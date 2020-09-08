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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/minsk-1576954479.html
В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой
Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:53
2020-09-08T18:53
протесты в белоруссии
мария колесникова
павел латушко
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент РИА Новости.На площади, напротив входа на рынок собрались несколько сотен человек - в основном, девушки. Они держат в руках бело-красно-белые флаги, скандируют "Выпускай", "Свободу" и "Мария - ты герой". Проезжающие автомобили сигналят в знак поддержки.Неподалеку от места проведения акции стоит микроавтобус без номеров. К собравшимся несколько раз подходил мужчина в пиджаке и рубашке с просьбой разойтись, настаивая, что мероприятие не согласовано и противоречит закону. Манифестанты в ответ требовали от мужчины представиться, но тот лишь говорил, что уже "десять раз сделал это" и больше собирается.Около 18.00 (совпадает с мск), когда число участников не превышало несколько десятков, порядка пяти человек были задержаны. Ближе к 19.00 участники мероприятия двинулись шествием, передает корреспондент РИА Новости.Когда участники акции увидели, что их сопровождают микроавтобусы без номеров и автозаки, они, шедшие в сторону проспекта Независимости, развернулись и пошли в другую сторону. Сейчас они находятся на улице Веры Хоружей.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576948035.html
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/peskov-1576929253.html
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белоруссия
украина
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мария колесникова, павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой

18:53 08.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
На площади, напротив входа на рынок собрались несколько сотен человек - в основном, девушки. Они держат в руках бело-красно-белые флаги, скандируют "Выпускай", "Свободу" и "Мария - ты герой". Проезжающие автомобили сигналят в знак поддержки.
Иван Кравцов и Антон Родненков - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Неподалеку от места проведения акции стоит микроавтобус без номеров. К собравшимся несколько раз подходил мужчина в пиджаке и рубашке с просьбой разойтись, настаивая, что мероприятие не согласовано и противоречит закону. Манифестанты в ответ требовали от мужчины представиться, но тот лишь говорил, что уже "десять раз сделал это" и больше собирается.
Около 18.00 (совпадает с мск), когда число участников не превышало несколько десятков, порядка пяти человек были задержаны. Ближе к 19.00 участники мероприятия двинулись шествием, передает корреспондент РИА Новости.
Когда участники акции увидели, что их сопровождают микроавтобусы без номеров и автозаки, они, шедшие в сторону проспекта Независимости, развернулись и пошли в другую сторону. Сейчас они находятся на улице Веры Хоружей.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт.
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаПавел ЛатушкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Гоните нациск. шушеру
8 сентября, 18:54
ASAlex Smolov
3700022
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