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В бундестаге не отрицают, что у немецкой разведки есть доступ к "Новичку"
Власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", а на депутатский запрос на эту тему... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:05
2020-09-08T14:25
госпитализация алексея навального
алексей навальный
бундестаг германии
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">ФРГ</a> не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность, заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон (Petr Bystron).В 2018 году парламентарий обратился с запросом в правительство ФРГ в связи с итогами совместного расследования еженедельника Die ZEIT, газеты Sueddeutsche Zeitung, телерадиокомпаний NDR и WDR. Речь в расследовании шла о том, что германская разведка BND получила формулу боевого отравляющего вещества "Новичок" в 1990-х годах, ее передал властям ФРГ завербованный российский перебежчик. По данным СМИ, формула "Новичка" была установлена в одной из лабораторий на территории Швеции. Затем эти данные поступили в Германию, которая, в свою очередь, предоставила эту информацию ближайшим партнерам в НАТО, в том числе США, Великобритании, а также еще пяти государствам-членам альянса, в том числе Канаде и Нидерландам. Правительство ФРГ официально никогда не признавало факт такой спецоперации.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, бундестаг германии, германия, в мире

В бундестаге не отрицают, что у немецкой разведки есть доступ к "Новичку"

14:05 08.09.2020 (обновлено: 14:25 08.09.2020)
1973
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность, заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон (Petr Bystron).
В 2018 году парламентарий обратился с запросом в правительство ФРГ в связи с итогами совместного расследования еженедельника Die ZEIT, газеты Sueddeutsche Zeitung, телерадиокомпаний NDR и WDR. Речь в расследовании шла о том, что германская разведка BND получила формулу боевого отравляющего вещества "Новичок" в 1990-х годах, ее передал властям ФРГ завербованный российский перебежчик. По данным СМИ, формула "Новичка" была установлена в одной из лабораторий на территории Швеции. Затем эти данные поступили в Германию, которая, в свою очередь, предоставила эту информацию ближайшим партнерам в НАТО, в том числе США, Великобритании, а также еще пяти государствам-членам альянса, в том числе Канаде и Нидерландам. Правительство ФРГ официально никогда не признавало факт такой спецоперации.
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Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
183420114
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