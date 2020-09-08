Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым не будут обжаловать приговор
Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.
Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.
У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.
У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.
Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".
Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".
Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.
Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.
Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.
Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.
Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.
Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.
В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.
В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.
Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.
Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.
Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.
Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.
Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.
Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.
Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.
Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.
Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.
Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.
Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.
У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.
Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".
Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.
Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.
Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.
В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.
Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.
Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.
Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.
Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.
Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.