https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html

Лукашенко рассказал о выбросивших Колесникову из машины соратниках

Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:22

2020-09-08T17:22

2020-09-08T23:49

украина

протесты в белоруссии

мария колесникова

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a> во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же коллеги-оппозиционеры, заявил в интервью российским телеканалам президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Видео опубликовал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители КС оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт."Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше - участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами - не зря, наверное, туда поехали - 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле - по газам. Ее то ли выбросили из машины - ну, на ходу. На ходу", - рассказал Лукашенко.По словам белорусского лидера, после того, как это произошло, пограничники задержали Колесникову и отправили в пограничный отряд."А эти - через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули", - сообщил Лукашенко, подразумевая Кравцова и Родненкова.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576948035.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576939487.html

ralf4002 Здесь стоило бы добавить - "за ненадобностью". 65

Илья Ловыгин Кто-то ему ещё верит? 62

7

украина

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире