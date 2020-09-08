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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200908/konkurs-1576955696.html
В Ленобласти объявлен старт губернаторского кадрового резерва
В Ленинградской области стартует программа "Губернаторский кадровый резерв", которая поможет отобрать активных и инициативных специалистов для работы в органах... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:19
2020-09-08T19:19
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
выборг
кировск
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> стартует программа "Губернаторский кадровый резерв", которая поможет отобрать активных и инициативных специалистов для работы в органах власти региона, сообщил во время рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Volkhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Волховский район</a> губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. О старте конкурса глава региона объявил в ходе знакомства с открывшимся во вторник после капремонта Волховским филиалом Биржи труда. По его словам, в настоящий момент начинается первый этап конкурса – районный. Он добавил, что помещения службы занятости проходят обновление по всей Ленинградской области. "Наша задача — во всех районах сделать их удобными и современными, чтобы люди, ищущие работу, могли с комфортом получать необходимые услуги и чувствовать поддержку в непростой период", — сказал он. Дрозденко отметил, что всего в Ленинградской области за последние два года отремонтировано четыре филиала службы занятости — в <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tosno/" target="_blank" data-auto="true">Тосно</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kirovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кировске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volkhov/" target="_blank" data-auto="true">Волхове</a>. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета.
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ленинградская область
выборг
кировск
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александр дрозденко, ленинградская область, выборг, кировск

В Ленобласти объявлен старт губернаторского кадрового резерва

19:19 08.09.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. В Ленинградской области стартует программа "Губернаторский кадровый резерв", которая поможет отобрать активных и инициативных специалистов для работы в органах власти региона, сообщил во время рабочей поездки в Волховский район губернатор области Александр Дрозденко.
О старте конкурса глава региона объявил в ходе знакомства с открывшимся во вторник после капремонта Волховским филиалом Биржи труда. По его словам, в настоящий момент начинается первый этап конкурса – районный.
"Заявки до конца сентября будут отбираться на уровне районов, после этого пройдут конкурсные процедуры. Завершающий этап — областной финал. Мы хотим создать кадровый резерв из сильных, активных, инициативных претендентов с искринкой в глазах. Чтобы в правительстве Ленинградской области появлялись люди с новыми идеями, предлагали свои варианты решения вопросов. Все здравые идеи мы постараемся реализовать в своей работе", — пояснил Дрозденко.
Он добавил, что помещения службы занятости проходят обновление по всей Ленинградской области. "Наша задача — во всех районах сделать их удобными и современными, чтобы люди, ищущие работу, могли с комфортом получать необходимые услуги и чувствовать поддержку в непростой период", — сказал он.
Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.11.2016
12 ноября 2016, 17:21
Путин прокомментировал идею о кадровом резерве членов губернаторских командРектор РАНХиГС, член Госсовета Владимир Мау предложил оставлять в кадровом резерве членов губернаторских команд.
Дрозденко отметил, что всего в Ленинградской области за последние два года отремонтировано четыре филиала службы занятости — в Выборге, Тосно, Кировске и Волхове. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьВыборгКировск
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