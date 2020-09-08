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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/latushko-1576940267.html
Латушко призвал как можно скорее провести новые выборы главы Белоруссии
Кто будет президентом Белоруссии после 5 ноября, является юридической дилеммой международного масштаба, заявил член президиума Координационного совета... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:13
2020-09-08T15:19
протесты в белоруссии
павел латушко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости.</strong> Кто будет президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> после 5 ноября, является юридической дилеммой международного масштаба, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> во время видеотрансляции в своем <a href="https://www.instagram.com/pavellatushka/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>."Надо помнить, что 5 ноября окончится срок полномочий нынешнего президента Белоруссии (<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> - ред.) или в день его инаугурации. Никто еще не знает, когда состоится инаугурация. Если мы говорим о международном праве, возникает такая беспрецедентная ситуация, когда у нас не будет президента", - сказал Латушко.Он отметил, что для КС важно, "как будет выглядеть международная правовая субъективность Белоруссии после 5 ноября, кто будет главой государства, признаваемым за пределами страны". "Здесь нужно найти правовой выход с международной точки зрения", - добавил он.В связи с этим Латушко высказал мнение, что новые выборы президента Белоруссии должны пройти "как можно быстрее".Кроме того, Латушко призвал ЕС поддержать белорусский народ в борьбе за демократию. "Учили нас демократии много лет? Научили. Значит теперь надо поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию", - сказал Латушко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576937958.html
Это кто ? Очередной член. Как же их развелось то :)
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белоруссия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Латушко призвал как можно скорее провести новые выборы главы Белоруссии

15:13 08.09.2020 (обновлено: 15:19 08.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко. Архивное фото
КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости. Кто будет президентом Белоруссии после 5 ноября, является юридической дилеммой международного масштаба, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко во время видеотрансляции в своем Instagram.
"Надо помнить, что 5 ноября окончится срок полномочий нынешнего президента Белоруссии (Александра Лукашенко - ред.) или в день его инаугурации. Никто еще не знает, когда состоится инаугурация. Если мы говорим о международном праве, возникает такая беспрецедентная ситуация, когда у нас не будет президента", - сказал Латушко.
Он отметил, что для КС важно, "как будет выглядеть международная правовая субъективность Белоруссии после 5 ноября, кто будет главой государства, признаваемым за пределами страны". "Здесь нужно найти правовой выход с международной точки зрения", - добавил он.
В связи с этим Латушко высказал мнение, что новые выборы президента Белоруссии должны пройти "как можно быстрее".
Кроме того, Латушко призвал ЕС поддержать белорусский народ в борьбе за демократию. "Учили нас демократии много лет? Научили. Значит теперь надо поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию", - сказал Латушко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это кто ? Очередной член. Как же их развелось то :)
8 сентября, 15:18
ASAlex Smolov
1710013
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