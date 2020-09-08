https://ria.ru/20200908/efremov-1576927284.html

Суд не поверил показаниям свидетелей, что Ефремов был в машине не один

Суд счёл недостоверными показания свидетелей защиты по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова о том, что актер был в машине не один, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:45

2020-09-08T12:45

2020-09-08T12:46

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Суд счёл недостоверными показания свидетелей защиты по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> о том, что актер был в машине не один, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда."С учётом записи с камер наблюдения и траектории движения транспортного средства... по ходу движения пассажир не садился", - оглашает приговор судья Елена Абрамова.Ранее свидетель защиты Теван Бадасян заявил в суде, что видел, как на заднее сиденье автомобиля Ефремова садился некий "высокий мужчина в бейсболке".Судья добавила, что другой свидетель защиты Александр Кобец не смог опознать себя на просмотренных в заседании видеозаписях, а также утверждал, что подошёл к машине один, хотя на видео к машинам после ДТП бегут несколько человек. Показания его друга Андрея Гаева (оба говорили, что были навеселе) суд тоже посчитал недостоверными.Ранее суд признал вину Ефремова доказанной.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия