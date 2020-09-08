https://ria.ru/20200908/drozdenko-1576942566.html

Александр Дрозденко: вместо обещаний даем гарантии

О готовящемся в Ленинградской области законе о социальных гарантиях, перспективах интеграции с Петербургом, "мусорной" реформе и положительных последствиях... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:49

2020-09-08T15:49

2020-09-08T15:50

ленинградская область

александр дрозденко

интервью

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<em>О готовящемся в Ленинградской области законе о социальных гарантиях, перспективах интеграции с Петербургом, "мусорной" реформе и положительных последствиях коронавирусной пандемии РИА Новости рассказал губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a>.</em>—<strong> В последнее время все чаще звучат разговоры об интеграции Ленобласти с Петербургом. Нужна ли, по вашему мнению, такая интеграция, есть ли выгода от нее Ленобласти? В каких сферах она может пройти, как отразится на жителях обоих субъектов РФ? </strong>— Интеграция нужна там, где она принесет пользу гражданам двух субъектов, в чем-то конкретном облегчит их повседневную жизнь. Именно по такому пути мы двигаемся и находим в этом понимание наших петербургских коллег. Так, в августе мы подписали с Санкт-Петербургом соглашение о совместной организации дорожных работ на 35 вылетных магистралях, чтобы свести к минимуму заторы во время проведения ремонтов. Теперь каждый год планы по ремонту улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и региональных трасс Ленинградской области, там, где они соприкасаются и могут повлиять друг на друга, будут синхронизироваться. Или вот, к примеру, мы договорились о возможности учета в трудовом стаже ветеранов труда Ленинградской области стажа работы в Санкт-Петербурге, и наоборот. Синхронизация мер социальной защиты очень важна, хотя не всегда ее можно осуществить одним росчерком пера. К примеру, в Ленинградской области принят и действует Социальный кодекс, меры социальной поддержки предоставляются с учетом критериев нуждаемости, а в Санкт-Петербурге этого нет. Или же бесплатное горячее питание для школьников младших классов: мы в области посчитали свои возможности и сделали его двухразовым, то есть кормим ребят за счет бюджета не только обедом, но и завтраком (или полдником, в зависимости от смены). Но это — частные примеры. В глобальном масштабе интеграции двух субъектов в самых чувствительных для граждан сферах ничто не мешает, и она постепенно будет идти. Особенно это важно для жителей районов новостроек — Мурино, Кудрово, находящихся на границе с Санкт-Петербургом. Должен также отметить, что в период коронавирусной пандемии мы с властями города действовали единым фронтом, синхронно, и это позволило избежать многих проблем. Так что хороший опыт интеграции у нас уже есть. —<strong> Продолжая тему, нельзя не коснуться "мусорного вопроса". Удалось ли достичь каких-то соглашений с городом или пока Ленобласть будет сама решать, что делать с наплывом мусора из мегаполиса? </strong>— Ленинградская область начала мусорную реформу с 2019 года, как и большинство субъектов РФ, а Петербург получил отсрочку до 2022 года. Поэтому пока мы самостоятельно и последовательно решаем свои задачи, а это — ликвидация незаконных свалок, прозрачность в сфере транспортировки отходов, организация современной переработки мусора. По каждому из этих пунктов у нас уже есть конкретные практические шаги. На территории Ленинградской области находится 13 полигонов, на которых размещаются в соответствии с территориальной схемой отходы области. Региональный оператор контролирует движение всего объема ТБО, вырабатываемого на территории региона. Правительство Ленинградской области ведет подготовку к реализации проектов строительства мусороперерабатывающих заводов. К выбору технологии мы подходим очень ответственно: я подписал распоряжение о проведении конкурса на лучшую концепцию и технологию переработки отходов. По результатам отберем три лучших, самых экологичных и эффективных варианта. Что касается Санкт-Петербурга, то свои предложения мы сформулировали, своими наработками мы готовы делиться, и город может в любой момент присоединиться к реализуемой в регионе "мусорной" реформе.—<strong> Не меньше чем переработка мусора жителей, как правило, заботит судьба лесных ресурсов. Ленинградская область – регион, богатый лесом. Что делаете и планируете делать для его защиты, восстановления?</strong>— В канун Дня работников леса я предложил начать в Ленинградской области — первыми в России — проект увеличения лесных ресурсов региона за счет земель запаса. Как правило, земли запаса — это территории после мелиорации, некоторые — после торфоразработок. Проведя на таких участках лесовосстановление, мы и вернем их в состав лесов, и остановим заболачивание. Новые гектары леса позволят в полной мере компенсировать участки, выделенные под строительство инфраструктурных объектов. К слову, у нас, с момента передачи части полномочий по лесу субъектам уже сделано немало: количество лесных пожаров сократилось в 5 раз, средняя площадь пожара уменьшилась с 2 гектаров до 0,36 гектара. В регионе эффективно действует система раннего обнаружения пожаров, число видеокамер в которой приближается к 160. При этом количество незаконных рубок сократилось на 88%, а объем их удалось снизить на 98%.—<strong> Последние несколько лет Ленобласть взяла курс на повышение социального благополучия жителей. Летом вы анонсировали новый закон, согласно которому всем ленинградцам будут положены соцгарантии. Расскажите, пожалуйста, подробнее о них, как они повлияют на жизнь жителей области? </strong>— Социальные гарантии — это отправная точка, которая задаст темпы развития региона. Это именно гарантии, а не обещания. Они будут прописаны в законе "О социальных гарантиях жителям Ленинградской области" — и их надо исполнять. В числе гарантий — общественно-значимые обязательства в семи сферах: в здравоохранении, образовании, социальной поддержке населения, культуре, экономике, экологии и комфортной среде. Например, мы этим законом гарантируем нашим жителям МРОТ в размере на 15% выше, чем установлено федеральным законодательством, гарантируем ликвидацию в школах второй смены к определенному сроку и ликвидацию очереди в детские сады для детей от 1,5 лет. Причем, до момента выполнения последнего упомянутого обязательства, гарантируем ежемесячную компенсацию родителям, если место в детском саду не предоставлено, или дотацию частному детскому саду, куда ходит ребенок, с целью снижения родительской платы.Среди других гарантий стоит выделить гарантию расселения аварийного жилья (за 5 лет новые квартиры получат 16 тысяч нуждающихся), гарантию обеспечения качественной питьевой водой (для мегаполисов это – данность, а вот жители небольших населенных пунктов в чистой воде очень нуждаются. Мы будем вводить 30 станций водоочистки ежегодно в небольших деревнях и поселках и по 2 крупных водоочистных сооружения в городах Ленинградской области. Мы также предлагаем гарантировать ликвидацию несанкционированных свалок, закрытие мусорных полигонов, поддержку малого бизнеса и фермерства. Согласно расчётам, нам нужно более 200 миллиардов рублей на реализацию предлагаемых обязательств и бюджет 2021 года будет формироваться уже с учетом закона о социальных гарантиях. Сам же закон сейчас активно обсуждается, мы собираем предложения граждан, коллективов, ветеранских и молодежных организаций, объединений работодателей и профессиональных союзов. —<strong> Вам удалось заключить крупные контакты с ведущими компаниями-производителями страны: Газпромом, ФосАгро. Расскажите, пожалуйста, подробнее о планах взаимодействия с ними, что планируется в ближайшую пятилетку, какие перспективы открываются перед регионом? </strong>- Соглашение с "Газпромом" позволит к 2025 году газифицировать 97,5% населенных пунктов, газификация которых предусмотрена генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области. Природный газ придет в 412 населенных пунктов. Со своей стороны, правительством Ленинградской области будут построены внутрипоселковые распределительные газопроводы в газифицируемых населенных пунктах протяженностью более 1100 километров, переведены на природный газ более 54 тысяч квартир и домовладений, а также 104 котельных. Масштабная газификация не только улучшит условия тысяч ленинградских семей, но и станет мощным источником для развития производства и предпринимательства. Более 100 существующих предприятий, расположенных по пути следования планируемых газопроводов, уже выразили заинтересованность в газификации.Компания "ФосАгро" — наш давний партнер, в прошлом году мы подписывали соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта строительства современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки в Волхове. Объем инвестиций оценивается на уровне 28 миллиардов рублей. В этом году мы заключили соглашение, по которому компания в рамках своего проекта реализует экономические и социальные программы. Так, например, на природоохранные мероприятия более 800 миллионов рублей будет направлено в 2020 году, на программы повышения промышленной безопасности и охраны труда — более 163 миллионов рублей. Еще 130 миллионов рублей будет направлено до конца года на финансирование социальных и благотворительных программ на территории Ленинградской области, в частности, города Волхова и Волховского района. —<strong> Пандемия коронавируса вскрыла самые проблемные места в мировой системе здравоохранения, и не только. А как COVID-19 сказался на Ленобласти? Помимо проблем, может что-то можно записать и в плюсы?</strong>— Безусловно, можно. Во-первых, жители нашей области проявили в этот период самые лучшие свои качества, еще раз показав, что такое настоящий ленинградский характер, что такое ленинградская взаимовыручка, самодисциплина, ответственность. У нас сформировалось очень мощное волонтерское движение. Пожилым людям, всем, кто оказался в группе риска и был вынужден соблюдать самую строгую самоизоляцию, помогали добровольцы — и ребята-студенты, и соседи, и активисты различных общественных движений. Блестящий профессионализм и готовность к самопожертвованию проявили ленинградские медики — за что им еще раз низкий поклон. На борьбу с пандемией поднялись буквально все. Предприятия Ленинградской области, которые делают медицинские маски и респираторы, взяли дополнительные обязательства, и, несмотря на полную загрузку заказами, снабжали ими нашу систему здравоохранения. Крупный бизнес помогал с закупкой лекарств, техники, транспорта, хотя и средств бюджета на эти цели было достаточно. Очень ответственно подошли к ситуации наши предприниматели. Основа нашей экономики – строительство, сельское хозяйство, вся обрабатывающая промышленность, системообразующие организации практически не останавливали деятельность. Мы приняли такое решение, поставив жесткие условия соблюдения карантинного режима и санитарно-эпидемиологических мероприятий на предприятиях. И нарушений было очень немного. Предприятия работали, что называется, "на доверии": мы их не закрывали, они соблюдали все противоэпидемические требования. Больше всего, конечно, пострадал малый бизнес. Работа сферы услуг была на определенный период приостановлена. Но, несмотря на это, Ленинградская область является одним из шести регионов где, несмотря на ограничения, оборот розничной торговли не упал по сравнению с прошлым годом, а даже вырос. По итогам первого полугодия 2020 года оборот розничной торговли составил 219,1 миллиарда рублей – 102,1% к соответствующему периоду прошлого года. Рост, в первую очередь, обусловлен тем, что на территории региона, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, оперативно снимались установленные ограничения. Так, мы — один из первых регионов, кто снял ограничения, в том числе, на работу ярмарок, торговых центров и торговых комплексов, летних кафе и террас.Ситуация с коронавирусом позволила нам оценить качество цифровизации региона в "боевых условиях". За считанные дни школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, а организации — на удаленную работу. Жители стали использовать мобильные приложения, оценили удобство получения госуслуг в электронном виде. Число обращений на портал государственных услуг Ленинградской области увеличилось вдвое. В результате за месяц ограничительных мер в регионе в 4 раза вырос интернет-трафик, на треть - спрос на услуги хранения и обработки данных. Главное, что инфраструктура региона была готова к подобным вызовам. Ну и в "плюс" стоит записать то, что мы за время пандемии осуществили масштабные инвестиции в здравоохранение. К примеру, еще в апреле наш комитет по здравоохранению заключил контракты на закупку 466 аппаратов ИВЛ для перепрофилированных под борьбу с COVID-19 медучреждений, дополнительно к этому мы закупили палатные рентгеновские установки, портативные УЗИ-сканеры и многое другое. Еще до пандемии, в плановом порядке, мы приобрели мобильные амбулатории. Сегодня они выполняют очень важную миссию — 67 таких комплексов ездят по отдаленным населенным пунктам и проводят "постковидную" диспансеризацию жителей. Акция проходит под названием "Ленинградское здоровье". За первый месяц — август — медики успели осмотреть 19215 пациентов из всех районов области, при этом экспресс-тестирование на антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> прошли 9767 жителей. Из них порядка 10% имеют антитела. Кстати, примерно половина жителей, прошедших профилактические осмотры, не имеют никаких заболеваний, что не может не радовать.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, интервью