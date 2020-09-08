https://ria.ru/20200908/kchr-1576921387.html

В КЧР заложили капсулу в основание молодежного центра творчества

В рамках празднования Дня республики в КЧР заложили капсулу в основание Центра молодежного инновационного творчества. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:50

2020-09-08T11:50

2020-09-08T11:50

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576921218_0:6:1080:614_1400x0_80_0_0_c3c9a304dc289d290986644c165cfbfc.jpg

<strong>ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости</strong>. В рамках празднования Дня республики в КЧР заложили капсулу в основание Центра молодежного инновационного творчества.Трехэтажное здание общей площадью 770 квадратных метров будет возведено в центре города Черкесска в 2021 году.Планируется, что новый Центр станет открытой площадкой для обучения цифровым технологиям, робототехнике, моделированию, работе на станках, генерирования новых идей и реализации технических, творческих, социальных и других проектов."Сейчас у наших детей есть огромные возможности творчески развиваться, получать новые знания и навыки, достигать высот – быть востребованными специалистами. И новый центр как раз станет таким местом - местом выбора будущего", - сказал глава республики <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a> на церемонии.Он отметил, что территория вокруг центра также будет благоустроена — здесь построят качели и беседки, проведут озеленение.

https://ria.ru/20200903/sportploschadka-1576674371.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов