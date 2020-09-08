https://ria.ru/20200908/kompensatsiya-1576938273.html

Защита старшего сына Захарова недовольна размером компенсации с Ефремова

Защита старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, недовольна определенной судом компенсацией, сообщил РИА Новости адвокат Сергей... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:47

2020-09-08T14:47

2020-09-08T14:47

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Защита старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, недовольна определенной судом компенсацией, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Аверцев.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, лишил его прав на три года и взыскал в пользу Виталия Захарова 800 тысяч рублей. Старший сын погибшего просил суд о 7,3 миллиона."Мы, конечно, недовольны компенсацией, вопрос обжалования обсудим с доверителем", - сказал собеседник агентства.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

Sergej Klassen Наварится хотел, а не получилось. Заслужил- получи. Жадность фраера... 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия