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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200908/kchr-1576921387.html
В КЧР заложили капсулу в основание молодежного центра творчества
В рамках празднования Дня республики в КЧР заложили капсулу в основание Центра молодежного инновационного творчества. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:50
2020-09-08T11:50
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости</strong>. В рамках празднования Дня республики в КЧР заложили капсулу в основание Центра молодежного инновационного творчества.Трехэтажное здание общей площадью 770 квадратных метров будет возведено в центре города Черкесска в 2021 году.Планируется, что новый Центр станет открытой площадкой для обучения цифровым технологиям, робототехнике, моделированию, работе на станках, генерирования новых идей и реализации технических, творческих, социальных и других проектов."Сейчас у наших детей есть огромные возможности творчески развиваться, получать новые знания и навыки, достигать высот – быть востребованными специалистами. И новый центр как раз станет таким местом - местом выбора будущего", - сказал глава республики <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a> на церемонии.Он отметил, что территория вокруг центра также будет благоустроена — здесь построят качели и беседки, проведут озеленение.
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60
рашид темрезов

В КЧР заложили капсулу в основание молодежного центра творчества

11:50 08.09.2020
20
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРЦеремония закладки капсулы в основание Центра молодежного инновационного творчества в КЧР
Церемония закладки капсулы в основание Центра молодежного инновационного творчества в КЧР - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости. В рамках празднования Дня республики в КЧР заложили капсулу в основание Центра молодежного инновационного творчества.
Трехэтажное здание общей площадью 770 квадратных метров будет возведено в центре города Черкесска в 2021 году.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРПроект Центра молодежного инновационного творчества в КЧР
Проект Центра молодежного инновационного творчества в КЧР - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Проект Центра молодежного инновационного творчества в КЧР
Планируется, что новый Центр станет открытой площадкой для обучения цифровым технологиям, робототехнике, моделированию, работе на станках, генерирования новых идей и реализации технических, творческих, социальных и других проектов.
"Сейчас у наших детей есть огромные возможности творчески развиваться, получать новые знания и навыки, достигать высот – быть востребованными специалистами. И новый центр как раз станет таким местом - местом выбора будущего", - сказал глава республики Рашид Темрезов на церемонии.
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3 сентября, 12:43Карачаево-Черкесская Республика
В Карачаевске ко Дню знаний построили универсальную спортплощадку
Он отметил, что территория вокруг центра также будет благоустроена — здесь построят качели и беседки, проведут озеленение.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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