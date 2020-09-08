https://ria.ru/20200908/karantin-1576942876.html

Ефремова отправят в СИЗО на карантин

Осужденного за ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова поместят в карантин в следственном изоляторе, сообщили РИА Новости в УФСИН по Москве. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:53

2020-09-08T15:53

2020-09-08T16:22

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Осужденного за ДТП со смертельным исходом актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> поместят в карантин в следственном изоляторе, сообщили РИА Новости в УФСИН по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."В соответствии с приговором Пресненского районного суда города Москвы Ефремов М.О. направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения", - отмечается в сообщении.Приговоренные к лишению свободы направляются для отбытия наказания не позднее чем через десять дней со дня получения администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора суда в законную силу. Администрация изолятора должна поставить в известность по выбору осужденного одного из родственников о том, куда его отправляют для отбывания срока.Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его прав на управление автомобилем на три года. Защита заявила, что обжалует приговор.ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы на Садовом кольце. Актер состоянии алкогольного опьянения вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия