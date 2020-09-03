https://ria.ru/20200903/egipet-1576682090.html

Египетская авиакомпания ждет указаний от властей о рейсах в Россию

Египетская авиакомпания ожидает указаний от властей Египта по вопросу возобновления рейсов в Россию и условий допуска пассажиров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:12

2020-09-03T16:12

2020-09-03T16:12

туризм

россия

туризм

туристы

авиакомпании

красное море

новости - туризм

шарм-эш-шейх

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151849/58/1518495849_0:139:2661:1635_1400x0_80_0_0_7ac83f9c6ae853b34ab405baa4547b5c.jpg

<strong>КАИР, 3 сен – РИА Новости, Заман Рамазанов.</strong> Египетская авиакомпания ожидает указаний от властей Египта по вопросу возобновления рейсов в Россию и условий допуска пассажиров, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Предполагается, что в Каир будет выполняться три рейса в неделю."Мы ожидаем указаний от авиационных властей по дате возобновления рейсов в Россию, пока таких указаний не поступало", — сообщили в колл-центре компании."На данный момент рейсов в Россию нет, их нет в системе бронирования", — подчеркнули в авиакомпании. Собеседник агентства посоветовал следить за сайтом перевозчика, на котором появятся билеты. Также в ближайшее время должна выйти информация о том, какие группы пассажиров будут допущены на самолеты.Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.ПЦР-тест можно сдать по прибытию в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса Алам. Стоимость — 30 долларов.Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три провинции: Южный Синай, Красное море, Матрух.

https://ria.ru/20200903/vozobnovlenie-1576671097.html

россия

красное море

шарм-эш-шейх

египет

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, туристы, авиакомпании, красное море, новости - туризм, шарм-эш-шейх, михаил мишустин, египет