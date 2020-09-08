https://ria.ru/20200908/men-1576915976.html

Памятные мероприятия пройдут по случаю 30-летия гибели Александра Меня

Памятные мероприятия, приуроченные к 30-летию со дня трагической гибели известного священнослужителя и проповедника Александра Меня, пройдут в Москве и... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:03

2020-09-08T11:03

2020-09-08T11:03

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

александр мень

сергиев посад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/103429/69/1034296977_0:0:506:285_1400x0_80_0_0_25a969e652cc91137b5ea0ae3b43599a.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Памятные мероприятия, приуроченные к 30-летию со дня трагической гибели известного священнослужителя и проповедника Александра Меня, пройдут в Москве и Подмосковье 8-13 сентября.Девятого сентября исполняется 30 лет со дня убийства протоиерея Александра Меня (1935-1990). Также 2020 год ознаменован 85-летием со дня рождения богослова. Весь год на различных площадках проходят юбилейные мероприятия, приуроченный к этим датам."Спустя три десятилетия после гибели протоиерея его помнят и уже новые поколения знакомятся с творческим наследием священнослужителя, миссионера и богослова, которое поражает своей многогранностью и широтой кругозора", - отметили в Фонде имени священника Александра Меня, который является организатором памятных мероприятий.Основные сентябрьские мероприятия состоятся в Библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино в Москве, где в январе прошлого года была открыта музейная экспозиция "Александр Мень - свидетель Пути, Истины и Жизни". Так, во вторник в Большом зале библиотеки состоится вечер, посвященный памяти Меня."По традиции в этот вечер своими воспоминаниями поделятся священнослужители, друзья и духовные чада отца Александра. В программе вечера выступления поэтов и музыкантов", - сообщили в фонде.На следующий день, в среду утром, в сам день убийства протоиерея Александра Меня, в храме Сретения Господня в микрорайоне Новая Деревня подмосковного города Пушкино митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершит литургию, а также литию на могиле священника.Днем того же дня в микрорайоне Семхоз Сергиева Посада митрополит Ювеналий совершит литию уже на месте убийства Меня. После этого на территории близлежащего Сергиевского храма состоится открытие обновленной экспозиции, посвященной протоиерею, а в культурно-просветительском центре "Дубрава" пройдет памятное мероприятие.Вечером в среду в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в память о христианском проповеднике дирижер Владимир Спиваков даст концерт, с которого будет начат XVIII сезон ММДМ. "В вечер памяти Александра Меня своды Дома музыки наполнит торжественный и печальный "Реквием" великого Моцарта", - сообщили организаторы мероприятий.В четверг, 10 сентября, в Сергиевом Посаде пройдет экскурсия по мемориальному комплексу Меня. Также в Сергиевском храме города состоится презентация проекта "Цикл семинаров "Духовное наследие протоиерея Александра Меня" при поддержке Фонда президентских грантов.Кроме того, 10 и 11 сентября в Библиотеке иностранной литературы пройдет международная научно-практическая и просветительская конференция "Наследие протоиерея Александра Меня и вызовы XXI века. Христианское благовестие в культуре, науке и социальном действии". С форума будет вестись онлайн-трансляция.Также вечером 11 сентября в библиотеке пройдет виртуальная встреча, посвященная книге "Цветочки Александра Меня". Мероприятие состоится в рамках проекта "Книжный PostProduction / Встречи с авторами редакции Елены Шубиной".Наконец, 13 сентября в московском Центре документального кино состоится премьера документального фильма "Храни вас Бог..." Письма отца Александра", а на следующий день эту же картину покажет культурно-просветительский центр "Дубрава" имени протоиерея А.Меня в Сергиевом Посаде, сообщили в фонде.Российский библеист, церковный писатель и публицист, протоиерей Александр Мень родился в Москве 22 января 1935 года. В 13 лет он решил стать священником, с 1964 по 1968 год учился в Московской духовной академии. Свою диссертацию он посвятил проблемам истории дохристианских религий.Его религиозные сочинения долгое время публиковались за рубежом под псевдонимами, лишь с 1988 года Мень начал активную лекционную и проповедническую деятельность в Москве, на радио и телевидении.Его имя и труды еще при жизни приобрели мировую известность. Утром 9 сентября 1990 года Александр Мень был убит недалеко от своего дома по дороге на службу в Сретенский храм. Обстоятельства, мотивы и виновники убийства до сих пор неизвестны.

https://ria.ru/20100122/205744020.html

https://ria.ru/20141120/1034297474.html

https://ria.ru/20100909/273252837.html

сергиев посад

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, александр мень, сергиев посад