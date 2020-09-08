https://ria.ru/20200908/germaniya-1576949598.html

В Германии указали на интересы США в ситуации с "Северным потоком — 2"

В ситуации вокруг проекта "Северный поток — 2" важную роль играют экономические интересы США, заявила Мануэла Шлезвиг, премьер-министр земли Мекленбург —... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:37

2020-09-08T17:37

2020-09-08T19:02

госпитализация алексея навального

россия

хдс/хсс

северный поток — 2

дональд трамп

алексей навальный

ангела меркель

германия

сша

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<strong>БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости.</strong> В ситуации вокруг проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" важную роль играют экономические интересы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявила Мануэла Шлезвиг, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания, где ведется строительство трубопровода."США хотят, чтобы мы покупали американский газ, добытый методом фрекинга, а не российский газ", — пояснила чиновница.Она добавила, что хотела бы видеть "больше честности и избирательности в дебатах" вокруг проекта.Призывы отказаться от газопровода усилились в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> после того, как <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> официально объявил о том, что, согласно исследованиям военных специалистов, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> был отравлен боевым веществом.Канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> ранее призывала рассматривать эти два вопроса по отдельности, но сегодня на закрытом совещании фракции <a href="http://ria.ru/organization_KHDSKHSS/" target="_blank" data-auto="true">ХДС/ХСС</a> заявила, что решение по "Северному потоку — 2" пока не принято. По ее словам, реакция на дело Навального будет общеевропейской, ее выработают после того, как Россия предоставит свои объяснения.Накануне президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что поддержит остановку проекта, если подтвердятся подозрения Берлина. При этом он усомнился, что Германия пойдет на такой шаг.В России неоднократно говорили, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, направленный на защиту энергобезопасности всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>.США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, давно активно выступают против газопровода. В декабре 2019 года <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.Госпитализация Алексея НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.Накануне в клинике Charite объявили об улучшении состояния пациента, его вывели из комы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/merkel-1576942621.html

https://ria.ru/20200908/merkel-1576940675.html

https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html

elya.velichutina Как удачно "подвернулась" история с отравлением. (Или сделана специально") Теперь можно выйти с хорошим лицом г-же канцлеру. Все-таки с США Германии оказалось ссориться опаснее. Изящный ход с Н. и, вуаля, найдена причина завязать историю с "Северным потоком", да еще и сделать сердитую мину по поводу "истязаний" оппозиции в РФ. Если так (уверена, что так), спектакль будет иметь грандиозный успех. 61

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россия

германия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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