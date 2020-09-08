https://ria.ru/20200908/efremov-1576922060.html

Суд учел то, что Ефремов не признал вину в ДТП

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:51

2020-09-08T11:51

2020-09-08T13:55

дтп с участием михаила ефремова

елена абрамова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."При рассмотрении дела Ефремов заявил, что вину в совершении преступления не совершал ... тем не менее, она подтверждается исследованными в суде доказательствами", - заявила в ходе оглашения приговора судья <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a>.Вопрос о том, признает ли Ефремов вину, поднимался неоднократно, и каждый раз на него давались разные ответы. Сразу после аварии актер дал признательные показания, затем опубликовал видео с извинениями.Однако уже в суде он заявил, что на видеозаписи, по его словам, вырезан предлог "не", поскольку не помнит момент аварии и, соответственно, сознаться во вменяемом ему преступлении не может.В последнем слове Ефремов признал вину, хотя и с формулировкой "если это был я", выразил раскаяние и заявил, что "алкоголь - дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары".<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/pomilovanie-1576897334.html

Егор Панкратов Судья молодец! Ждём десяточку этому убийце. 38

АНДРЕЙ КОННИН За это Ефремов должен благодарить своего неадекватного адвоката, который придумал "гениальный" ход - не признавать вину. 13

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Собравшиеся кричали "Мало!" и "Свободу!" у суда, где вынесли приговор Ефремову Собравшиеся у суда, где вынесли приговор Ефремову - одни кричат "Свободу", другие "Мало" 2020-09-08T11:51 true PT0M12S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, елена абрамова, михаил ефремов, москва, происшествия