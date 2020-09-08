Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200908/men-1576915976.html
Памятные мероприятия пройдут по случаю 30-летия гибели Александра Меня
Памятные мероприятия, приуроченные к 30-летию со дня трагической гибели известного священнослужителя и проповедника Александра Меня, пройдут в Москве и... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:03
2020-09-08T11:03
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
александр мень
сергиев посад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103429/69/1034296977_0:0:506:285_1400x0_80_0_0_25a969e652cc91137b5ea0ae3b43599a.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Памятные мероприятия, приуроченные к 30-летию со дня трагической гибели известного священнослужителя и проповедника Александра Меня, пройдут в Москве и Подмосковье 8-13 сентября.Девятого сентября исполняется 30 лет со дня убийства протоиерея Александра Меня (1935-1990). Также 2020 год ознаменован 85-летием со дня рождения богослова. Весь год на различных площадках проходят юбилейные мероприятия, приуроченный к этим датам."Спустя три десятилетия после гибели протоиерея его помнят и уже новые поколения знакомятся с творческим наследием священнослужителя, миссионера и богослова, которое поражает своей многогранностью и широтой кругозора", - отметили в Фонде имени священника Александра Меня, который является организатором памятных мероприятий.Основные сентябрьские мероприятия состоятся в Библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино в Москве, где в январе прошлого года была открыта музейная экспозиция "Александр Мень - свидетель Пути, Истины и Жизни". Так, во вторник в Большом зале библиотеки состоится вечер, посвященный памяти Меня."По традиции в этот вечер своими воспоминаниями поделятся священнослужители, друзья и духовные чада отца Александра. В программе вечера выступления поэтов и музыкантов", - сообщили в фонде.На следующий день, в среду утром, в сам день убийства протоиерея Александра Меня, в храме Сретения Господня в микрорайоне Новая Деревня подмосковного города Пушкино митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершит литургию, а также литию на могиле священника.Днем того же дня в микрорайоне Семхоз Сергиева Посада митрополит Ювеналий совершит литию уже на месте убийства Меня. После этого на территории близлежащего Сергиевского храма состоится открытие обновленной экспозиции, посвященной протоиерею, а в культурно-просветительском центре "Дубрава" пройдет памятное мероприятие.Вечером в среду в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в память о христианском проповеднике дирижер Владимир Спиваков даст концерт, с которого будет начат XVIII сезон ММДМ. "В вечер памяти Александра Меня своды Дома музыки наполнит торжественный и печальный "Реквием" великого Моцарта", - сообщили организаторы мероприятий.В четверг, 10 сентября, в Сергиевом Посаде пройдет экскурсия по мемориальному комплексу Меня. Также в Сергиевском храме города состоится презентация проекта "Цикл семинаров "Духовное наследие протоиерея Александра Меня" при поддержке Фонда президентских грантов.Кроме того, 10 и 11 сентября в Библиотеке иностранной литературы пройдет международная научно-практическая и просветительская конференция "Наследие протоиерея Александра Меня и вызовы XXI века. Христианское благовестие в культуре, науке и социальном действии". С форума будет вестись онлайн-трансляция.Также вечером 11 сентября в библиотеке пройдет виртуальная встреча, посвященная книге "Цветочки Александра Меня". Мероприятие состоится в рамках проекта "Книжный PostProduction / Встречи с авторами редакции Елены Шубиной".Наконец, 13 сентября в московском Центре документального кино состоится премьера документального фильма "Храни вас Бог..." Письма отца Александра", а на следующий день эту же картину покажет культурно-просветительский центр "Дубрава" имени протоиерея А.Меня в Сергиевом Посаде, сообщили в фонде.Российский библеист, церковный писатель и публицист, протоиерей Александр Мень родился в Москве 22 января 1935 года. В 13 лет он решил стать священником, с 1964 по 1968 год учился в Московской духовной академии. Свою диссертацию он посвятил проблемам истории дохристианских религий.Его религиозные сочинения долгое время публиковались за рубежом под псевдонимами, лишь с 1988 года Мень начал активную лекционную и проповедническую деятельность в Москве, на радио и телевидении.Его имя и труды еще при жизни приобрели мировую известность. Утром 9 сентября 1990 года Александр Мень был убит недалеко от своего дома по дороге на службу в Сретенский храм. Обстоятельства, мотивы и виновники убийства до сих пор неизвестны.
https://ria.ru/20100122/205744020.html
https://ria.ru/20141120/1034297474.html
https://ria.ru/20100909/273252837.html
сергиев посад
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/103429/69/1034296977_21:0:493:354_1400x0_80_0_0_82c1e20d6d409f1620cbcd5fa279af83.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, александр мень, сергиев посад

Памятные мероприятия пройдут по случаю 30-летия гибели Александра Меня

11:03 08.09.2020
139
Отец Александр Мень
Отец Александр Мень - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Памятные мероприятия, приуроченные к 30-летию со дня трагической гибели известного священнослужителя и проповедника Александра Меня, пройдут в Москве и Подмосковье 8-13 сентября.
Девятого сентября исполняется 30 лет со дня убийства протоиерея Александра Меня (1935-1990). Также 2020 год ознаменован 85-летием со дня рождения богослова. Весь год на различных площадках проходят юбилейные мероприятия, приуроченный к этим датам.
"Спустя три десятилетия после гибели протоиерея его помнят и уже новые поколения знакомятся с творческим наследием священнослужителя, миссионера и богослова, которое поражает своей многогранностью и широтой кругозора", - отметили в Фонде имени священника Александра Меня, который является организатором памятных мероприятий.
Александр Владимирович Мень - РИА Новости, 1920, 22.01.2010
22 января 2010, 09:53
Убийство Александра Меня скорее всего не будет раскрыто - Михаил МеньГубернатор Ивановской области Михаил Мень считает, что убийство в 1990 году его отца, известного православного священнослужителя-богослова Александра Меня, будет крайне сложно раскрыть, так как прошло слишком много времени, и многих свидетелей уже нет в живых.
Основные сентябрьские мероприятия состоятся в Библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино в Москве, где в январе прошлого года была открыта музейная экспозиция "Александр Мень - свидетель Пути, Истины и Жизни". Так, во вторник в Большом зале библиотеки состоится вечер, посвященный памяти Меня.
"По традиции в этот вечер своими воспоминаниями поделятся священнослужители, друзья и духовные чада отца Александра. В программе вечера выступления поэтов и музыкантов", - сообщили в фонде.
На следующий день, в среду утром, в сам день убийства протоиерея Александра Меня, в храме Сретения Господня в микрорайоне Новая Деревня подмосковного города Пушкино митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершит литургию, а также литию на могиле священника.
Днем того же дня в микрорайоне Семхоз Сергиева Посада митрополит Ювеналий совершит литию уже на месте убийства Меня. После этого на территории близлежащего Сергиевского храма состоится открытие обновленной экспозиции, посвященной протоиерею, а в культурно-просветительском центре "Дубрава" пройдет памятное мероприятие.
Отец Александр Мень - РИА Новости, 1920, 20.11.2014
20 ноября 2014, 13:45Культура
Выставка "Александр Мень - художник" откроет новую грань его личностиВыдающийся миссионер второй половины XX века, проповедник и богослов, протоиерей Александр Мень проявлял склонность к художеству еще с раннего детства - экспозиция включит более 70 экспонатов, в числе которых анималистические и пейзажные штудии, зарисовки, школьные рисунки "на полях" и многое другое.
Вечером в среду в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в память о христианском проповеднике дирижер Владимир Спиваков даст концерт, с которого будет начат XVIII сезон ММДМ. "В вечер памяти Александра Меня своды Дома музыки наполнит торжественный и печальный "Реквием" великого Моцарта", - сообщили организаторы мероприятий.
В четверг, 10 сентября, в Сергиевом Посаде пройдет экскурсия по мемориальному комплексу Меня. Также в Сергиевском храме города состоится презентация проекта "Цикл семинаров "Духовное наследие протоиерея Александра Меня" при поддержке Фонда президентских грантов.
Кроме того, 10 и 11 сентября в Библиотеке иностранной литературы пройдет международная научно-практическая и просветительская конференция "Наследие протоиерея Александра Меня и вызовы XXI века. Христианское благовестие в культуре, науке и социальном действии". С форума будет вестись онлайн-трансляция.
Также вечером 11 сентября в библиотеке пройдет виртуальная встреча, посвященная книге "Цветочки Александра Меня". Мероприятие состоится в рамках проекта "Книжный PostProduction / Встречи с авторами редакции Елены Шубиной".
Наконец, 13 сентября в московском Центре документального кино состоится премьера документального фильма "Храни вас Бог..." Письма отца Александра", а на следующий день эту же картину покажет культурно-просветительский центр "Дубрава" имени протоиерея А.Меня в Сергиевом Посаде, сообщили в фонде.
Александр Владимирович Мень - РИА Новости, 1920, 09.09.2010
9 сентября 2010, 09:14
Александр Владимирович Мень. Биографическая справка9 сентября 2010 года – 20 лет со дня убийства религиозного и общественного деятеля, священника Александра Меня.
Российский библеист, церковный писатель и публицист, протоиерей Александр Мень родился в Москве 22 января 1935 года. В 13 лет он решил стать священником, с 1964 по 1968 год учился в Московской духовной академии. Свою диссертацию он посвятил проблемам истории дохристианских религий.
Его религиозные сочинения долгое время публиковались за рубежом под псевдонимами, лишь с 1988 года Мень начал активную лекционную и проповедническую деятельность в Москве, на радио и телевидении.
Его имя и труды еще при жизни приобрели мировую известность. Утром 9 сентября 1990 года Александр Мень был убит недалеко от своего дома по дороге на службу в Сретенский храм. Обстоятельства, мотивы и виновники убийства до сих пор неизвестны.
300100
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр МеньСергиев Посад
Рекомендуем
Крест в огне
В здании православной церкви на востоке Украины возник пожар
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Епархия заявила, что схимонах Сергий никогда не сможет быть священником
Лишенный сана схимонах Сергий
Епархиальный суд лишил сана служащих со схимонахом Сергием клириков
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Медицинская маска
В Индонезии нарушителей масочного режима укладывали в гробы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин возведения в сан митрополита епископа Минского и Заславского Вениамина в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх: решение об избрании экзарха всея Беларуси было единогласным
Ефремову надели наручники в зале суда
Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-репортаж
Город Ейск и пляжи на Ейской косе на Азовском море
Названы самые популярные курорты на Азовском море
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым
Актриса из "Ворониных" объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке
Миру предрекли новую пандемию
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Варфоломей счел оскорблением решение Анкары сделать мечети в храмах
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Закон о новом Госсовете могут принять до конца года
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Виновен: оглашение приговора Михаилу Ефремову
Храм Сергия Радонежского на Рогожской Слободе в Москве
Фотовыставка о протопопе Аввакуме пройдет в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния