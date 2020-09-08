https://ria.ru/20200908/merkel-1576941933.html

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального последует после получения объяснений от... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:40

2020-09-08T15:40

2020-09-08T19:05

госпитализация алексея навального

алексей навальный

ангела меркель

германия

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<strong>БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что реакция стран <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> на ситуацию вокруг российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> последует после получения объяснений от России, сообщило агентство <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a> со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.Сообщается, что Меркель, выступавшая на заседании, заявила, что "нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС" по делу Навального. Она подчеркнула, что "следующим шагом должны стать объяснения России, затем будет принято общее решение в ЕС".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html

Галина Скар Евросоюз должен дать объяснение - как они докатились до такого хамства! Что они хотят услышать от России? А если ответ не совпадет с их желанием? 178

Ольга Занкова А Россия им что-то обязана объяснять? Канцерин начинает разум терять? 174

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, германия