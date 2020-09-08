https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html

У iPhone 12 отобрали зарядку. Во что превратили главный смартфон года

Эксперты обсуждают, каким будет iPhone 12. В линейке ожидают четыре модификации с увеличенной оперативной памятью, улучшенной матрицей дисплеев и новым чипом... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:00

2020-09-08T08:00

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов.</strong> Эксперты обсуждают, каким будет <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12. В линейке ожидают четыре модификации с увеличенной оперативной памятью, улучшенной матрицей дисплеев и новым чипом. Возможно, из комплектации исчезнут наушники и зарядка, а поддержку 5G ограничат. Дату выхода объявят на этой неделе. Сможет ли Apple выпустить новинку в срок? Четыре iPhone 12C 2018-го "яблочная корпорация" показывала три смартфона — урезанную версию, флагман и флагман с увеличенным экраном. В 2020-м этой традиции могут изменить. Многочисленные сетевые информаторы вторят друг другу, что линейка будет состоять из четырех моделей: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Например, об этом заявил инсайдер <u><a href="https://twitter.com/komiyaappleseed/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Komiya</a></u>, часто располагающий информацией из Купертино.Первый смартфон в линейке будет самым компактным — с диагональю экрана 5,4 дюйма. Два промежуточных, iPhone 12 Max и iPhone 11 Pro, получат 6,1-дюймовый дисплей, а версия Pro Max — 6,7-дюймовый. Главный вопрос: когда выйдет новое поколение iPhone. Apple традиционно проводит большую презентацию смартфонов в первые недели сентября, приглашая журналистов и блогеров в кампус Apple Park. Но пандемия внесла коррективы не только в формат мероприятия, которое пройдет в режиме онлайн (так уже представили операционную систему <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> 14 в июне). Ситуация сказалась на производственной цепочке гаджета, а некоторые подрядчики даже не скрывают, что в компании перенесут сроки выхода девайса. Так, в июле финансовый директор <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> Акаш Палхивала сообщил о задержке отгрузок 5G-модемов для "крупного покупателя". Чуть позже один из топ-менеджеров Apple, Лука Маэстри, сказал, что iPhone 12 задержится на несколько недель.Причем явно сдвинуты сроки презентации и старта продаж. Несколько дней назад журналист Bloomberg Марк Гурман написал у себя в Twitter, что Apple только собирается анонсировать мероприятие. Смартфоны же, судя по всему, поступят в продажу позже обычного и, возможно, не сразу на всех ключевых рынках. Тайваньский портал <u><a href="https://www.digitimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">DigiTimes</a></u> со ссылкой на источник в одной из компаний — поставщиков дисплеев для iPhone опубликовал интересные данные. Как выяснилось, началось производство 6,1-дюймовых панелей, а остальные размеры экранов несколько задержались. Это подтверждает информацию о том, что часть моделей выйдет на рынок во второй половине октября, а топовые версии — только в ноябре.Зарядка под вопросом, но не повышение ценыСмартфоны Apple никогда не были дешевыми, и новое поколение в этом ничего не изменит. Для желающих сэкономить компания предлагает iPhone SE (2020). Стартовая цена на самый доступный iPhone 12 начнется с 700 долларов, а наиболее дорогой iPhone 12 Pro Max обойдется в 1400. Так утверждают инсайдеры Komiya и<a href="https://twitter.com/jon_prosser" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <u>Джон Проссер</u></a>. По другим<a href="https://www.slashgear.com/iphone-12-shipping-without-accessories-could-still-be-more-expensive-27635441/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <u>данным</u></a>, смартфоны будут в среднем стоить еще на 50 долларов дороже. Дороговизна отчасти оправдывается новыми комплектующими и материалами корпуса.Но вот оправдать то, что из комплекта поставки могут исчезнуть наушники и, что важнее, блок питания, сложнее. Об этом стало известно в июле: ряд аналитиков и инсайдеров сослались на утечку из самой Apple. Якобы производитель решил одновременно и сэкономить, и стимулировать потребителей покупать беспроводные наушники и зарядку AirPower, проект которой вроде бы разморозили в Купертино. Публике же столь непопулярное решение объясняют борьбой за экологию.Осторожные инновацииНачнем с главного — внешность нового смартфона с высокой степенью вероятности не изменится по сравнению с iPhone 11. То есть сохранятся широкий экранный вырез под фронтальную камеру, динамик и датчики FaceID, а также квадратный камерный модуль. Но, возможно, торцы корпуса станут похожи на те, что были на iPhone 4 и 5. Во всяком случае, это подтверждает <u><a href="https://youtu.be/dwfexyaeKuY" target="_blank" rel="nofollow noopener">видео</a></u>, на котором якобы запечатлен предсерийный iPhone 12.В новом поколении все iPhone будут с OLED-матрицами. Pro-модели отличаются поддержкой частоты обновления 120 Гц. Но в конце августа основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил в <u><a href="https://twitter.com/DSCCRoss/status/1297779408409747456" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a></u>, что у Apple могли возникнуть проблемы с поставками 120-герцевых матриц даже для Pro-версий, поэтому в компании решили и более дорогие iPhone оснастить экранами на 60 Гц. Все iPhone 12 будут работать на еще не анонсированном чипсете A14 Bionic. По данным портала <u><a href="https://www.macrumors.com/2020/07/27/a14-chip-component-iphone-12/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MacRumors</a></u>, к которому и попали снимки чипов, в нем используется пятинанометровый техпроцесс, а в паре с чипом — новый видеоускоритель.Может увеличиться минимальный объем накопителя. Напомним, у базовой версии нынешнего iPhone 11 — 64 Гб, а в 12-м ожидается до 128 Гб. Максимальный объем накопителя обещают версиям с приставкой Pro — 512 Гб. И в этом без изменений. А вот оперативной памяти (хотя этот параметр в Apple никогда не раскрывают) прибавится. Редко ошибающийся инсайдер <u><a href="https://twitter.com/L0vetodream" target="_blank" rel="nofollow noopener">L0vetodream</a></u> отметил, что обычные iPhone 12 будут комплектоваться четырьмя гигабайтами ОЗУ, а Pro-версии получат уже шесть гигабайт. Поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения смартфоном от компании с репутацией пионера рынка ждали еще в 2019-м. Ситуация должна измениться, но с оговорками. Сетевые инсайдеры уверяли, что iPhone 12 будут выпускать с поддержкой 5G и без нее. Накануне презентации известный аналитик "яблочной" продукции Минг-Чи Куо сделал прогноз, что все модели получат модем для сетей пятого поколения. Однако только на некоторые рынки направят iPhone 12 с поддержкой миллиметрового диапазона 5G (mmWave), который обеспечивает наибольшую скорость приема и передачи данных. Остальным достанутся 5G-модели без mmWave. В странах же, где сети пятого поколения еще не развернуты, трубки лишат этой функции программно.Неизвестно, как изменятся основные камеры смартфона, а ведь именно за качество фото и видео многие и отдают предпочтение iPhone. По последним данным, приводимым порталом <u><a href="https://www.phonearena.com/news/iPhone-12-to-have-larger-12MP-sensors_id126865" target="_blank" rel="nofollow noopener">Phone Arena</a></u>, iPhone 12 и iPhone 12 Max также укомплектуют двумя 12-мегапиксельными сенсорами, один из которых — сверхширокоугольный. Но физический размер матрицы камеры вырастет, что даст выигрыш при плохом освещении. Pro-версии, как и модели 2019 года, будут трехкамерными — дополнительный 12-мегапиксельный сенсор предназначен для телефотоснимков. Но, может быть, доработают систему оптической стабилизации, а объективы обретут по семь линз против шести в iPhone 11.Во всех смартфонах сохранится и беспроводная, и быстрая зарядка по проводу. Последняя может стать мощнее. Но шансов на значительное увеличение емкости аккумулятора немного, а значит, и время автономности останется на прежнем уровне.

https://ria.ru/20200823/iphone-1576213726.html

https://ria.ru/20200907/iphone-12-1576860694.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/ayfon-1576887531.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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