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Туризм
https://ria.ru/20200908/egipet-1576929198.html
Прямое авиасообщение между Россией и Египтом откроется 9 сентября
Завтра, 9 сентября, открывается прямое авиасообщение между Россией и Египтом, пока о рейсах сообщил только российский национальный перевозчик. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:09
2020-09-08T16:24
туризм
россия
туризм
туристы
новости - туризм
москва
каир (город)
египет
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Завтра, 9 сентября, открывается прямое авиасообщение между Россией и Египтом, пока о рейсах сообщил только российский национальный перевозчик.Из Москвы в Каир он будет летать по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы запланированы на вторники, четверги и воскресенья. Пока еще можно приобрести билеты на первый самолет, на момент написания новости оставалось два места. Стоимость – от 15 912 рублей. Цена на билеты с вылетами в другие дни начинаются от 13 447 рублей (если покупать туда и обратно, то от 11 157 рублей). Перелет Каир – Москва стоит от 13 393 рублей. Как <a href="https://ratanews.ru/news/news_8092020_4.stm" target="_blank">сообщает</a> RATA-News со ссылкой на официального представителя министерства гражданской авиации Египта Баселя Абделя Карима, разрешение на возобновление полетов между Москвой и Каиром было дано как российской, так и египетской авиакомпаниям. Но когда она возобновит полеты в Москву, пока не уточняется. Ранее перевозчик <a href="https://ria.ru/20200903/egipet-1576682090.html" target="_blank">сообщал</a>, что ожидает указаний от властей республики по вопросу возобновления рейсов в Россию и условий допуска пассажиров.В туроператорской компании, которая организовывала поездки в Египет на базе регулярных рейсов в Каир, уточнили, что спрос на такие путешествия был стабильным. Компания сейчас проводит анализ актуальных авиарейсов и в ближайшее время планирует предложить россиянам путевки в эту страну.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
россия
москва
каир (город)
египет
РИА Новости
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россия, туризм, туристы, новости - туризм, москва, каир (город), египет

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом откроется 9 сентября

16:09 08.09.2020 (обновлено: 16:24 08.09.2020)
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© Фото : Abdelrhman 1990Межународный аэропорт Каира
Межународный аэропорт Каира - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Abdelrhman 1990
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Завтра, 9 сентября, открывается прямое авиасообщение между Россией и Египтом, пока о рейсах сообщил только российский национальный перевозчик.
Из Москвы в Каир он будет летать по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы запланированы на вторники, четверги и воскресенья.
Пока еще можно приобрести билеты на первый самолет, на момент написания новости оставалось два места. Стоимость – от 15 912 рублей. Цена на билеты с вылетами в другие дни начинаются от 13 447 рублей (если покупать туда и обратно, то от 11 157 рублей). Перелет Каир – Москва стоит от 13 393 рублей.
Как сообщает RATA-News со ссылкой на официального представителя министерства гражданской авиации Египта Баселя Абделя Карима, разрешение на возобновление полетов между Москвой и Каиром было дано как российской, так и египетской авиакомпаниям. Но когда она возобновит полеты в Москву, пока не уточняется. Ранее перевозчик сообщал, что ожидает указаний от властей республики по вопросу возобновления рейсов в Россию и условий допуска пассажиров.
В туроператорской компании, которая организовывала поездки в Египет на базе регулярных рейсов в Каир, уточнили, что спрос на такие путешествия был стабильным. Компания сейчас проводит анализ актуальных авиарейсов и в ближайшее время планирует предложить россиянам путевки в эту страну.
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1200127
ТуризмРоссияТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваКаир (город)Египет
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