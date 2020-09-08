https://ria.ru/20200908/efremov-1576929660.html

За вещами Ефремова заехал Maybach Пашаева

Молодой человек приехал за вещами домой к Михаилу Ефремову во время оглашения в суде приговора на автомобиле Maybach, принадлежащем адвокату актера Эльману... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:08

2020-09-08T13:08

2020-09-08T13:55

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Молодой человек приехал за вещами домой к <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> во время оглашения в суде приговора на автомобиле Maybach, принадлежащем адвокату актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльману Пашаеву</a>, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник артист отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП, взяв лишь небольшую папку с документами.Позже молодой человек припарковал Maybach у дома Ефремова, снял госномера с машины и зашёл в подъезд, где последние три месяца под домашним арестом жил актер. Через несколько минут он вышел из дома с крупной спортивной сумкой, поставил номера на место и уехал, не ответив на вопросы журналистов.По данным источника РИА Новости, владельцем этого Maybach является Пашаев.Во вторник Ефремова приговорили к 8 годами колонии общего режима, актера взяли под стражу в зале суда.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Собравшиеся кричали "Мало!" и "Свободу!" у суда, где вынесли приговор Ефремову Собравшиеся у суда, где вынесли приговор Ефремову - одни кричат "Свободу", другие "Мало" 2020-09-08T13:08 true PT0M12S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия