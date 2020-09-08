https://ria.ru/20200908/krolikovodstvo-1576955978.html

В Ленобласти создадут учебный животноводческий центр

В деревне Усадище Волховского района Ленинградской области, где построен инновационный комплекс по выращиванию кроликов, создадут учебный животноводческий... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:24

2020-09-08T19:24

2020-09-08T19:24

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

волховский район

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости.</strong> В деревне Усадище <a href="http://ria.ru/location_Volkhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Волховского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, где построен инновационный комплекс по выращиванию кроликов, создадут учебный животноводческий центр, сообщил во время рабочей поездки в район заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. Глава региона осмотрел новый модуль на три тысячи голов по содержанию маточного поголовья, введенный в строй в августе на средства гранта "Агростартап" нацпроекта по поддержке малого бизнеса. Следующим шагом в рамках освоения гранта планируется строительство очередного модуля для содержания кроликов, на базе которого будет создан учебный центр для кролиководов региона."В этом году мы выплатим фермерам около 530 миллионов рублей субсидий. Область готова всемерно помогать хозяйствам, но нам важно, чтобы это приносило ощутимый результат. В данном случае мы видим, как при господдержке из личного подсобного хозяйства выросло суперсовременное предприятие, где за всеми процессами следят компьютеры. И со временем мы откроем здесь учебный центр, чтобы делиться опытом — как увеличить производство качественного мяса", — сказал Дрозденко.В пресс-службе областной администрации отметили, что крестьянское фермерское хозяйство по выращиванию кроликов было основано в деревне Усадище в 2007 году. В 2013 году хозяйство получило грант "Начинающий фермер" в размере 1,5 миллионов рублей, в 2017 году — грант для семейной животноводческой фермы в 7 миллионов рублей. На эти средства в 2019 году был введен в строй высокотехнологичный кролиководческий комплекс по содержанию пяти тысяч животных мощностью 45 тонн мяса ежегодно, оборудованный автоматическими системами микроклимата, кормления и поения.В 2019 году на базе КФХ образован сельскохозяйственный потребительский кооператив "Приоритет". Члены кооператива строят модульные здания, которые присоединяются к основному животноводческому комплексу.В 2019-2020 году фермеры кооператива получили три гранта "Агростартап" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на общую сумму 10,5 миллионов рублей. Так же в 2020 году в рамках нацпроекта кооператив получил коллективный грант в два миллиона рублей и грант комитета по АПК в 18 миллионов рублей. "Эти финансовые вложения позволят "Приоритету" по итогам 2020 года увеличить поголовье животных до 20 тысяч голов, производство мяса — до 110 тонн в год", — резюмировали в обладминистрации.

https://ria.ru/20191009/1559602372.html

ленинградская область

волховский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, волховский район