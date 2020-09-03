Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200903/egipet-1576682090.html
Египетская авиакомпания ждет указаний от властей о рейсах в Россию
Египетская авиакомпания ожидает указаний от властей Египта по вопросу возобновления рейсов в Россию и условий допуска пассажиров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:12
2020-09-03T16:12
туризм
россия
туризм
туристы
авиакомпании
красное море
новости - туризм
шарм-эш-шейх
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151849/58/1518495849_0:139:2661:1635_1400x0_80_0_0_7ac83f9c6ae853b34ab405baa4547b5c.jpg
<strong>КАИР, 3 сен – РИА Новости, Заман Рамазанов.</strong> Египетская авиакомпания ожидает указаний от властей Египта по вопросу возобновления рейсов в Россию и условий допуска пассажиров, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Предполагается, что в Каир будет выполняться три рейса в неделю."Мы ожидаем указаний от авиационных властей по дате возобновления рейсов в Россию, пока таких указаний не поступало", — сообщили в колл-центре компании."На данный момент рейсов в Россию нет, их нет в системе бронирования", — подчеркнули в авиакомпании. Собеседник агентства посоветовал следить за сайтом перевозчика, на котором появятся билеты. Также в ближайшее время должна выйти информация о том, какие группы пассажиров будут допущены на самолеты.Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.ПЦР-тест можно сдать по прибытию в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса Алам. Стоимость — 30 долларов.Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три провинции: Южный Синай, Красное море, Матрух.
https://ria.ru/20200903/vozobnovlenie-1576671097.html
россия
красное море
шарм-эш-шейх
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151849/58/1518495849_148:0:2512:1773_1400x0_80_0_0_4afaf52928137ade01f207f84de821be.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, туризм, туристы, авиакомпании, красное море, новости - туризм, шарм-эш-шейх, михаил мишустин, египет

Египетская авиакомпания ждет указаний от властей о рейсах в Россию

16:12 03.09.2020
4606
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту "Домодедово". 12 апреля 2018
Самолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту Домодедово. 12 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
КАИР, 3 сен – РИА Новости, Заман Рамазанов. Египетская авиакомпания ожидает указаний от властей Египта по вопросу возобновления рейсов в Россию и условий допуска пассажиров, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Предполагается, что в Каир будет выполняться три рейса в неделю.
"Мы ожидаем указаний от авиационных властей по дате возобновления рейсов в Россию, пока таких указаний не поступало", — сообщили в колл-центре компании.
"На данный момент рейсов в Россию нет, их нет в системе бронирования", — подчеркнули в авиакомпании. Собеседник агентства посоветовал следить за сайтом перевозчика, на котором появятся билеты. Также в ближайшее время должна выйти информация о том, какие группы пассажиров будут допущены на самолеты.
Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.
ПЦР-тест можно сдать по прибытию в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса Алам. Стоимость — 30 долларов.
Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три провинции: Южный Синай, Красное море, Матрух.
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:10Туризм
Россия возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
1511109
ТуризмРоссияТуризмтуристыавиакомпанииКрасное мореНовости - ТуризмШарм-эш-ШейхМихаил МишустинЕгипет
Рекомендуем
Юрий Борисов на Столыпин-форуме
Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны пандемии
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Эксперты назвали сроки окончания туристического сезона в Турции
Сладости в одном из отелей на Мальдивах
Отели Египта и Мальдив снизили цены для россиян на 20-40 процентов
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
"Аэрофлот" возобновит полеты в Дубай с 11 сентября
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Британия назвала условие для участия России в G7
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Названы страны, где российские туристы смогут отдохнуть зимой
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Немецкая оппозиция предложила ввести мораторий на "Северный поток — 2"
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Известный российский раввин дал совет Лукашенко
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал ООН о негативном влиянии санкций на Сирию
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев пригрозил Минску "жесткими шагами" в случае недружественных действий
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда
Ефремов выступил с последним словом в суде
Александр Прико
Стали известны последние слова экс-солиста "Ласкового мая" жене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
23:36В ЛНР опровергли заявление Украины о новых договоренностях по Донбассу
23:25Байден осудил мародерство и поджоги на протестах в США
Лента новостейМолния