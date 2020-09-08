https://ria.ru/20200908/minsk-1576954479.html

В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой

Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T18:53

2020-09-08T18:53

2020-09-08T18:53

протесты в белоруссии

мария колесникова

павел латушко

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент РИА Новости.На площади, напротив входа на рынок собрались несколько сотен человек - в основном, девушки. Они держат в руках бело-красно-белые флаги, скандируют "Выпускай", "Свободу" и "Мария - ты герой". Проезжающие автомобили сигналят в знак поддержки.Неподалеку от места проведения акции стоит микроавтобус без номеров. К собравшимся несколько раз подходил мужчина в пиджаке и рубашке с просьбой разойтись, настаивая, что мероприятие не согласовано и противоречит закону. Манифестанты в ответ требовали от мужчины представиться, но тот лишь говорил, что уже "десять раз сделал это" и больше собирается.Около 18.00 (совпадает с мск), когда число участников не превышало несколько десятков, порядка пяти человек были задержаны. Ближе к 19.00 участники мероприятия двинулись шествием, передает корреспондент РИА Новости.Когда участники акции увидели, что их сопровождают микроавтобусы без номеров и автозаки, они, шедшие в сторону проспекта Независимости, развернулись и пошли в другую сторону. Сейчас они находятся на улице Веры Хоружей.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576948035.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/peskov-1576929253.html

Alex Smolov Гоните нациск. шушеру 41

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белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире