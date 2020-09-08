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https://ria.ru/20200908/efremov-1576928667.html
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о ДТП
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:14
2020-09-08T21:01
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
марк захаров
владимир путин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. </strong>Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.Она не поверила, что на стадии предварительного следствия Ефремов признал вину в смертельном ДТП из-за стресса и алкоголя.Также судья не нашла оснований доверять доводам защиты, настаивавшей, что во время ДТП сидел на пассажирском сиденье. Также сочтены недостоверными показания свидетелей защиты о том, что актер был в машине не один.Доводы защиты о том, что водитель Сергей Захаров, в которого врезался Ефремов, погиб по вине очевидцев или врачей, суд отверг.Кроме того, судья не поверила показаниям специалиста, заявившего об "энергетических сгустках" и возможном вмешательстве хакеров в ДТП.Вместе с тем, при вынесении приговора учтено раскаяние подсудимого в последнем слове.С Ефремова по гражданскому иску старшего сына Захарова взыскано 800 тысяч рублей. Суд отказался разрешать гражданский иск вдовы, брата и младшего сына Захарова, это предстоит сделать в порядке гражданского производства.На подсудимого наложен трехлетний запрет управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания, такие, как лишение госнаград, суд назначать не стал.Эти награды, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами.Артиста взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под домашним арестом. С учетом этого времени Ефремову придется отсидеть примерно 7 лет и 10,5 месяцев.Как сообщила РИА Новости адвокат Анна Бутырина, представляющая вдову, младшего сына и брата Сергея Захарова, потерпевшие не будут обжаловать приговор. Будет ли обжалован приговор от лица гособвинения, позже решит прокуратура Москвы.В свою очередь, адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/">Эльман Пашаев</a> заявил, что защита намерена обжаловать приговор.Перед приговоромРанее прокурор просила приговорить артиста к 11 годам колонии, а также запретить ему водить автомобиль сроком на три года. Защита настаивала на справедливом приговоре, но без лишения свободы. Сам артист в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут".Артист отправился на оглашение приговора без вещей, в руках у него только папка с документами. Ранее Пашаев говорил, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.Перед началом судебного заседания актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> опубликовал во "ВКонтакте" обращение к <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>. В нем говорится, что Охлобыстин не отрицает вины своего коллеги, но считает, что Ефремову "не выжить в тюрьме". Из-за этого Охлобыстин попросил президента "пощадить" артиста своим личным указом.Как проходили заседанияСмертельное ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.Сразу после аварии актер дал признательные показания, затем опубликовал видео с извинениями. Спустя несколько дней после трагедии Ефремов записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего. При этом позже, в ходе судебных слушаний, он заявлял, что на видеозаписи, по его словам, вырезан предлог "не", поскольку не помнит момент аварии и, соответственно, сознаться во вменяемом ему преступлении не может. Родные <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> не приняли извинений, как и предложенную материальную помощь. Вдова, брат и сын погибшего заявили символические иски на один рубль каждый, эту сумму им выплатили. Всем потерпевшим от лица Ефремова перевели по 200 тысяч наложенным платежом, однако свою часть взял только старший сын Захарова Виталий. Он же заявил исковые требования еще на 7,3 миллиона. Прокурор сочла достаточной компенсацию в 500 тысяч рублей.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов. В начале сентября актер все же признал вину.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в <a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/efremov-1576929488.html
https://ria.ru/20200908/prigovor-1576932451.html
https://ria.ru/20200908/pomilovanie-1576897334.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576929660.html
Ни награды за былые заслуги ни слава не должны в таком деле иметь никакого значения не должны, за рулем был пьяный наркоман который убил человека, натворил делов, получай наказание.
185
Справедливо!!!!
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марк захаров, владимир путин, москва, происшествия

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о ДТП

16:14 08.09.2020 (обновлено: 21:01 08.09.2020)
112266
© РИА Новости / Илья ПиталевАктер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

"При рассмотрении дела Ефремов заявил, что вину в совершении преступления не совершал ... тем не менее, она подтверждается исследованными в суде доказательствами", — заявила судья Елена Абрамова.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:05
Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым не будут обжаловать приговор
Она не поверила, что на стадии предварительного следствия Ефремов признал вину в смертельном ДТП из-за стресса и алкоголя.
Также судья не нашла оснований доверять доводам защиты, настаивавшей, что во время ДТП сидел на пассажирском сиденье. Также сочтены недостоверными показания свидетелей защиты о том, что актер был в машине не один.
Доводы защиты о том, что водитель Сергей Захаров, в которого врезался Ефремов, погиб по вине очевидцев или врачей, суд отверг.
Кроме того, судья не поверила показаниям специалиста, заявившего об "энергетических сгустках" и возможном вмешательстве хакеров в ДТП.
Вместе с тем, при вынесении приговора учтено раскаяние подсудимого в последнем слове.
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:40
Более мягкий приговор Ефремову возмутил бы людей, считает эксперт
С Ефремова по гражданскому иску старшего сына Захарова взыскано 800 тысяч рублей. Суд отказался разрешать гражданский иск вдовы, брата и младшего сына Захарова, это предстоит сделать в порядке гражданского производства.
На подсудимого наложен трехлетний запрет управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания, такие, как лишение госнаград, суд назначать не стал.
Эти награды, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами.
Артиста взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под домашним арестом. С учетом этого времени Ефремову придется отсидеть примерно 7 лет и 10,5 месяцев.
Как сообщила РИА Новости адвокат Анна Бутырина, представляющая вдову, младшего сына и брата Сергея Захарова, потерпевшие не будут обжаловать приговор. Будет ли обжалован приговор от лица гособвинения, позже решит прокуратура Москвы.
В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защита намерена обжаловать приговор.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:00
Как пощадить Михаила Ефремова

Перед приговором

Ранее прокурор просила приговорить артиста к 11 годам колонии, а также запретить ему водить автомобиль сроком на три года. Защита настаивала на справедливом приговоре, но без лишения свободы. Сам артист в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут".
Артист отправился на оглашение приговора без вещей, в руках у него только папка с документами. Ранее Пашаев говорил, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.
Перед началом судебного заседания актер Иван Охлобыстин опубликовал во "ВКонтакте" обращение к Владимиру Путину. В нем говорится, что Охлобыстин не отрицает вины своего коллеги, но считает, что Ефремову "не выжить в тюрьме". Из-за этого Охлобыстин попросил президента "пощадить" артиста своим личным указом.
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:08
За вещами Ефремова заехал Maybach Пашаева

Как проходили заседания

Смертельное ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.
Сразу после аварии актер дал признательные показания, затем опубликовал видео с извинениями. Спустя несколько дней после трагедии Ефремов записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего. При этом позже, в ходе судебных слушаний, он заявлял, что на видеозаписи, по его словам, вырезан предлог "не", поскольку не помнит момент аварии и, соответственно, сознаться во вменяемом ему преступлении не может.
Родные Захарова не приняли извинений, как и предложенную материальную помощь. Вдова, брат и сын погибшего заявили символические иски на один рубль каждый, эту сумму им выплатили. Всем потерпевшим от лица Ефремова перевели по 200 тысяч наложенным платежом, однако свою часть взял только старший сын Захарова Виталий. Он же заявил исковые требования еще на 7,3 миллиона. Прокурор сочла достаточной компенсацию в 500 тысяч рублей.
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов. В начале сентября актер все же признал вину.
О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в онлайн-репортаже >>
Виновен: оглашение приговора Михаилу Ефремову
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
1 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

Актеры театра у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим
2 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

Шаман у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актёра Михаила Ефремова
3 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

Сотрудник полиции охраняет вход в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
4 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
5 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
6 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы
7 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова (справа) и актер Иван Охлобыстин в здании Пресненского суда
8 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

Музыкант Гарик Сукачев у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
9 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
10 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
11 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
12 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
13 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

Участники флешмоба у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим
14 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
15 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
15 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2508410326
Обсудить 37
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМарк ЗахаровВладимир ПутинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ни награды за былые заслуги ни слава не должны в таком деле иметь никакого значения не должны, за рулем был пьяный наркоман который убил человека, натворил делов, получай наказание.
8 сентября, 17:11
Андрей ГузенкоАндрей Гузенко
134004210
Справедливо!!!!
8 сентября, 17:12
Ефимыч 66Ефимыч 66
11801117
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