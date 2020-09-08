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Принца Гарри заставили вернуть деньги, потраченные на ремонт коттеджа
Принц Гарри и Меган Маркл под давлением возвратили английским налогоплательщикам 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт их резиденции. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:31
2020-09-08T12:31
меган маркл
принц гарри
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Princ_Garri/" target="_blank" data-auto="true">Принц Гарри</a> и <a href="http://ria.ru/person_Megan_Markl/" target="_blank" data-auto="true">Меган Маркл</a> под давлением возвратили английским налогоплательщикам 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт их резиденции. По сообщению <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8706695/Prince-Harry-pays-2-4million-Meghan-Markle-owed-renovating-Frogmore-Cottage.html">Daily Mail</a>, принц Гарри полностью погасил долг за ремонт коттеджа Фрогмор, который был сделан на деньги из казны <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. После того как пара объявила о снятии с себя королевских обязанностей, британские подданные потребовали вернуть все потраченные средства. Активисты назвали произошедшее “тяжелой победой”, ведь раньше принц Гарри с супругой собирались гасить долг постепенно - по 18 000 фунтов стерлингов ежемесячно.Отдать долг удалось после создания продюсерской компании, которая заключила с Netflix сделку в 150 миллионов долларов. Королевская пара будет снимать для стримингового сервиса сериалы, художественные и документальные фильмы, в том числе о принцессе Диане.
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меган маркл, принц гарри, великобритания, в мире

Принца Гарри заставили вернуть деньги, потраченные на ремонт коттеджа

12:31 08.09.2020
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© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool PhotoБританский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Принц Гарри и Меган Маркл под давлением возвратили английским налогоплательщикам 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт их резиденции.
По сообщению Daily Mail, принц Гарри полностью погасил долг за ремонт коттеджа Фрогмор, который был сделан на деньги из казны Великобритании. После того как пара объявила о снятии с себя королевских обязанностей, британские подданные потребовали вернуть все потраченные средства. Активисты назвали произошедшее “тяжелой победой”, ведь раньше принц Гарри с супругой собирались гасить долг постепенно - по 18 000 фунтов стерлингов ежемесячно.
Отдать долг удалось после создания продюсерской компании, которая заключила с Netflix сделку в 150 миллионов долларов. Королевская пара будет снимать для стримингового сервиса сериалы, художественные и документальные фильмы, в том числе о принцессе Диане.
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Меган МарклПринц ГарриВеликобританияВ мире
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