https://ria.ru/20200908/latushko-1576940738.html
Белорусская оппозиция призвала Евросоюз помочь с наймом адвокатов
Белорусские оппозиционеры рассчитывает, что Евросоюз поможет ей нанять международную адвокатскую компанию, заявил член президиума Координационного совета... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:20
2020-09-08T15:20
2020-09-08T15:20
протесты в белоруссии
павел латушко
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости.</strong> Белорусские оппозиционеры рассчитывает, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> поможет ей нанять международную адвокатскую компанию, заявил член президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> во время видеотрансляции в своем <a href="https://www.instagram.com/pavellatushka/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>."Евросоюз, мы на это очень рассчитываем, должен поддержать нас в привлечении адвокатской компании мирового уровня, которая могла бы заняться сбором информации о совершении преступлений, насилия в отношении белорусов и позже предложить международные юридические механизмы наказания тех, кто совершал эти преступления", - сказал Латушко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/latushko-1576940267.html
Sergej Klassen
Пашаева, Пашаева берите... Он как раз освободился. Лучше не найдёте. :-)
22
Себекхотеп III
Какой Евросоюз, вон у нас Пашаев освободился. Берите бесплатно, он поможет!
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6
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел латушко, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире