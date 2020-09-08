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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html
Лукашенко рассказал о выбросивших Колесникову из машины соратниках
Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:22
2020-09-08T23:49
украина
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a> во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же коллеги-оппозиционеры, заявил в интервью российским телеканалам президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Видео опубликовал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители КС оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт."Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше - участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами - не зря, наверное, туда поехали - 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле - по газам. Ее то ли выбросили из машины - ну, на ходу. На ходу", - рассказал Лукашенко.По словам белорусского лидера, после того, как это произошло, пограничники задержали Колесникову и отправили в пограничный отряд."А эти - через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули", - сообщил Лукашенко, подразумевая Кравцова и Родненкова.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576948035.html
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576939487.html
Здесь стоило бы добавить - "за ненадобностью".
65
Кто-то ему ещё верит?
62
7
украина
белоруссия
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60
украина, мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о выбросивших Колесникову из машины соратниках

17:22 08.09.2020 (обновлено: 23:49 08.09.2020)
10476
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же коллеги-оппозиционеры, заявил в интервью российским телеканалам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Видео опубликовал RT.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители КС оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт.
"Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше - участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами - не зря, наверное, туда поехали - 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле - по газам. Ее то ли выбросили из машины - ну, на ходу. На ходу", - рассказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, после того, как это произошло, пограничники задержали Колесникову и отправили в пограничный отряд.
Иван Кравцов и Антон Родненков - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 17:12Протесты в Белоруссии
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"А эти - через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули", - сообщил Лукашенко, подразумевая Кравцова и Родненкова.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Латушко подтвердил, что Колесникова порвала паспорт на границе
955842618
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииУкраинаМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Здесь стоило бы добавить - "за ненадобностью".
8 сентября, 17:23
rralf4002
45110036
Кто-то ему ещё верит?
8 сентября, 18:37
Илья ЛовыгинИлья Ловыгин
22200038
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