же «хрупкие» девушки сидели и коктейли молотова мутили и раздавали всем желающим, надеюсь в Беларуси такого не будет. 82

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ОМОН скрутил и посадил девушек в машину во время акции в поддержку Колесниковой в Минске На акции в поддержку Колесниковой в Минске начались задержания. 2020-09-08T19:37 true PT0M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире