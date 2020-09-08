https://ria.ru/20200908/efremov-1576929488.html

Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым не будут обжаловать приговор

Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова не будут обжаловать приговор, сообщила РИА Новости адвокат Анна Бутырина. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:05

2020-09-08T13:05

2020-09-08T13:23

елена абрамова

никита высоцкий

москва

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Потерпевшие по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> не будут обжаловать приговор, сообщила РИА Новости адвокат Анна Бутырина.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии и лишил его прав на три года."Мы не будем обжаловать", - сказала Бутырина, представляющая вдову, младшего сына и брата Сергея Захарова, погибшего в аварии.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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