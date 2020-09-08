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Засуженный артист. Чем запомнился процесс по делу Ефремова
Неопровержимые доказательства, путаные показания обвиняемого и громкие заявления адвоката о том, что на самом деле все было не так, — резонансный судебный... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:45
2020-09-08T14:27
россия
суды
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Неопровержимые доказательства, путаные показания обвиняемого и громкие заявления адвоката о том, что на самом деле все было не так, — резонансный судебный процесс по делу о смертельном ДТП на Садовом с участием нетрезвого актера Михаила Ефремова все лето был в центре общественного внимания. Защита меняла тактику, появлялись новые свидетели, Ефремов находился под домашним арестом, лежал в больнице, говорил то одно, то другое. Во вторник Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии. Алкоголь и наркотикиПо версии следствия, вечером 8 июня актер за рулем своего Jeep Grand Cherokee вылетел на Садовом кольце на "встречку" и лоб в лоб столкнулся с "Ладой", водитель которой — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — вскоре скончался от полученных травм в больнице.Прокуратура Москвы заявила, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУ МВД по Москве. Экспертиза выявила в крови актера до 1,25 промилле алкоголя, а также производные кокаина и марихуаны. Следствие возбудило уголовные дела в связи с ДТП и наркотиками, Ефремова отправили под домашний арест. Через несколько дней он записал видеообращение, попросив прощения у семьи Захарова, а также пообещав помощь, если "ее примут". Артист заявил, что готов понести наказание, и назвал содеянное "непростительным".Семья погибшего извинения не приняла и от денег отказалась. "Это было сделано на публику, зачем же еще записывать видео и выкладывать его в интернет? Лично он никак не извинился", — позже объяснил младший сын Сергея Захарова Валерий. Такого же мнения придерживается и родной брат погибшего, тоже Валерий Захаров.В начале июля защита резко поменяла тактику. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев вдруг заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а помощь семье Захарова предложил только потому, что "в аварии участвовала его машина".Позднее Пашаев отметил, что у Ефремова нет никаких проблем с алкоголем, и вообще не факт, что джипом в тот вечер управлял именно он. Адвокат подчеркнул, что этого пока никто не доказал, а с Ефремова взятки гладки — он якобы вообще ничего не помнит."Я ничего не помню"Поначалу никто, включая самого Ефремова, не спорил с тем, что за рулем Jeep Grand Cherokee в момент ДТП находился он сам, при этом пассажиров в машине не было."Ефремов признался мне, что он был за рулем. Я задал ему вопрос: "Вы управляли автомобилем?" Он ответил: "Да, я управлял". "Вы выпили?" — "Да, употребил алкогольный напиток", — вспоминал сотрудник ДПС, одним из первых прибывший на место аварии. По словам инспектора, актер "каялся, говорил, мол, что же я наделал, что натворил".Экспертиза установила, что найденные на сработавшей водительской подушке безопасности биологические следы — пот и бактериальные клетки — принадлежат Ефремову. Кроме того, в салоне обнаружили "микроскопические" следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла.Когда в начале августа актеру показали видео с места аварии, на котором он признает себя виновным, Ефремов заявил, что ничего не помнит и вообще "с трудом" узнает себя на экране.Перед одним из судебных заседаний ему вдруг стало плохо, он потерял сознание. Актера доставили на скорой в Боткинскую больницу прямо из здания Пресненского суда. В середине августа он по собственному желанию выписался из больницы в "удовлетворительном состоянии" с рекомендацией "наблюдаться у врачей, принимать лекарства и отказаться от курения". По словам адвоката, у артиста выявили хроническую обструктивную болезнь легких и острое нарушение мозгового кровообращения.Путаные показанияВ конце августа тот же самый Эльман Пашаев, который утверждал, что у Ефремова нет проблем с алкоголем, вдруг попросил суд заслушать показания эксперта, обнаружившего у его подзащитного "органическое расстройство личности" в связи с "синдромом зависимости от алкоголя"."Во время допроса после ДТП Ефремов признал вину, потому что много выпил. Он после приема 300 грамм отключается, ничего не помнит", — сообщил адвокат.Судья, однако, отказалась выслушать эксперта, а Ефремов неожиданно сказал, что, скорее всего, в момент ДТП находился не за рулем."Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили", — заявил он на заседании. Представитель потерпевшего уточнил, уверен ли Ефремов в этом на сто процентов. Артист ответил, что "на 90 процентов — точно".Подтвердили это и свидетели защиты Андрей Гаев и Александр Кобец, якобы видевшие, как актер выходил из машины со стороны пассажира. Пашаев тогда интригующе добавил, что "за рулем сидел известный человек", пообещав поделиться подробностями позже. Но Ефремов внезапно решил отказаться от услуг этого адвоката и найти кого-нибудь "посильнее"."Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд, — сказал актер. — А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. — Прим. ред.). Такое же было в сторону моего адвоката (Эльмана. — Прим. ред.) Пашаева, и эти улыбочки от (адвоката потерпевших Александра. — Прим. ред.) Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее".Позже он, правда, перезаключил с Пашаевым соглашение на защиту. А свидетель Гаев опознал себя на видео с места ДТП, указав на некоего мужчину в медицинской маске на лице, хотя до этого утверждал, что был без нее.Опознать на записях своего друга Александра Кобца, с которым он гулял в тот вечер, Гаев не смог. Сам Кобец, хотя слеп на один глаз, а зрение на другом — минус три, в собственных показаниях не сомневался. Защита родственников погибшего Захарова решила добиваться возбуждения уголовного дела против обоих свидетелей.Частица "не"На заседании суда 31 августа Михаил Ефремов опять сообщил, что не виновен в ДТП, а поспешное признание объяснил похмельем и нервозностью. "Начинается моя память с момента, когда я сижу у следователя. Я не помню, предлагал ли он мне адвоката. Я вышел, меня встретили друзья, Дашка (видимо, актриса Дарья Белоусова. — Прим. ред.) предложила поехать к ней, там спокойнее, а утром уже умер Захаров (жертва ДТП. — Прим. ред.), и мы поехали в суд", — рассказал актер.Комментировать заключение, где с его слов записано, что он был за рулем, Ефремов отказался со словами "я не комментатор". И добавил, что не признавал вину, а в его видеообращении вырезали частицу "не".По ходу процесса актер постоянно менял риторику. То жалел всех потерпевших и переводил им деньги, то отказывался отвечать на вопросы их адвокатов и называл отношение к себе хамским.Хотя его адвокат Эльман Пашаев сам не раз позволял себе довольно резкие высказывания. Так, на одном из заседаний он попросил свидетеля обвинения спрятать телефон, а в ответ на возражения представителей потерпевших оскорбил их, посоветовав "закрыть рот". Также Пашаев поинтересовался семейным положением свидетельницы и тем, есть ли у нее дети. Судья Елена Абрамова отвела этот вопрос как не относящийся к делу.Третьего сентября Михаил Ефремов неожиданно опять признал вину и зачитал в суде целое стихотворение, посвященное погибшему в ДТП курьеру Сергею Захарову. Обвинение потребовало отправить Ефремова в колонию общего режима на 11 лет. Защита попросила "справедливый приговор", но без лишения свободы. Сам Ефремов в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут". Дали в итоге восемь. Кроме того, актера обязали выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/narkogolog-1576895777.html
https://ria.ru/20190827/1557927444.html
https://ria.ru/20190131/1550056172.html
https://ria.ru/20190121/1549585736.html
Зачем обсуждать одно и то же? Что это за личность такая Ефремов? До аварии и знать его не знала ,и знать не хочу. Он такой же обычный человек как и все остальные и по закону должен отвечать так же как и все остальные.
67
Пусть даже он не отбудет весь срок, но правосудие наконец то заработало, хотя за такое кривляние надо давать больше. И пусть замолчат все артисты-привыкли жить за счет государства, посмотрите какие мыльные оперы показывают по ТВ, а потом строят себе замки, а мы собираем инвалидам по рублю!
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россия, суды, михаил ефремов, происшествия

Засуженный артист. Чем запомнился процесс по делу Ефремова

13:45 08.09.2020 (обновлено: 14:27 08.09.2020)
18835
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Неопровержимые доказательства, путаные показания обвиняемого и громкие заявления адвоката о том, что на самом деле все было не так, — резонансный судебный процесс по делу о смертельном ДТП на Садовом с участием нетрезвого актера Михаила Ефремова все лето был в центре общественного внимания. Защита меняла тактику, появлялись новые свидетели, Ефремов находился под домашним арестом, лежал в больнице, говорил то одно, то другое. Во вторник Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии.

Алкоголь и наркотики

По версии следствия, вечером 8 июня актер за рулем своего Jeep Grand Cherokee вылетел на Садовом кольце на "встречку" и лоб в лоб столкнулся с "Ладой", водитель которой — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — вскоре скончался от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУ МВД по Москве. Экспертиза выявила в крови актера до 1,25 промилле алкоголя, а также производные кокаина и марихуаны.
Следствие возбудило уголовные дела в связи с ДТП и наркотиками, Ефремова отправили под домашний арест. Через несколько дней он записал видеообращение, попросив прощения у семьи Захарова, а также пообещав помощь, если "ее примут". Артист заявил, что готов понести наказание, и назвал содеянное "непростительным".
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 04:00Сказано в эфире
"Алкоголизм всегда с тобой". Нарколог о деле ЕфремоваПриговор актеру Михаилу Ефремову за пьяное ДТП объявят 8 сентября. Врач-нарколог Игорь Никифоров в интервью радио Sputnik высказал мнение о том, как побороть пьянство за рулем.
Семья погибшего извинения не приняла и от денег отказалась. "Это было сделано на публику, зачем же еще записывать видео и выкладывать его в интернет? Лично он никак не извинился", — позже объяснил младший сын Сергея Захарова Валерий. Такого же мнения придерживается и родной брат погибшего, тоже Валерий Захаров.
В начале июля защита резко поменяла тактику. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев вдруг заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а помощь семье Захарова предложил только потому, что "в аварии участвовала его машина".
Позднее Пашаев отметил, что у Ефремова нет никаких проблем с алкоголем, и вообще не факт, что джипом в тот вечер управлял именно он. Адвокат подчеркнул, что этого пока никто не доказал, а с Ефремова взятки гладки — он якобы вообще ничего не помнит.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы

"Я ничего не помню"

Поначалу никто, включая самого Ефремова, не спорил с тем, что за рулем Jeep Grand Cherokee в момент ДТП находился он сам, при этом пассажиров в машине не было.
"Ефремов признался мне, что он был за рулем. Я задал ему вопрос: "Вы управляли автомобилем?" Он ответил: "Да, я управлял". "Вы выпили?" — "Да, употребил алкогольный напиток", — вспоминал сотрудник ДПС, одним из первых прибывший на место аварии. По словам инспектора, актер "каялся, говорил, мол, что же я наделал, что натворил".
Экспертиза установила, что найденные на сработавшей водительской подушке безопасности биологические следы — пот и бактериальные клетки — принадлежат Ефремову. Кроме того, в салоне обнаружили "микроскопические" следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла.
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Когда в начале августа актеру показали видео с места аварии, на котором он признает себя виновным, Ефремов заявил, что ничего не помнит и вообще "с трудом" узнает себя на экране.
Перед одним из судебных заседаний ему вдруг стало плохо, он потерял сознание. Актера доставили на скорой в Боткинскую больницу прямо из здания Пресненского суда. В середине августа он по собственному желанию выписался из больницы в "удовлетворительном состоянии" с рекомендацией "наблюдаться у врачей, принимать лекарства и отказаться от курения". По словам адвоката, у артиста выявили хроническую обструктивную болезнь легких и острое нарушение мозгового кровообращения.
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Путаные показания

В конце августа тот же самый Эльман Пашаев, который утверждал, что у Ефремова нет проблем с алкоголем, вдруг попросил суд заслушать показания эксперта, обнаружившего у его подзащитного "органическое расстройство личности" в связи с "синдромом зависимости от алкоголя".
"Во время допроса после ДТП Ефремов признал вину, потому что много выпил. Он после приема 300 грамм отключается, ничего не помнит", — сообщил адвокат.
Судья, однако, отказалась выслушать эксперта, а Ефремов неожиданно сказал, что, скорее всего, в момент ДТП находился не за рулем.
"Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили", — заявил он на заседании. Представитель потерпевшего уточнил, уверен ли Ефремов в этом на сто процентов. Артист ответил, что "на 90 процентов — точно".
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Подтвердили это и свидетели защиты Андрей Гаев и Александр Кобец, якобы видевшие, как актер выходил из машины со стороны пассажира. Пашаев тогда интригующе добавил, что "за рулем сидел известный человек", пообещав поделиться подробностями позже. Но Ефремов внезапно решил отказаться от услуг этого адвоката и найти кого-нибудь "посильнее".
"Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд, — сказал актер. — А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. — Прим. ред.). Такое же было в сторону моего адвоката (Эльмана. — Прим. ред.) Пашаева, и эти улыбочки от (адвоката потерпевших Александра. — Прим. ред.) Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы
Позже он, правда, перезаключил с Пашаевым соглашение на защиту. А свидетель Гаев опознал себя на видео с места ДТП, указав на некоего мужчину в медицинской маске на лице, хотя до этого утверждал, что был без нее.
Опознать на записях своего друга Александра Кобца, с которым он гулял в тот вечер, Гаев не смог. Сам Кобец, хотя слеп на один глаз, а зрение на другом — минус три, в собственных показаниях не сомневался.
Защита родственников погибшего Захарова решила добиваться возбуждения уголовного дела против обоих свидетелей.
© 62ИНФО / Перейти в фотобанкПохороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© 62ИНФО
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Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Частица "не"

На заседании суда 31 августа Михаил Ефремов опять сообщил, что не виновен в ДТП, а поспешное признание объяснил похмельем и нервозностью.
"Начинается моя память с момента, когда я сижу у следователя. Я не помню, предлагал ли он мне адвоката. Я вышел, меня встретили друзья, Дашка (видимо, актриса Дарья Белоусова. — Прим. ред.) предложила поехать к ней, там спокойнее, а утром уже умер Захаров (жертва ДТП. — Прим. ред.), и мы поехали в суд", — рассказал актер.
Комментировать заключение, где с его слов записано, что он был за рулем, Ефремов отказался со словами "я не комментатор". И добавил, что не признавал вину, а в его видеообращении вырезали частицу "не".
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По ходу процесса актер постоянно менял риторику. То жалел всех потерпевших и переводил им деньги, то отказывался отвечать на вопросы их адвокатов и называл отношение к себе хамским.
Хотя его адвокат Эльман Пашаев сам не раз позволял себе довольно резкие высказывания. Так, на одном из заседаний он попросил свидетеля обвинения спрятать телефон, а в ответ на возражения представителей потерпевших оскорбил их, посоветовав "закрыть рот". Также Пашаев поинтересовался семейным положением свидетельницы и тем, есть ли у нее дети. Судья Елена Абрамова отвела этот вопрос как не относящийся к делу.
Третьего сентября Михаил Ефремов неожиданно опять признал вину и зачитал в суде целое стихотворение, посвященное погибшему в ДТП курьеру Сергею Захарову.
Обвинение потребовало отправить Ефремова в колонию общего режима на 11 лет. Защита попросила "справедливый приговор", но без лишения свободы. Сам Ефремов в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут". Дали в итоге восемь. Кроме того, актера обязали выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
192505412
Обсудить 12
РоссияСудыМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Зачем обсуждать одно и то же? Что это за личность такая Ефремов? До аварии и знать его не знала ,и знать не хочу. Он такой же обычный человек как и все остальные и по закону должен отвечать так же как и все остальные.
8 сентября, 13:51
Ирина ШернИрина Шерн
6300202
Пусть даже он не отбудет весь срок, но правосудие наконец то заработало, хотя за такое кривляние надо давать больше. И пусть замолчат все артисты-привыкли жить за счет государства, посмотрите какие мыльные оперы показывают по ТВ, а потом строят себе замки, а мы собираем инвалидам по рублю!
8 сентября, 14:48
dd.rwk
3000100
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