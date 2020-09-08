https://ria.ru/20200908/efremov-1576928232.html

Ефремов получил реальный срок за пьяное ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:54

2020-09-08T12:54

2020-09-08T12:59

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> приговорил к 8 годам колонии актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a> за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима", - огласила решение судья Елена Абрамова.

ivanignat5515 Есть Бог на земле! Браво!!! 62

Егор Панкратов Восемь лет. Лучше чем ни что! 40

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия