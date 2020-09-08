https://ria.ru/20200908/konkurs-1576955696.html

В Ленобласти объявлен старт губернаторского кадрового резерва

В Ленинградской области стартует программа "Губернаторский кадровый резерв", которая поможет отобрать активных и инициативных специалистов для работы в органах... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:19

2020-09-08T19:19

2020-09-08T19:19

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

выборг

кировск

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> стартует программа "Губернаторский кадровый резерв", которая поможет отобрать активных и инициативных специалистов для работы в органах власти региона, сообщил во время рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Volkhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Волховский район</a> губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. О старте конкурса глава региона объявил в ходе знакомства с открывшимся во вторник после капремонта Волховским филиалом Биржи труда. По его словам, в настоящий момент начинается первый этап конкурса – районный. Он добавил, что помещения службы занятости проходят обновление по всей Ленинградской области. "Наша задача — во всех районах сделать их удобными и современными, чтобы люди, ищущие работу, могли с комфортом получать необходимые услуги и чувствовать поддержку в непростой период", — сказал он. Дрозденко отметил, что всего в Ленинградской области за последние два года отремонтировано четыре филиала службы занятости — в <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tosno/" target="_blank" data-auto="true">Тосно</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kirovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кировске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volkhov/" target="_blank" data-auto="true">Волхове</a>. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета.

https://ria.ru/20161112/1481242306.html

ленинградская область

выборг

кировск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, выборг, кировск