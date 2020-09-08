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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/latushko-1576940738.html
Белорусская оппозиция призвала Евросоюз помочь с наймом адвокатов
Белорусские оппозиционеры рассчитывает, что Евросоюз поможет ей нанять международную адвокатскую компанию, заявил член президиума Координационного совета... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:20
2020-09-08T15:20
протесты в белоруссии
павел латушко
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости.</strong> Белорусские оппозиционеры рассчитывает, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> поможет ей нанять международную адвокатскую компанию, заявил член президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> во время видеотрансляции в своем <a href="https://www.instagram.com/pavellatushka/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>."Евросоюз, мы на это очень рассчитываем, должен поддержать нас в привлечении адвокатской компании мирового уровня, которая могла бы заняться сбором информации о совершении преступлений, насилия в отношении белорусов и позже предложить международные юридические механизмы наказания тех, кто совершал эти преступления", - сказал Латушко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/latushko-1576940267.html
Пашаева, Пашаева берите... Он как раз освободился. Лучше не найдёте. :-)
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Какой Евросоюз, вон у нас Пашаев освободился. Берите бесплатно, он поможет!
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белоруссия
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павел латушко, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция призвала Евросоюз помочь с наймом адвокатов

15:20 08.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция оппозиции "Марш единства" в Минске
Несанкционированная акция оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Несанкционированная акция оппозиции "Марш единства" в Минске. Архивное фото
КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости. Белорусские оппозиционеры рассчитывает, что Евросоюз поможет ей нанять международную адвокатскую компанию, заявил член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко во время видеотрансляции в своем Instagram.
"Евросоюз, мы на это очень рассчитываем, должен поддержать нас в привлечении адвокатской компании мирового уровня, которая могла бы заняться сбором информации о совершении преступлений, насилия в отношении белорусов и позже предложить международные юридические механизмы наказания тех, кто совершал эти преступления", - сказал Латушко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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1225001151
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пашаева, Пашаева берите... Он как раз освободился. Лучше не найдёте. :-)
8 сентября, 15:23
Sergej KlassenSergej Klassen
8130001
Какой Евросоюз, вон у нас Пашаев освободился. Берите бесплатно, он поможет!
8 сентября, 15:23
Себекхотеп IIIСебекхотеп III
1250001
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