Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/germaniya-1576949598.html
В Германии указали на интересы США в ситуации с "Северным потоком — 2"
В ситуации вокруг проекта "Северный поток — 2" важную роль играют экономические интересы США, заявила Мануэла Шлезвиг, премьер-министр земли Мекленбург —... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:37
2020-09-08T19:02
госпитализация алексея навального
россия
хдс/хсс
северный поток — 2
дональд трамп
алексей навальный
ангела меркель
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574466486_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_58716f8c1730d6d993648abf1709275c.jpg
<strong>БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости.</strong> В ситуации вокруг проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" важную роль играют экономические интересы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявила Мануэла Шлезвиг, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания, где ведется строительство трубопровода."США хотят, чтобы мы покупали американский газ, добытый методом фрекинга, а не российский газ", — пояснила чиновница.Она добавила, что хотела бы видеть "больше честности и избирательности в дебатах" вокруг проекта.Призывы отказаться от газопровода усилились в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> после того, как <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> официально объявил о том, что, согласно исследованиям военных специалистов, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> был отравлен боевым веществом.Канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> ранее призывала рассматривать эти два вопроса по отдельности, но сегодня на закрытом совещании фракции <a href="http://ria.ru/organization_KHDSKHSS/" target="_blank" data-auto="true">ХДС/ХСС</a> заявила, что решение по "Северному потоку — 2" пока не принято. По ее словам, реакция на дело Навального будет общеевропейской, ее выработают после того, как Россия предоставит свои объяснения.Накануне президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что поддержит остановку проекта, если подтвердятся подозрения Берлина. При этом он усомнился, что Германия пойдет на такой шаг.В России неоднократно говорили, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, направленный на защиту энергобезопасности всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>.США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против газопровода. В декабре 2019 года <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.Госпитализация Алексея НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.Накануне в клинике Charite объявили об улучшении состояния пациента, его вывели из комы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/merkel-1576942621.html
https://ria.ru/20200908/merkel-1576940675.html
https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html
Как удачно "подвернулась" история с отравлением. (Или сделана специально") Теперь можно выйти с хорошим лицом г-же канцлеру. Все-таки с США Германии оказалось ссориться опаснее. Изящный ход с Н. и, вуаля, найдена причина завязать историю с "Северным потоком", да еще и сделать сердитую мину по поводу "истязаний" оппозиции в РФ. Если так (уверена, что так), спектакль будет иметь грандиозный успех.
61
8
россия
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574466486_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_7596b0ac9927a67a6a2e16fce21c9883.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, хдс/хсс, северный поток — 2, дональд трамп, алексей навальный, ангела меркель, германия, сша, в мире

В Германии указали на интересы США в ситуации с "Северным потоком — 2"

17:37 08.09.2020 (обновлено: 19:02 08.09.2020)
10478
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода "Северный поток — 2"
Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости. В ситуации вокруг проекта "Северный поток — 2" важную роль играют экономические интересы США, заявила Мануэла Шлезвиг, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания, где ведется строительство трубопровода.
"США хотят, чтобы мы покупали американский газ, добытый методом фрекинга, а не российский газ", — пояснила чиновница.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:49
Меркель сделала новое заявление по "Северному потоку-2"
Она добавила, что хотела бы видеть "больше честности и избирательности в дебатах" вокруг проекта.
Призывы отказаться от газопровода усилились в Германии после того, как Берлин официально объявил о том, что, согласно исследованиям военных специалистов, Алексей Навальный был отравлен боевым веществом.
Канцлер Ангела Меркель ранее призывала рассматривать эти два вопроса по отдельности, но сегодня на закрытом совещании фракции ХДС/ХСС заявила, что решение по "Северному потоку — 2" пока не принято. По ее словам, реакция на дело Навального будет общеевропейской, ее выработают после того, как Россия предоставит свои объяснения.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку проекта, если подтвердятся подозрения Берлина. При этом он усомнился, что Германия пойдет на такой шаг.
В России неоднократно говорили, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, направленный на защиту энергобезопасности всей Европы.
США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:19
Меркель анонсировала совместную с ЕС реакцию по делу Навального

Госпитализация Алексея Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.
Позднее пациента перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.
Накануне в клинике Charite объявили об улучшении состояния пациента, его вывели из комы.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:35
В Кремле ответили на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
146276035
Обсудить 8
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияХДС/ХСССеверный поток — 2Дональд ТрампАлексей НавальныйАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Как удачно "подвернулась" история с отравлением. (Или сделана специально") Теперь можно выйти с хорошим лицом г-же канцлеру. Все-таки с США Германии оказалось ссориться опаснее. Изящный ход с Н. и, вуаля, найдена причина завязать историю с "Северным потоком", да еще и сделать сердитую мину по поводу "истязаний" оппозиции в РФ. Если так (уверена, что так), спектакль будет иметь грандиозный успех.
8 сентября, 18:10
elya.velichutinaelya.velichutina
5710300
Рекомендуем
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
НАСА передумало покупать место на "Союзе" для доставки астронавта на МКС
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке
Миру предрекли новую пандемию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко дал большое интервью российским журналистам
ОМОН скрутил и посадил девушек в машину во время акции в поддержку Колесниковой в Минске
В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой
Фокальная плоскость камеры LSST
Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Люди фоторафируют Шанхайский всемирный финансовый центр
Китай опять выиграл глобальный кризис
Монеты России
В России предложили ввести отрицательный подоходный налог
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым
Актриса из "Ворониных" объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
Американские биржи упали
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Белорусский оппозиционер рассказал, что Колесникову силой сажали в машину
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
Лента новостейМолния