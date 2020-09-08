https://ria.ru/20200908/efremov-1576928523.html

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:57

2020-09-08T12:57

2020-09-08T16:26

михаил ефремов

москва

происшествия

дтп с участием михаила ефремова

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил к 8 годам колонии актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима", - огласила решение судья Елена Абрамова."Меру пресечения изменить, взять под стражу в зале суда", - добавила Абрамова. До этого артист находился под домашним арестом.Также Ефремова лишили прав на три года, как и просила прокурор.Актер отреагировал на приговор без эмоций, с опущенной головой.В прениях сторон прокурор настаивал на почти максимальном наказании - 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль. Защита просила о справедливом приговоре, но без колонии. Адвокат указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда 2020-09-08T12:57 true PT0M18S

Собравшиеся кричали "Мало!" и "Свободу!" у суда, где вынесли приговор Ефремову Собравшиеся у суда, где вынесли приговор Ефремову - одни кричат "Свободу", другие "Мало" 2020-09-08T12:57 true PT0M12S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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