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Ефремова отправят в СИЗО на карантин
Осужденного за ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова поместят в карантин в следственном изоляторе, сообщили РИА Новости в УФСИН по Москве. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:53
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дтп с участием михаила ефремова
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Осужденного за ДТП со смертельным исходом актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> поместят в карантин в следственном изоляторе, сообщили РИА Новости в УФСИН по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."В соответствии с приговором Пресненского районного суда города Москвы Ефремов М.О. направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения", - отмечается в сообщении.Приговоренные к лишению свободы направляются для отбытия наказания не позднее чем через десять дней со дня получения администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора суда в законную силу. Администрация изолятора должна поставить в известность по выбору осужденного одного из родственников о том, куда его отправляют для отбывания срока.Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его прав на управление автомобилем на три года. Защита заявила, что обжалует приговор.ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы на Садовом кольце. Актер состоянии алкогольного опьянения вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремова отправят в СИЗО на карантин

15:53 08.09.2020 (обновлено: 16:22 08.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Осужденного за ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова поместят в карантин в следственном изоляторе, сообщили РИА Новости в УФСИН по Москве.
"В соответствии с приговором Пресненского районного суда города Москвы Ефремов М.О. направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения", - отмечается в сообщении.
Приговоренные к лишению свободы направляются для отбытия наказания не позднее чем через десять дней со дня получения администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора суда в законную силу. Администрация изолятора должна поставить в известность по выбору осужденного одного из родственников о том, куда его отправляют для отбывания срока.
Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его прав на управление автомобилем на три года. Защита заявила, что обжалует приговор.
ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы на Садовом кольце. Актер состоянии алкогольного опьянения вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов.
Виновен: оглашение приговора Михаилу Ефремову
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
1 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

Актеры театра у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим
2 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

Шаман у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актёра Михаила Ефремова
3 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

Сотрудник полиции охраняет вход в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
4 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
5 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
6 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы
7 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова (справа) и актер Иван Охлобыстин в здании Пресненского суда
8 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

Музыкант Гарик Сукачев у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
9 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
10 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
11 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
12 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
13 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

Участники флешмоба у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим
14 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
15 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
15 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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