https://ria.ru/20200908/germaniya-1576953239.html
В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России
В МИД ФРГ назвали "давно запланированной встречей" предстоящий визит посла в российское внешнеполитическое ведомство в среду, об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:37
2020-09-08T18:37
2020-09-08T18:37
госпитализация алексея навального
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
мид германии
германия
политика
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<strong>БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a> назвали "давно запланированной встречей" предстоящий визит посла в российское внешнеполитическое ведомство в среду, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе германского МИД."У посла Германии в Москве завтра давно запланированная встреча в МИД России", - сообщили в пресс-службе.Посол Германии Геза Андреас фон Гайр в среду прибудет на беседу в российский <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД</a>, сообщили ранее РИА Новости в посольстве ФРГ в Москве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576878072.html
Степан Краснов
Это не из вызывают, а они запланировали встречу))))))). Клоуны вертлявые.
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россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, мид германии, германия, политика
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости.
В МИД ФРГ
назвали "давно запланированной встречей" предстоящий визит посла в российское внешнеполитическое ведомство в среду, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе германского МИД.
"У посла Германии в Москве завтра давно запланированная встреча в МИД России", - сообщили в пресс-службе.
Посол Германии Геза Андреас фон Гайр в среду прибудет на беседу в российский МИД
, сообщили ранее РИА Новости в посольстве ФРГ в Москве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального
, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.