Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/gossovet-1576909175.html
В Совфеде рассказали о полномочиях Госсовета
Полномочия Госсовета останутся прежними, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:11
2020-09-08T09:11
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_af00666f8a917a13b36ed314815e1efb.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Полномочия Госсовета останутся прежними, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."Полномочия прежние", - сказал он.Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября, когда 20 лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ". Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в Конституцию.
https://ria.ru/20200905/putin-1576816086.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_163:0:2894:2048_1400x0_80_0_0_0af313a8f4b2e3d6097b53fedd45ebf9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика

В Совфеде рассказали о полномочиях Госсовета

09:11 08.09.2020
1403
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Полномочия Госсовета останутся прежними, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Полномочия прежние", - сказал он.
Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября, когда 20 лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ". Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в Конституцию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 12:31
Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета
8210118
Обсудить 0
Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Закон о новом Госсовете могут принять до конца года
Военно-транспортный самолет ВВС Индии Hercules готовится к приземлению на авиабазе в Лехе, объединенной столице союзной территории Ладакх, граничащей с Китаем
Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Добровинский прокомментировал просьбу Охлобыстина о помиловании Ефремова
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин встретится с лидерами фракций Госдумы
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт рассказал, когда США введут санкции против "Северного потока — 2"
Медицинская маска
В Индонезии нарушителей масочного режима укладывали в гробы
В палате с коронавирусными больными
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами
Члена совета белорусской оппозиции Колесникову задержали на границе
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Как пощадить Михаила Ефремова
Президент США Дональд Трамп
Экс-адвокат Трампа считает, что он может начать войну ради переизбрания
Девушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве
Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния