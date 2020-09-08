https://ria.ru/20200908/gossovet-1576909175.html
В Совфеде рассказали о полномочиях Госсовета
Полномочия Госсовета останутся прежними, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:11
2020-09-08T09:11
2020-09-08T09:11
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Полномочия Госсовета останутся прежними, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."Полномочия прежние", - сказал он.Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября, когда 20 лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ". Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в Конституцию.
https://ria.ru/20200905/putin-1576816086.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика