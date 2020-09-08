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За вещами Ефремова заехал Maybach Пашаева
Молодой человек приехал за вещами домой к Михаилу Ефремову во время оглашения в суде приговора на автомобиле Maybach, принадлежащем адвокату актера Эльману... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:08
2020-09-08T13:55
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Молодой человек приехал за вещами домой к <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> во время оглашения в суде приговора на автомобиле Maybach, принадлежащем адвокату актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльману Пашаеву</a>, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник артист отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП, взяв лишь небольшую папку с документами.Позже молодой человек припарковал Maybach у дома Ефремова, снял госномера с машины и зашёл в подъезд, где последние три месяца под домашним арестом жил актер. Через несколько минут он вышел из дома с крупной спортивной сумкой, поставил номера на место и уехал, не ответив на вопросы журналистов.По данным источника РИА Новости, владельцем этого Maybach является Пашаев.Во вторник Ефремова приговорили к 8 годами колонии общего режима, актера взяли под стражу в зале суда.
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РИА Новости
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Собравшиеся кричали "Мало!" и "Свободу!" у суда, где вынесли приговор Ефремову
Собравшиеся у суда, где вынесли приговор Ефремову - одни кричат "Свободу", другие "Мало"
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

За вещами Ефремова заехал Maybach Пашаева

13:08 08.09.2020 (обновлено: 13:55 08.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Молодой человек приехал за вещами домой к Михаилу Ефремову во время оглашения в суде приговора на автомобиле Maybach, принадлежащем адвокату актера Эльману Пашаеву, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник артист отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП, взяв лишь небольшую папку с документами.
Позже молодой человек припарковал Maybach у дома Ефремова, снял госномера с машины и зашёл в подъезд, где последние три месяца под домашним арестом жил актер. Через несколько минут он вышел из дома с крупной спортивной сумкой, поставил номера на место и уехал, не ответив на вопросы журналистов.
По данным источника РИА Новости, владельцем этого Maybach является Пашаев.
Во вторник Ефремова приговорили к 8 годами колонии общего режима, актера взяли под стражу в зале суда.
Виновен: оглашение приговора Михаилу Ефремову
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
1 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

Актеры театра у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим
2 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

Шаман у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актёра Михаила Ефремова
3 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

Сотрудник полиции охраняет вход в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
4 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
5 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
6 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы
7 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова (справа) и актер Иван Охлобыстин в здании Пресненского суда
8 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

Музыкант Гарик Сукачев у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
9 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
10 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
11 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
12 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
13 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

Участники флешмоба у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим
14 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
15 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
15 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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