https://ria.ru/20200908/egipet-1576929198.html

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом откроется 9 сентября

Завтра, 9 сентября, открывается прямое авиасообщение между Россией и Египтом, пока о рейсах сообщил только российский национальный перевозчик. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:09

2020-09-08T16:09

2020-09-08T16:24

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Завтра, 9 сентября, открывается прямое авиасообщение между Россией и Египтом, пока о рейсах сообщил только российский национальный перевозчик.Из Москвы в Каир он будет летать по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы запланированы на вторники, четверги и воскресенья. Пока еще можно приобрести билеты на первый самолет, на момент написания новости оставалось два места. Стоимость – от 15 912 рублей. Цена на билеты с вылетами в другие дни начинаются от 13 447 рублей (если покупать туда и обратно, то от 11 157 рублей). Перелет Каир – Москва стоит от 13 393 рублей. Как <a href="https://ratanews.ru/news/news_8092020_4.stm" target="_blank">сообщает</a> RATA-News со ссылкой на официального представителя министерства гражданской авиации Египта Баселя Абделя Карима, разрешение на возобновление полетов между Москвой и Каиром было дано как российской, так и египетской авиакомпаниям. Но когда она возобновит полеты в Москву, пока не уточняется. Ранее перевозчик <a href="https://ria.ru/20200903/egipet-1576682090.html" target="_blank">сообщал</a>, что ожидает указаний от властей республики по вопросу возобновления рейсов в Россию и условий допуска пассажиров.В туроператорской компании, которая организовывала поездки в Египет на базе регулярных рейсов в Каир, уточнили, что спрос на такие путешествия был стабильным. Компания сейчас проводит анализ актуальных авиарейсов и в ближайшее время планирует предложить россиянам путевки в эту страну.

https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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