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https://ria.ru/20200908/merkel-1576941933.html
СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального последует после получения объяснений от... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:40
2020-09-08T19:05
госпитализация алексея навального
алексей навальный
ангела меркель
германия
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<strong>БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что реакция стран <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> на ситуацию вокруг российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> последует после получения объяснений от России, сообщило агентство <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a> со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.Сообщается, что Меркель, выступавшая на заседании, заявила, что "нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС" по делу Навального. Она подчеркнула, что "следующим шагом должны стать объяснения России, затем будет принято общее решение в ЕС".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html
Евросоюз должен дать объяснение - как они докатились до такого хамства! Что они хотят услышать от России? А если ответ не совпадет с их желанием?
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А Россия им что-то обязана объяснять? Канцерин начинает разум терять?
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, германия

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

15:40 08.09.2020 (обновлено: 19:05 08.09.2020)
29632
© REUTERS / Michael KappelerАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© REUTERS / Michael Kappeler
Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального последует после получения объяснений от России, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Сообщается, что Меркель, выступавшая на заседании, заявила, что "нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС" по делу Навального. Она подчеркнула, что "следующим шагом должны стать объяснения России, затем будет принято общее решение в ЕС".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:33
МИД вызвал посла Германии из-за "блефа" в ситуации с Навальным
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.
В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
47362133212
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйАнгела МеркельГермания
Популярные комментарии
Евросоюз должен дать объяснение - как они докатились до такого хамства! Что они хотят услышать от России? А если ответ не совпадет с их желанием?
8 сентября, 15:44
Г Галина Скар
142400032
А Россия им что-то обязана объяснять? Канцерин начинает разум терять?
8 сентября, 15:43
О Ольга Занкова
139100034
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