https://ria.ru/20200908/harry-1576926088.html

Принца Гарри заставили вернуть деньги, потраченные на ремонт коттеджа

Принц Гарри и Меган Маркл под давлением возвратили английским налогоплательщикам 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт их резиденции. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:31

2020-09-08T12:31

2020-09-08T12:31

меган маркл

принц гарри

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Princ_Garri/" target="_blank" data-auto="true">Принц Гарри</a> и <a href="http://ria.ru/person_Megan_Markl/" target="_blank" data-auto="true">Меган Маркл</a> под давлением возвратили английским налогоплательщикам 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт их резиденции. По сообщению <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8706695/Prince-Harry-pays-2-4million-Meghan-Markle-owed-renovating-Frogmore-Cottage.html">Daily Mail</a>, принц Гарри полностью погасил долг за ремонт коттеджа Фрогмор, который был сделан на деньги из казны <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. После того как пара объявила о снятии с себя королевских обязанностей, британские подданные потребовали вернуть все потраченные средства. Активисты назвали произошедшее “тяжелой победой”, ведь раньше принц Гарри с супругой собирались гасить долг постепенно - по 18 000 фунтов стерлингов ежемесячно.Отдать долг удалось после создания продюсерской компании, которая заключила с Netflix сделку в 150 миллионов долларов. Королевская пара будет снимать для стримингового сервиса сериалы, художественные и документальные фильмы, в том числе о принцессе Диане.

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, принц гарри, великобритания, в мире