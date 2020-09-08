https://ria.ru/20200908/efremov-1576928667.html
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о ДТП
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:14
2020-09-08T16:14
2020-09-08T21:01
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
марк захаров
владимир путин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. </strong>Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.Она не поверила, что на стадии предварительного следствия Ефремов признал вину в смертельном ДТП из-за стресса и алкоголя.Также судья не нашла оснований доверять доводам защиты, настаивавшей, что во время ДТП сидел на пассажирском сиденье. Также сочтены недостоверными показания свидетелей защиты о том, что актер был в машине не один.Доводы защиты о том, что водитель Сергей Захаров, в которого врезался Ефремов, погиб по вине очевидцев или врачей, суд отверг.Кроме того, судья не поверила показаниям специалиста, заявившего об "энергетических сгустках" и возможном вмешательстве хакеров в ДТП.Вместе с тем, при вынесении приговора учтено раскаяние подсудимого в последнем слове.С Ефремова по гражданскому иску старшего сына Захарова взыскано 800 тысяч рублей. Суд отказался разрешать гражданский иск вдовы, брата и младшего сына Захарова, это предстоит сделать в порядке гражданского производства.На подсудимого наложен трехлетний запрет управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания, такие, как лишение госнаград, суд назначать не стал.Эти награды, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами.Артиста взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под домашним арестом. С учетом этого времени Ефремову придется отсидеть примерно 7 лет и 10,5 месяцев.Как сообщила РИА Новости адвокат Анна Бутырина, представляющая вдову, младшего сына и брата Сергея Захарова, потерпевшие не будут обжаловать приговор. Будет ли обжалован приговор от лица гособвинения, позже решит прокуратура Москвы.В свою очередь, адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/">Эльман Пашаев</a> заявил, что защита намерена обжаловать приговор.Перед приговоромРанее прокурор просила приговорить артиста к 11 годам колонии, а также запретить ему водить автомобиль сроком на три года. Защита настаивала на справедливом приговоре, но без лишения свободы. Сам артист в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут".Артист отправился на оглашение приговора без вещей, в руках у него только папка с документами. Ранее Пашаев говорил, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.Перед началом судебного заседания актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> опубликовал во "ВКонтакте" обращение к <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>. В нем говорится, что Охлобыстин не отрицает вины своего коллеги, но считает, что Ефремову "не выжить в тюрьме". Из-за этого Охлобыстин попросил президента "пощадить" артиста своим личным указом.Как проходили заседанияСмертельное ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.Сразу после аварии актер дал признательные показания, затем опубликовал видео с извинениями. Спустя несколько дней после трагедии Ефремов записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего. При этом позже, в ходе судебных слушаний, он заявлял, что на видеозаписи, по его словам, вырезан предлог "не", поскольку не помнит момент аварии и, соответственно, сознаться во вменяемом ему преступлении не может. Родные <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> не приняли извинений, как и предложенную материальную помощь. Вдова, брат и сын погибшего заявили символические иски на один рубль каждый, эту сумму им выплатили. Всем потерпевшим от лица Ефремова перевели по 200 тысяч наложенным платежом, однако свою часть взял только старший сын Захарова Виталий. Он же заявил исковые требования еще на 7,3 миллиона. Прокурор сочла достаточной компенсацию в 500 тысяч рублей.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов. В начале сентября актер все же признал вину.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>
https://ria.ru/20200908/efremov-1576929488.html
https://ria.ru/20200908/prigovor-1576932451.html
https://ria.ru/20200908/pomilovanie-1576897334.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576929660.html
Андрей Гузенко
Ни награды за былые заслуги ни слава не должны в таком деле иметь никакого значения не должны, за рулем был пьяный наркоман который убил человека, натворил делов, получай наказание.
185
Ефимыч 66
Справедливо!!!!
128
37
москва
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марк захаров, владимир путин, москва, происшествия
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.
Пресненский суд Москвы
признал актера Михаила Ефремова
виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
"При рассмотрении дела Ефремов заявил, что вину в совершении преступления не совершал ... тем не менее, она подтверждается исследованными в суде доказательствами", — заявила судья Елена Абрамова.
Она не поверила, что на стадии предварительного следствия Ефремов признал вину в смертельном ДТП из-за стресса и алкоголя.
Также судья не нашла оснований доверять доводам защиты, настаивавшей, что во время ДТП сидел на пассажирском сиденье. Также сочтены недостоверными показания свидетелей защиты о том, что актер был в машине не один.
Доводы защиты о том, что водитель Сергей Захаров, в которого врезался Ефремов, погиб по вине очевидцев или врачей, суд отверг.
Кроме того, судья не поверила показаниям специалиста, заявившего об "энергетических сгустках" и возможном вмешательстве хакеров в ДТП.
Вместе с тем, при вынесении приговора учтено раскаяние подсудимого в последнем слове.
С Ефремова по гражданскому иску старшего сына Захарова взыскано 800 тысяч рублей. Суд отказался разрешать гражданский иск вдовы, брата и младшего сына Захарова, это предстоит сделать в порядке гражданского производства.
На подсудимого наложен трехлетний запрет управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания, такие, как лишение госнаград, суд назначать не стал.
Эти награды, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами.
Артиста взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под домашним арестом. С учетом этого времени Ефремову придется отсидеть примерно 7 лет и 10,5 месяцев.
Как сообщила РИА Новости адвокат Анна Бутырина, представляющая вдову, младшего сына и брата Сергея Захарова, потерпевшие не будут обжаловать приговор. Будет ли обжалован приговор от лица гособвинения, позже решит прокуратура Москвы.
В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев
заявил, что защита намерена обжаловать приговор.
Перед приговором
Ранее прокурор просила приговорить артиста к 11 годам колонии, а также запретить ему водить автомобиль сроком на три года. Защита настаивала на справедливом приговоре, но без лишения свободы. Сам артист в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут".
Артист отправился на оглашение приговора без вещей, в руках у него только папка с документами. Ранее Пашаев говорил, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.
Перед началом судебного заседания актер Иван Охлобыстин
опубликовал во "ВКонтакте" обращение к Владимиру Путину
. В нем говорится, что Охлобыстин не отрицает вины своего коллеги, но считает, что Ефремову "не выжить в тюрьме". Из-за этого Охлобыстин попросил президента "пощадить" артиста своим личным указом.
Как проходили заседания
Смертельное ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.
Сразу после аварии актер дал признательные показания, затем опубликовал видео с извинениями. Спустя несколько дней после трагедии Ефремов записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего. При этом позже, в ходе судебных слушаний, он заявлял, что на видеозаписи, по его словам, вырезан предлог "не", поскольку не помнит момент аварии и, соответственно, сознаться во вменяемом ему преступлении не может.
Родные Захарова
не приняли извинений, как и предложенную материальную помощь. Вдова, брат и сын погибшего заявили символические иски на один рубль каждый, эту сумму им выплатили. Всем потерпевшим от лица Ефремова перевели по 200 тысяч наложенным платежом, однако свою часть взял только старший сын Захарова Виталий. Он же заявил исковые требования еще на 7,3 миллиона. Прокурор сочла достаточной компенсацию в 500 тысяч рублей.
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов. В начале сентября актер все же признал вину.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >> Виновен: оглашение приговора Михаилу Ефремову
1 из 15
Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.
2 из 15
У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.
3 из 15
Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".
4 из 15
Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.
5 из 15
Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.
6 из 15
Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.
7 из 15
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.
8 из 15
Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.
9 из 15
В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.
10 из 15
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.
11 из 15
Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.
12 из 15
Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.
13 из 15
Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.
14 из 15
Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.
15 из 15
Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.
1 из 15
Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.
2 из 15
У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.
3 из 15
Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".
4 из 15
Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.
5 из 15
Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.
6 из 15
Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.
7 из 15
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.
8 из 15
Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.
9 из 15
В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.
10 из 15
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.
11 из 15
Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.
12 из 15
Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.
13 из 15
Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.
14 из 15
Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.
15 из 15
Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.