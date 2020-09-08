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Депутат Госдумы заявила, что ей по-человечески жалко Ефремова
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что актеру Михаилу Ефремову был вынесен справедливый приговор, потому что было совершено... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:31
2020-09-08T13:31
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
елена драпеко
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета Госдумы по культуре <a href="https://ria.ru/person_Elena_Drapeko" target="_blank">Елена Драпеко</a> считает, что актеру <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилу Ефремову</a> был вынесен справедливый приговор, потому что было совершено тяжкое преступление, при этом депутат выразила сочувствие артисту.Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины.Депутат отметила, что она застала тот период жизни, когда Ефремов "пытался спастись": "Он пытался заниматься спортом - мы с ним встречались в бассейне и на фитнесе. Он в день проплывал по два километра, и, наверное, если бы кто-то с ним был рядом… вылез из этой ямы. Но воли у него не хватило", - сказала Драпеко.Депутат не считает нужным лишать Ефремова госнаград, так как они получены заслуженно за творческую деятельность актера.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, елена драпеко, происшествия

Депутат Госдумы заявила, что ей по-человечески жалко Ефремова

13:31 08.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что актеру Михаилу Ефремову был вынесен справедливый приговор, потому что было совершено тяжкое преступление, при этом депутат выразила сочувствие артисту.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины.

"Я считаю, что приговор, безусловно, справедливый, потому что преступление было совершено и оно тяжкое, это преступление, но по-человечески мне очень жалко Ефремова, потому что я его знала по работе в кинематографе, и встречались с ним", - сказала Драпеко РИА Новости.

Депутат отметила, что она застала тот период жизни, когда Ефремов "пытался спастись": "Он пытался заниматься спортом - мы с ним встречались в бассейне и на фитнесе. Он в день проплывал по два километра, и, наверное, если бы кто-то с ним был рядом… вылез из этой ямы. Но воли у него не хватило", - сказала Драпеко.
Депутат не считает нужным лишать Ефремова госнаград, так как они получены заслуженно за творческую деятельность актера.
Виновен: оглашение приговора Михаилу Ефремову
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
1 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

Актеры театра у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим
2 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

Шаман у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актёра Михаила Ефремова
3 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

Сотрудник полиции охраняет вход в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
4 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
5 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
6 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы
7 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова (справа) и актер Иван Охлобыстин в здании Пресненского суда
8 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

Музыкант Гарик Сукачев у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
9 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
10 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
11 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
12 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
13 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

Участники флешмоба у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим
14 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
15 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
15 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
15000132
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовЕлена ДрапекоПроисшествия
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