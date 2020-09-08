https://ria.ru/20200908/efremov-1576931644.html

Депутат Госдумы заявила, что ей по-человечески жалко Ефремова

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что актеру Михаилу Ефремову был вынесен справедливый приговор, потому что было совершено... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:31

2020-09-08T13:31

2020-09-08T13:31

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

елена драпеко

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета Госдумы по культуре <a href="https://ria.ru/person_Elena_Drapeko" target="_blank">Елена Драпеко</a> считает, что актеру <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилу Ефремову</a> был вынесен справедливый приговор, потому что было совершено тяжкое преступление, при этом депутат выразила сочувствие артисту.Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины.Депутат отметила, что она застала тот период жизни, когда Ефремов "пытался спастись": "Он пытался заниматься спортом - мы с ним встречались в бассейне и на фитнесе. Он в день проплывал по два километра, и, наверное, если бы кто-то с ним был рядом… вылез из этой ямы. Но воли у него не хватило", - сказала Драпеко.Депутат не считает нужным лишать Ефремова госнаград, так как они получены заслуженно за творческую деятельность актера.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, елена драпеко, происшествия