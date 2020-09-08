https://ria.ru/20200908/merkel-1576940675.html

Меркель анонсировала совместную с ЕС реакцию по делу Навального

Решение по "Северному потоку 2" в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального пока не принято, оно будет носить общеевропейский, а не германский характер,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:19

2020-09-08T15:19

2020-09-08T21:02

христианско-социальный союз

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

северный поток — 2

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<strong>БЕРЛИН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Решение по "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северному потоку 2</a>" в связи с ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> пока не принято, оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, заявила канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> на закрытом заседании фракции ХДС/<a href="http://ria.ru/organization_KHristiansko_socialnyjj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ХСС</a> в германском бундестаге."Окончательное решение не принято", - сказала Меркель, добавив, что "безусловно доказано, что Навальный был отравлен", и "нужна общеевропейская реакция", так как речь не идет о "нападении на <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, Германия должна действовать как государство-член ЕС".Слова канцлера со ссылкой на многочисленные источники из числа участников заседания фракции приводит агентство <a href="https://www.dpa-international.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Pawel Zverev очевидно зависеть оно будет от того продолжит ли российское руководство делать вид, что ничего не произошло или все таки начнет расследование и накажет виновных в отравлении. 140

Alex Smolov Ох прижали старушку. А неустойку тоже всей европой платить будут :))))))) 111

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

христианско-социальный союз, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), северный поток — 2, ангела меркель, в мире